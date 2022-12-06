В России раздумывают над строительством арендного жилья — возможно, это не лучшая идея

По большому счету, подобные решения должны приниматься, основываясь на глубоком анализе рынка, понимании основных угроз и планировании на десятилетия вперёд. Если цель – построить миллиард квадратов жилья любой ценой, то план отличный. А если цель – получить здоровый рынок?

Самый главный вопрос в другом – будет ли такое предложение выгоднее классической аренды с учетом того, что аренда находится в «серой зоне», а квартиры из одного арендного жилья будут явно проигрывать классическим в привлекательности? Очевидно, что это возможно только при достаточно существенном субсидировании со стороны государства. И тут возникает много вопросов: есть ли в крупных городах реальный дефицит жилья? Сколько будет стоить подобная программа? Сможет ли она действительно вывести рынок аренды из тени?