Сложно найти и трудно спрятаться. Лучшие для своего времени подводные лодки типа XXI

Внутренняя компоновка подводной лодки типа XXI

Промышленность не успевала строить новые подлодки. Поэтому на встрече с министром вооружения Шпеером в апреле 1943 года Дёниц настоял на финансировании разработки новых подводных лодок океанского класса, способных действовать эффективно даже в условиях усиливающейся противолодочной обороны.

Разработка проекта

Работы велись в нескольких направлениях: помимо модернизации уже имеющихся субмарин, их вооружения и средств обнаружения, ряд конструкторских бюро работал над принципиально новыми проектами.

Достаточно интересной в техническом плане стала разработка океанской субмарины XVIII серии. В отличие от строившихся до этого подводных лодок, новый тип XVIII серии имел более высокую автономность, увеличенную скорость хода в подводном положении, а также мог атаковать противника, не всплывая на перископную глубину.

Но слишком сложная парогазотурбинная энергетическая установка, на освоение которой промышленности требовалось много времени и вложений, тормозила развитие проекта. Поэтому инженер Хееп предложил вместо сложного двигателя Вальтера оснастить эти лодки электродвигателями с увеличенными АКБ. Идея получила одобрение высшего командования Кригсмарине и министра вооружений. Группа конструкторов компании Gluckauf под руководством доктора Ольфкена принялась за разработку подлодки XXI серии, получившей проектное обозначение «Elektroboot». Над ней работал и сам Гельмут Вальтер, занимавшийся усовершенствованием шноркеля.

Разработчикам поставили жёсткие сроки — Дёниц требовал, чтобы финальный проект был готов уже к середине июня 1943 года, а запуск в серию стартовал не позднее апреля 1944 года. Проектную документацию подготовили и сдали 19 июня 1943 года, она произвела благоприятное впечатление, и постройка субмарин XXI типа получила высочайший приоритет.

Особенности конструкции

Субмарины XXI типа имели двухкорпусную конструкцию. Состоящий из семи отсеков (плюс 8 необитаемых) прочный корпус имел традиционную для немецкого подводного флота нумерацию с отсеком №1 в корме. Сечение центральной было выполнено в форме цифры 8, переходя в оконечностях в круг. Для изготовления прочного корпуса использовалась высоколегированная сталь, способная выдерживать высокое давление. Поэтому предельная глубина погружения составляла 220 метров, что было самым высоким показателем для субмарин того времени. Для увеличения полезного объема шпангоуты впервые разместили не внутри, а с наружной части прочного корпуса.