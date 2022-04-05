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Как сотрудники милиции изымали клад с боем

Как сотрудники милиции изымали клад с боем (3 фото)

Автор:
05 апреля 2022 23:11
Метки: занимательно   золото и драгоценности   криминал   
376
3

19 августа 1958 года в Москве произошел интересный случай. Строители совместно с работниками МСХ СССР приступили к постройке многоквартирного дома в Даевом переулке. Дом строился для сотрудников Министерства сельского хозяйства СССР, поэтому в строительстве активно приняли участие и сами работники министерства, заинтересованные в возведении этого дома.

Рабочие стали проводить земляные работы и вскоре экскаватор ковшом выудил большую ржавую металлическую емкость, напоминающую кастрюлю. Работы были приостановлены, всем стало интересно посмотреть, что там.

Вскоре на солнце блеснула россыпь золотых и серебряных монет... Клад! Среди сотен монет оказался и большой золотой слиток. Советское законодательство требовало сдать клад государству и получить причитающуюся сумму в 25%.

Строительные рабочие так и собирались поступить. Но сотрудники министерства заявили, что по нынешней оценке от этого клада выйдут какие-то копейки, а потому надо просто разделить монеты и слиток между собой. При этом, как заявили представители Минсельхоза, рабочие никакого отношения к кладу не имеют, ведь дом строится для работников министерства, а значит весь клад принадлежит им.

Вспыхнул горячий спор, который привлек внимание прохожих. К строительной группе подошло с улицы еще несколько человек. Один из них, некто Кодзаев, мгновенно оценил ситуацию и взял процесс в свои руки. Он заявил, что коммунист и занимает видное место в Московской таможне, а потому будет сам делить найденное, раз согласия среди остальных нет.

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Монеты и слиток были поделены, причем Кодзаеву отошла большая часть сокровищ, а рабочих вовсе исключили из дележки. Кто-то из них и сообщил в милицию о найденном кладе и самоуправстве служащих министерства сельского хозяйства.

Московская милиция быстро выявила всех участников незаконного раздела клада. По адресам выехали следственно-оперативные группы, старинные монеты изымались в больших количествах. А вот в адресе Кодзаева оперативников ждал сюрприз.

Едва они показали в глазок удостоверения и попросили открыть дверь - в ответ прозвучали пистолетные выстрелы. Квартиру пришлось брать штурмом. Результат - трое раненых сотрудников милиции, задержанный Кодзаев, около тысячи монет царской чеканки из золота и серебра и золотой слиток весом в 1,5 кг.

Выяснилось, что Кодзаев действительно коммунист, бывший участник Великой Отечественной войны и руководитель отдела Московской таможни. На вопросы, что послужило причиной его неадекватного поведения, арестованный отвечал, что бес попутал. Вероятно, бес оказался жадным, ведь большую часть чужого клада Кодзаев просто присвоил себе.

Всего, в результате этой операции, московской милицией было изъято более 2,5 тысяч старинных монет, медали 1812 года, слиток золота. Общий вес золота - около 10 кг.

Кстати, московская земля, когда после войны ее стали активно застраивать, постоянно приносила сюрпризы. Происходили десятки случаев, когда строители находили клад и сдавали золотые и серебряные монеты государству.

Но, пожалуй, самый интересный факт произошел в 1970 году. Во время проведения земляных работ в Ипатьевском переулке, на глубине 6 метров был обнаружен медный таз, а в нем 74 килограмма серебряных испанских монет XVII века. Каким образом они попали в Россию - неизвестно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: занимательно   золото и драгоценности   криминал   
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3  комментария
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Alex Djeff 5 часов назад
Что с рабочими? Получили они свои 25%, а "работнички" министерства по сроку? По закону кто нашёл тот и владелец.
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Просто прохожий 4 часа назад
Странно звучит-"Кодзаев"
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14k
Алексей 4 часа назад
"Таможня" это не профессия и не призвание, это состояние души

Так грамотно "поделить"...


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