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Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах

Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах

Автор:
29 августа 2022 17:31
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   бытовуха   любовь   мужчины и женщины   отношения   семья   смех   
2433
16
Удивительно, но учитывая тот факт, что мужчины и женщины психологически очень разные, они как-то умудряются уживаться на этой планете. Кроме того, они еще и образуют пары, вступая в отношения. Сами смотрите, что из этого обычно получается!
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Источник:

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Метки: twitter   Юмор   бытовуха   любовь   мужчины и женщины   отношения   семья   смех   
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6  комментариев
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4k
GROMOZEKA Полчаса назад
А каждый раз, когда у Вас болит голова, кладите в другую.
Это будет на день рождения Вам
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11k
Ледовый 9 минут назад
Комментарий к фото
[мат] никак не уймутся
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11k
Ледовый 11 минут назад
Комментарий к фото
правильно, что тянуть то
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329
Seryi_spb 13 минут назад
А кто-нибудь мне может объяснить кто такая Kamilla_Karieva? На каждом сайте её "афоризмы". В этом посте аж три.
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4k
perekrestok 24 минуты назад
Наверное я извращенец, но если ее имеют раком сдвинув между ног трусы то станет понятно выражение лица парня, которое он неосмотрительно разместил на заднице девушки.
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−176
Insaid From 46 минут назад
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