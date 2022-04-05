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Ракеты, которые никого не убивают: 20 самых изящных гоночных машин всех времен и народов

Ракеты, которые никого не убивают: 20 самых изящных гоночных машин всех времен и народов (20 фото)

Автор:
05 апреля 2022 18:35
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   гонка   красота   машины   мили   ракета   скорость   
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Рекорды скорости. установленные с помощью этого транспорта поистине впечатляют. И сами по себе они красивы и не обычны.

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Оборудован шестилитровым Chevrolet V8 с двойным турбонаддувом. Агрегат выдает 2500 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автомир   гонка   красота   машины   мили   ракета   скорость   
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2  комментария
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Денис Ануфриев 2 часа назад
у нас в падике парни тоже ракеты запускают)реже на водной основе)ходят потов,улыбаются ....спасибо за отличный пост,было очень интересно!
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Змей Горыныч 11 минут назад
Фильм про "Голубое пламя" и "Зеленое чудовище" видел. Интересно. Ракеты на колесах
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