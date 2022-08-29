Лучшее время в отношениях - это когда вы еще не знакомы: с юмором о мужчинах и женщинах

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Удивительно, но учитывая тот факт, что мужчины и женщины психологически очень разные, они как-то умудряются уживаться на этой планете. Кроме того, они еще и образуют пары, вступая в отношения. Сами смотрите, что из этого обычно получается!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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