30 случайных сокровищ, от которых просто невозможно было отказаться

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Ходить по распродажам и комиссионкам — это всё равно, что отправиться в небольшое приключение. Вы в любой момент можете наткнуться на сокровище, а то и не на одно! И в случае удачи у вас вполне естественно возникает желание похвастать своими находками. Не сдерживайте себя.
1. "Мои радужные полки со стеклянной посудой. Я собирала все эти вещи по комиссионкам и на распродажа в течение многих лет. Тут есть предметы 30-х годов и середины века"
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3. "Моя самая крупная покупка на онлайн-барахолке на сегодняшний день. 300 долларов. Мои собаки считают, что это гоночная трасса"
5. "Я нашла образец этого фантастического стула у продавца антиквариата в интернете. Я знала, что нужно делать. Мой гималаец по кличке Август тоже знал"
6. "Нашла эту жемчужину на распродаже... Это было мило, пока я не увидела обратную сторону"
7. "Этот набор мебели на кухню был найден на распродаже в антикварном магазине. "Звёздная ночь" Ван Гога воссоздана с помощью расплавленных мелков, сверху покрытие твердым лаком и стеклянная столешница"
9. "Куплено в комиссионном магазине в маленьком городке. Такая прелесть! Я думаю, что мишку нужно окружить теплым и мягким печеньем с шоколадной крошкой"
14. "Нашел эту красоту во время прогулки по моему району в Сиэтле, штат Вашингтон. Церковь делала ремонт и раздавала мебель"
17. "Коллега на работе купил эту штуку, думая, что это перчатка. Его жена отказалась от этой вещи, поэтому он принёс и отдал её мне"
20. "Лучший чайный сервиз с динозаврами из 23 предметов, который я когда-либо видела! Я не могу дождаться, когда однажды стану самой крутой бабушкой с этим богатством в своём китайском шкафчике"
23. "Это моя любимая винтажная коллекция Pyrex! Вся посуда найдена в комиссионном магазине, антикварном магазине или на гаражной распродаже. Я собираю эту коллекцию уже более 7 лет"
24. "Самая интересная моя находка на сегодняшний день. Куплена на распродаже за 9,99 долларов. Самое тяжелое и теплое пальто на свете! Друзья говорят, что оно уродливо, а мне нравится"
26. "Плетёный унитаз, найден на гаражной распродаже. Никогда не видел такой странной, но забавной штуки! Был заинтригован и купил. Всего-то десять баксов"
28. "Купил бы эту вещь сегодня, если бы она не стоила 150 долларов. Однако она того стоит!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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