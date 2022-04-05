Ракеты, которые никого не убивают: 20 самых изящных гоночных машин всех времен и народов

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Рекорды скорости. установленные с помощью этого транспорта поистине впечатляют. И сами по себе они красивы и не обычны.
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Railton Special высотой 28 футов 8 дюймов, оснащенный двумя 12-цилиндровыми двигателями, совершил пробный заезд со скоростью 334 мили в час в Вендовере, штат Юта, в 1947 году
Обтекаемый лайнер Appenfels "Redhead" № 147B выиграл трофей в своем классе, разогнавшись до 331,46 миль в час
Болид Turbinator II, принадлежащий фирме Vesco, установил новый рекорд скорости для транспортных средств с колесным приводом - 809,33 км/ч. (502 мили)
В ноябре 1965 года американский гонщик Арт Арфонс установил свой третий и последний рекорд наземной скорости за рулем Green Monster, достигнув новой скорости 576 миль в час (926 км/ч)
Знаменитый гонщик Крейг Бридлав, первый установивший рекорд скорости в 600 миль (965 км/ч)
Оборудован шестилитровым Chevrolet V8 с двойным турбонаддувом. Агрегат выдает 2500 лошадиных сил и работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.
Blue Flame , работающий на сжиженном природном газе (СПГ) и перекиси водорода, 23 октября 1970 года разогнался до 630,388 миль в час (1113 км/ч)
Budweiser Rocket, 739,666 мили в час (1189 км/ч), однако рекорд официально зафиксирован не был
Thrust SSC удерживает рекорд скорости на автомобиле, установленный 15 октября 1997 года, когда была достигнута скорость 1227,9 км/ч (763 миль/ч). Первый автомобиль, преодолевший звуковой барьер
Источник:
АНТИФИШКИ
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