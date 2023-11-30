Трогательные ангелы, кривляющиеся пупсы, пугающие лица и другие способы раскрытия таланта от Джонсона Цанга

Жил да был однажды обычный гонконгский полицейский. Надоела ему опасная работа, и решил блюститель порядка переквалифицироваться в скульпторы. Ведь мягкая податливая глина была гораздо дружелюбнее тёмных преступников.
Да так у него это удачно вышло, что его творения с самым разнообразным спектром эмоций изучают профессионалы и любители по всему миру. А всё потому что скульптуры Джонсона Цанга органично объединяют в себе сюрреализм и реализм, фантастику и сатиру, трогательную нежность и волнующую угрозу, динамику и философию. Можно смело утверждать, что этому автору удалось открыть совершенно иную грань фарфора и дать ему вторую жизнь.
Джонсон Цанг родился в Гонконге, в его работах в основном используются реалистические скульптурные техники, сопровождаемые сюрреалистическим воображением. В 2002 году Джонсон начал воплощать разносторонние всплески эмоций с помощью керамики.
За последнее десятилетие Джонсон усовершенствовал свою технику запечатления мгновенного момента брызг с помощью белого фарфора. В 2011 и 2012 годах работы Цанга «Чаши фантазии» и «Всплеск чудес» были удостоены специальных призов международных конкурсов.
Помимо керамики, Цанг с 2004 года работает над скульптурами из нержавеющей стали и проектами общественного искусства. К нему обращались с заказами многие частные и государственные организации. С 2014 года Цанг назначен экспертом по музеям Департамента досуга и культурных услуг. Но о деле своей жизни не забывает, посвящая творчеству по 8-9 часов в день, продолжая давать жизнь странным, но удивительно душевным творениям.
Источник:
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