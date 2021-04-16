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Владельцам машин в процессе эксплуатации скорее всего приходилось обращаться в мастерские, чтобы покрасить авто или скрыть косяки на кузове. Найти мастера своего дела удается не с первого раза.
Сегодня мы поговорим о профессия - автомаляр. Это непростая работа, требующая от мастера не только полета творческой мысли, но и технических знаний. Автомаляры должны различать цветовые оттенки, иметь художественное мышление, грамотно учитывать расход материалов, распознавать неровности кузова перед покраской.
1. Перед вами один из мастеров своего дела - автомаляр Крис Андре Йохансен (Chris Andre Johansen) из Норвегии
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4. Большую часть рабочих будней мужчина ходит в специальном костюме и маске
Дело в том, что работа автомаляра не только сложная, но и вредная для здоровья. Из-за того, что приходится работать с краской, требуется дополнительная защита. Крис старается проводить больше времени на воздухе, чтобы не заработать отравление.
10. Мастер использовал для работы эпоксидную и песочную грунтовки HB BODY, а также прозрачное покрытие лаком BODY 898 UHS
17. Как вам работа Криса?
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