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Брошенные объекты, найденные во время прогулки по лесу

Брошенные объекты, найденные во время прогулки по лесу (21 фото)

Автор:
05 апреля 2022 10:00
Сообщество : Картинка дня
Метки: брошенные объекты   в лесу   заброшенные объекты   заброшки   интересные места   интересные находки   картинка дня   неожиданные находки   
688
21
Лес — загадочное место. Никогда не знаешь, на что именно там наткнёшься. Вот коллекция некоторых странных, жутковатых и абсурдных находок, сделанных во время прогулки по лесу. Чего тут только нет!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брошенные объекты   в лесу   заброшенные объекты   заброшки   интересные места   интересные находки   картинка дня   неожиданные находки   
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3  комментария
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8
tixis1c 24 минуты назад
К фото не хватает координат или хотя бы описания, где все это находится
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6k
evenSeven 41 секунду назад
Видимо, все же, бывает, что автомобильная пробка не рассасывается
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2k
Garbiy 16 минут назад
Автор, ты из какого леса?
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