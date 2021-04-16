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Работа автомаляра: процесс восстановления старого бензобака Tempo Standard

Работа автомаляра: процесс восстановления старого бензобака Tempo Standard (18 фото)

Автор:
16 апреля 2021 10:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомаляр   автомир   маляр   машины   покраска детали   реставрация   фото   
1088
18
Владельцам машин в процессе эксплуатации скорее всего приходилось обращаться в мастерские, чтобы покрасить авто или скрыть косяки на кузове. Найти мастера своего дела удается не с первого раза.
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Метки: авто   автомаляр   автомир   маляр   машины   покраска детали   реставрация   фото   
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