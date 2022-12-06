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В России раздумывают над строительством арендного жилья — возможно, это не лучшая идея

В России раздумывают над строительством арендного жилья — возможно, это не лучшая идея

Автор:
06 декабря 2022 21:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Строительство   арендное жилье   жилье   пик   предложения   строители   
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На фоне надувающегося ипотечного пузыря и растущих цен на недвижимость в нашей стране думают над компромиссным решением – чтобы и строительную индустрию поддержать, и рынок не перегреть. Что не так с идеей строить дома для арендных квартир.

Итак, что такое так называемый «арендный дом с недорогими квартирами»? Это классический «муравейник» от условного ПИКа, причем в случае с Москвой или Санкт-Петербургом в не самой удобной локации. Сейчас такие дома девелоперы не строят по одной простой причине – это менее выгодно, чем классическая модель работы с эскроу-счетами и быстрой реализацией проекта. Идея строительства «доходных домов» совсем не новая, но сейчас она появилась по очень простой причине – очевидно, что без продления программы льготной ипотеки рынок может рухнуть.

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По большому счету, подобные решения должны приниматься, основываясь на глубоком анализе рынка, понимании основных угроз и планировании на десятилетия вперёд. Если цель – построить миллиард квадратов жилья любой ценой, то план отличный. А если цель – получить здоровый рынок?

Самый главный вопрос в другом – будет ли такое предложение выгоднее классической аренды с учетом того, что аренда находится в «серой зоне», а квартиры из одного арендного жилья будут явно проигрывать классическим в привлекательности? Очевидно, что это возможно только при достаточно существенном субсидировании со стороны государства. И тут возникает много вопросов: есть ли в крупных городах реальный дефицит жилья? Сколько будет стоить подобная программа? Сможет ли она действительно вывести рынок аренды из тени?

В общем, вопросов больше, чем ответов. «Поддержка отрасли ради поддержки отрасли» - это путь в никуда, который просто откладывает грядущий кризис.

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Метки: Россия   Строительство   арендное жилье   жилье   пик   предложения   строители   
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17  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Видимо крупный специалист в области строительства недвижимости писал...
Ну, очень содержательно!
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1k
Сергей Борисов 11 минут назад
Думал я, что вот сейчас, зайду, почитаю и выскажусь! Но прочитав ничего не понял.
Но выскажусь всё равно. Ипотека, что каторга на всю жизнь. Я в этом году закончил выплачивать. Но радость какая то, наполовину только. Так как мне 47. Я понял, что лучшие годы потрачены на выплату кредита. Терпимо конечно и всё понятно. Но всё равно, чисто психологически да и финансово, вечная "туча над головой".
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44k
SinigamiRuuk 13 минут назад
Нда.
Уже давно есть такое понятие в жилой недвижке как "апартаменты".
По сути та же квартира, но которую прежде всего должен сдавать, а не жить ПМЖ.
Т.к. для ПМЖ для таких помещений не строится жилая инфраструктура типа школ, больниц и прочего.

