Трогательные ангелы, кривляющиеся пупсы, пугающие лица и другие способы раскрытия таланта от Джонсона Цанга

Джонсон Цанг родился в Гонконге, в его работах в основном используются реалистические скульптурные техники, сопровождаемые сюрреалистическим воображением. В 2002 году Джонсон начал воплощать разносторонние всплески эмоций с помощью керамики.

За последнее десятилетие Джонсон усовершенствовал свою технику запечатления мгновенного момента брызг с помощью белого фарфора. В 2011 и 2012 годах работы Цанга «Чаши фантазии» и «Всплеск чудес» были удостоены специальных призов международных конкурсов.