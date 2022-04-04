Сложно найти и трудно спрятаться. Лучшие для своего времени подводные лодки типа XXI

С февраля 1943 года немецкие подводники начали проигрывать битву за Атлантику. «Счастливые времена» и «Вторые счастливые времена» прошли: союзники усилили защиту коммуникаций, и потери среди немецких подводников резко возросли. Только в мае 1943 года подводные силы Кригсмарине потеряли 41 субмарину — недопустимое количество, по мнению Дёница.
Внутренняя компоновка подводной лодки типа XXI
Промышленность не успевала строить новые подлодки. Поэтому на встрече с министром вооружения Шпеером в апреле 1943 года Дёниц настоял на финансировании разработки новых подводных лодок океанского класса, способных действовать эффективно даже в условиях усиливающейся противолодочной обороны.
Разработка проекта
Работы велись в нескольких направлениях: помимо модернизации уже имеющихся субмарин, их вооружения и средств обнаружения, ряд конструкторских бюро работал над принципиально новыми проектами.
Достаточно интересной в техническом плане стала разработка океанской субмарины XVIII серии. В отличие от строившихся до этого подводных лодок, новый тип XVIII серии имел более высокую автономность, увеличенную скорость хода в подводном положении, а также мог атаковать противника, не всплывая на перископную глубину.
Но слишком сложная парогазотурбинная энергетическая установка, на освоение которой промышленности требовалось много времени и вложений, тормозила развитие проекта. Поэтому инженер Хееп предложил вместо сложного двигателя Вальтера оснастить эти лодки электродвигателями с увеличенными АКБ. Идея получила одобрение высшего командования Кригсмарине и министра вооружений. Группа конструкторов компании Gluckauf под руководством доктора Ольфкена принялась за разработку подлодки XXI серии, получившей проектное обозначение «Elektroboot». Над ней работал и сам Гельмут Вальтер, занимавшийся усовершенствованием шноркеля.
Разработчикам поставили жёсткие сроки — Дёниц требовал, чтобы финальный проект был готов уже к середине июня 1943 года, а запуск в серию стартовал не позднее апреля 1944 года. Проектную документацию подготовили и сдали 19 июня 1943 года, она произвела благоприятное впечатление, и постройка субмарин XXI типа получила высочайший приоритет.
Особенности конструкции
Субмарины XXI типа имели двухкорпусную конструкцию. Состоящий из семи отсеков (плюс 8 необитаемых) прочный корпус имел традиционную для немецкого подводного флота нумерацию с отсеком №1 в корме. Сечение центральной было выполнено в форме цифры 8, переходя в оконечностях в круг. Для изготовления прочного корпуса использовалась высоколегированная сталь, способная выдерживать высокое давление. Поэтому предельная глубина погружения составляла 220 метров, что было самым высоким показателем для субмарин того времени. Для увеличения полезного объема шпангоуты впервые разместили не внутри, а с наружной части прочного корпуса.
Секция немецкой подводной лодки типа XXI на стапеле перед сборкой с остальными частями, 1944 год
В отличие от субмарин всех предыдущих серий, легкий корпус охватывал прочный не частично, а по всей длине, и проектировался с минимальным гидродинамическим сопротивлением. Под ним размещались цистерны и топливные баки, а остальной объём был свободен для затопления при необходимости.
Конструкция надстройки была идентична прежним, отличаясь тем, что изготавливалась из усиленного материала с пределом прочности в 55 кг/мм2. Кроме того, она обладала значительно улучшенной обтекаемостью, что снижало шумность при движении и помогало развивать более высокую скорость под водой.
Силовая установка
На подлодки устанавливалась дизель-электрическая двухвальная энергетическая установка, состоящая из двух 6-цилиндровых дизелей суммарной мощностью 2400 л.с. (4000 л.с. с турбонаддувом) и двух основных электрических двигателей суммарной мощностью 5000 л.с. А также двух электромоторов подкрадывания суммарной мощностью 226 л.с.
Правый дизельный двигатель MAN M6V 40/46 перед установкой в секцию немецкой подводной лодки тип XXI на верфи Deschimag в Бремене
В надводном положении подлодка приводилась в движение дизелями и могла двигаться со скоростью до 15,2 узла. Под шноркелем на глубине до 15 метров скорость движения ограничивалась 6 узлами. Запаса топлива в 228 тонн хватало на 15500 морских миль при крейсерской скорости в 10 узлов.
Для увеличения автономности в подводном положении на лодках XXI типа устанавливалась увеличенная АКБ, состоящая из 372 элементов. Её суммарная ёмкость составляла 33900 А/ч, что было в несколько раз больше, чем у субмарин типа VIIc (9160 А/ч). Благодаря этому достигалась огромная по тем временам автономность плавания под водой — до 48 часов без необходимости всплытия на экономичной скорости 6 узлов или 10 часов при 12 узлах. Максимальная скорость движения достигала 15 узлов.