Проблема как всегда одна, хитроумные закупают там недвигу(она дешевле была когда то % на 20-30), а потом пробуют пользоваться и без того перегруженной инфраструктурой во круге.
Как правило, это условно купленная для сына-студента хата, в том же районе где и живут родители или "нерезиновая хата" в которой регистрируется куча приезжих, а по факту живут в аппартаментах в этом же квартале.
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Нах_й надо это арендное жилье. Итак от черножопых и ускоглазых не продохнуть, а там они сразу в стаи организовываться будут.
Конечно для застройщиков и пр. падали которые наживаются на этих дешевых работниках, и на их прибывании в стране стадами, все просто замечательно, они то с ними рядом и сейчас не живут, а вот остальным гражданам такой расклад, как в новой Москве например где уже гетто образовалось, придется не по нраву.
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3k
VPJ Полчаса назад
Доходный дом...Возрождаем тварей дрожащих, куприновских ямовых, ну и ррглюционэрров...
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31
Александр Шевченко 36 минут назад
Без повышения покупательной способности - это полная х..я, типа альтернатива сдающим квартиры? Гос контора проиграет в этом частнику, по простой причине. Частнику это жизненно важно сдать, а конторе похер. Вот и подумайте кто будет рвать жилы. Или это дома под гето расторбайтерам, без альтернатива, тогда ясно и понятно.
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13k
Александр 38 минут назад
А что сразу с козырей не зайти?! Одна кухня на 5-6 семей, один толкан, одна ванна (а лучше совмещённые)?!
Ссылка www.youtube.com
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3k
Трям 42 минуты назад
Районы гетто для черножопых и прочей понаехавшей шушеры!
Хотя если все это будет где-то посреди тайги, то идея очень хорошая!
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62k
doker 42 минуты назад
Вопрос, конечно, интересный...
Наш, российский инвестор в жильё, привык, что жильё станет через определённый срок его личным - это раз.
Второе - налог на недвижимость в России ооочень маленький. Вам выгоднее сдавать Личную недвижимость в аренду, чем платить налог на Прибыль от бизнеса.
Ну, и третье - не факт, что ваши инвестиции в арендное жильё дадут вам прибыль.
Вас могут "кинуть" на любом этапе - от строительства до эксплуатации.
"Патамушта от вас здесь ничего не зависит" - эта ересь факт нашей российской действительности, так как слишком много воров на всех уровнях.
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17k
Анатолий Соколов 43 минуты назад
в России давно существует такой вид "жилья", как Апарт-Отель.
У здания "долевая" собственность - то есть собственник может быть один, а может быть насколько сотен. большинство таких домов расположены недалеко от метро ( минут 10 пешком ).
минусы этих домов - как у всех современных клоповников - большая этажность ( утром со "средних" этажей в лифты очередь ), маленькие дворы ...
ну а "муниципальные" квартиры до сих пор существуют - в том числе и в новых домах - из них выделяют квартиры воспитанникам детских домов, учителям и т.д. ...
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7k
mbr 55 минут назад
Говно на палке это идея...
Тому, кто это придумал, нужно закрутить в голову шуруп, и отобрать псилоцибин.
Очередной бред ради спасения олигархической гей-тусовки, чтобы у них не дайбох прибыль не упала!
Жильё для семьи, на нашей территории должно быть только в виде частного дома, чтобы решить проблему катастрофического вымирания населения России.

очередной вывод денег в офшоры.
На государственные деньги построят гадюшники по 4.5 квадратных метра, с туалетом, кухней и душем в одном месте, при "участии" "частного инвестора", который вложит деньги, которые он возьмёт у государства, с учётом своей скромной прибыли в 300%.
Как это было сделано с больницей в одном большом городе.

После чего частный инвестор будет собирать бабло с тех, кто арендует жильё, естественно, вкладываться в поддержание текущего состояния не будет.
После чего это всё превратится в помойку и бомжатник. Ведь никто же не будет следить за чужим.
После этого, застройщик опять попросит у государства еще немножко (гы-гы-гы) денех, на реновацию...

Ну и естественно, парковок не будет, садиков не будет, школ, поликлиник тоже... зато всяких магнитов-ху...итов, пятёрочек-х..ёрочек будет как говна за баней в каждом подъезде, ну ещё аптеки... А из общественного транспорта будет ходить одна маршрутка, раз в пятилетку, с водилой, который будет просить показать, куда ехать.

Китай показал, до какого абсурда доводит желание извлекать прибыль.
Вот так будут строить дома.

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654
solosolovov Час назад
Строить нужно много дешёвого жилья (пчеловейники) , что-бы в аренду брать жильё не выгодно было и люди могли без проблем переезжать из других умирающих , районов и аварийного жилья. Тот кто захочет со временем накопить на свой частный дом.
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86k
Taras Kozalupko Час назад
Нормально зайдет!
Жители муниципальных квартир по сути живут в арендных

Такие квартиры хорошее поле для тех же работодателей.
Сейчас если нужный работник приезжает с другого города, многие фирмы снимают ему жилье.
Опять же суматоха, если с частником и прочая.
А так, контора заарендовала в доме себе сколько надо жилья и разместила своих сотрудников.
Длительные командированные тоже неплохо сыграют, все дешевле гостиницы.
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
То топили за ипотеку и частное жилье. Теперь опять наоборот. Движемся к баракам
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