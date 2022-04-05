Как сотрудники милиции изымали клад с боем

Рабочие стали проводить земляные работы и вскоре экскаватор ковшом выудил большую ржавую металлическую емкость, напоминающую кастрюлю. Работы были приостановлены, всем стало интересно посмотреть, что там.



Вскоре на солнце блеснула россыпь золотых и серебряных монет... Клад! Среди сотен монет оказался и большой золотой слиток. Советское законодательство требовало сдать клад государству и получить причитающуюся сумму в 25%.



Строительные рабочие так и собирались поступить. Но сотрудники министерства заявили, что по нынешней оценке от этого клада выйдут какие-то копейки, а потому надо просто разделить монеты и слиток между собой. При этом, как заявили представители Минсельхоза, рабочие никакого отношения к кладу не имеют, ведь дом строится для работников министерства, а значит весь клад принадлежит им.



Вспыхнул горячий спор, который привлек внимание прохожих. К строительной группе подошло с улицы еще несколько человек. Один из них, некто Кодзаев, мгновенно оценил ситуацию и взял процесс в свои руки. Он заявил, что коммунист и занимает видное место в Московской таможне, а потому будет сам делить найденное, раз согласия среди остальных нет.