Электромотор GU 365/30, который устанавливался на подводные лодки XXI серии
Бесшумные электродвигатели подкрадывания использовались в районе боевых действий. Они значительно уменьшали шумность лодки и возможность её обнаружения шумопеленгаторами. На перископной глубине двигатели подкрадывания снижали дальность обнаружения до 220 м, а при движении субмарины на глубине пеленгаторы вообще не могли отличить шум её двигателя от естественных шумов. На этих двигателях подлодка XXI типа могла пройти под водой до 360 миль со скоростью пять с половиной узлов — такой автономности не было ни у одной субмарины того времени.
Вооружение
Основное вооружение: 533-мм торпедные аппараты располагались по три с левого и правого борта в носу. Они позволяли запускать торпеды с глубины до 50 метров. Шесть торпед были в боевой готовности, а еще 17 находились на стеллажах. Полный залп перезаряжался 10 минут. Штатные электрические торпеды G7e имели курсовую систему и «систему подогрева», которая при нагревании корпуса до 30 градусов увеличивала скорость хода до 30 узлов, а дальность до 7500 м.
В 1945 году планировалось перевооружить все подлодки этого типа электрическими торпедами Zaunkönig с акустической помехозащищенной системой самонаведения.
В надстройке размещались башенные спаренные установки 20-мм автоматов Flak C/38 с возможностью дистанционного управления из рубки. Боекомплект орудий равнялся 1000 выстрелам на ствол, причём при погружении установки убирались внутрь электроприводом.
Загрузка торпеды G7e Т5 Zaunkönig на борт подводной лодки
Так как подлодки XXI типа были первыми субмаринами, способными к полноценным боевым действиям под водой, их оснастили самым современным на тот момент радиотехническим и гидроакустическим оборудованием. Сонар с импульсом в 20 мс позволял обнаруживать вражеские корабли на расстоянии до 4 миль и сопровождать их. Запеленговать сонар было крайне тяжело. Для работы в пассивном режиме применялся мощный гидрофон, который мог находить одиночные цели на расстоянии 20 км, а групповые на 100 км.
В надводном положении цели обнаруживались радаром: одиночные на дальности 70 км, групповые на 150 км и воздушные до 10 километров.
Строительство
Руководителем программы строительства был назначен Отто Меркер, который решил использовать метод крупноузловой сборки для ускорения процесса. Каждая из секций строилась отдельно, причем коммуникации и всё необходимое оборудование монтировалось сразу. После этого готовые секции направлялись на верфь окончательной сборки, где они соединялись, и на них устанавливались редукторы и двигатели.
Недостроенные немецкие подводные лодки типа XXI на слипах №5 (на переднем плане) и №4 (справа вдали) верфи AG Weser в Бремене. На фото во втором ряду слева направо: U-3052, U-3042, U-3048 и U-3056, в ближнем ряду слева направо: U-3053, U-3043, U-3049 и U-3057
Согласно планам Меркера, использование крупноузловой сборки позволило бы спускать на воду в месяц по 30 лодок, но в реальности добиться такой цифры не удалось. Пока заводы освоили технологию модульно-блочной сборки, немецкая промышленность оказалась в зоне действия авиации союзников. Поэтому только 12 мая 1944 года на воду была спущена полностью готовая лодка U-2501 и принята в строй 27 июня того же года.
В ходе испытаний обнаружилось множество проблем в компоновке, работе силовой установки, конфигурации рулей, а также в действии шноркеля. На устранение всех этих недочетов ушло 9 месяцев, а спускаемые на воду лодки отправлялись на верфи для доработок. Всего в рамках программы строительства было сделано 118 лодок в различной стадии готовности.
Британские солдаты возле немецких подводных лодок типа XXI на верфи Blohm & Voss в Гамбурге.
Боевое применение
Для субмарин XXI серии была разработана специальная тактика применения с учетом их достоинств. Высокая скорость и бесшумность в подводном положении позволяли подлодке пройти корабли охранения и затем, маскируясь шумом винтов других судов, занять место в составе конвоя и произвести массированный залп из подводного положения. После этого, воспользовавшись возникшей паникой, уйти на глубину и на двигателях подкрадывания выйти из ордера.
Подводные лодки 11-ой флотилии в Бергене, Норвегия, апрель 1945 года. В центре (более светлая) стоит U-2511. Это единственная лодка XXI серии, совершившая боевой поход
Но в реальности опробовать эту тактику до конца войны так и не удалось. В конце апреля 1945 года в поход вышли только две лодки, и уже на борту ими был получен приказ о капитуляции и прекращении похода. 22 субмарины уничтожили на рейдах или на стапелях, а 85 в рамках операции «Регенбоген» были затоплены экипажами.
Союзникам удалось захватить на верфях 12 субмарин, практически готовых к спуску на воду. Они были разделены между Францией, США, Великобританией и СССР, а применённые на них решения в дальнейшем использовались на американских субмаринах типа «Тэнг», советских подводных лодках проекта 611 и 613, а также на французских «Нарвалах».
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
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