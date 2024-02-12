Новые истории из осколков Роберта Страти

Объект искусства должен быть цельным. Но если ты обладаешь способностью смотреть глубже, то даже из осколков можно создать нечто цельное и прекрасное.
Серия работ художника Роба Страти «Фрагменты» – это восхитительный результат восстановления разбитых предметов. Вдохновением для создания серии Страти послужила разбитая тарелка, принадлежавшая его покойной тёще. Когда в 2020 году тарелка разбилась, Страти задумался, что с ней делать. Он не хотел её выбрасывать, но и понимал, что её уже невозможно починить. В течение нескольких месяцев разбитая тарелка стояла на его кухонном столе, ожидая решения. Проходя мимо, Страти начал думать о том, какие истории можно рассказать за границами разбитого куска.
В конце концов, разбитая тарелка попала в студию Страти, где пролежала на пустом листе бумаги несколько недель. Однажды художник взял в руки ручку и начал работать над серией «Фрагменты», которая исследует возможности разбитых вещей и истории, которые могут из них получиться. Как рассказал сам Страти, разбитая тарелка вдохновила его на размышления об «историях, которые можно рассказать за границами разбитого предмета». С помощью пера и бумаги Страти чинит разбитые тарелки и превращает их в произведения искусства, которые столь же красивы, сколь и трогательны.
Страти рассказывает о творческом процессе следующее:
Если говорить о вдохновении, то я обычно нахожу повреждённый или непригодный для использования кусок фарфора и из его осколков собираю композицию, на основе которой начинаю рисовать то, что моё воображение видит в недостающем пространстве. Часто использую мотивы оригинальной тарелки. Иногда люди отдают мне разбитые вещи, а также я ищу в Интернете повреждённые или предметы с дефектами.
Работа над одним произведением может занять около двух месяцев. Это долгий процесс, состоящий из различных этапов рисования, монтажа бумаги и фрагментов, фотографирования работы и создания рамы. Большую часть времени занимает рисование, потому что я люблю делать перерывы и возвращаться к работе со свежим взглядом и видеть вещи по-новому.
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