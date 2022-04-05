Брошенные объекты, найденные во время прогулки по лесу

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Лес — загадочное место. Никогда не знаешь, на что именно там наткнёшься. Вот коллекция некоторых странных, жутковатых и абсурдных находок, сделанных во время прогулки по лесу. Чего тут только нет!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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