30 случайных сокровищ, от которых просто невозможно было отказаться

Ходить по распродажам и комиссионкам — это всё равно, что отправиться в небольшое приключение. Вы в любой момент можете наткнуться на сокровище, а то и не на одно! И в случае удачи у вас вполне естественно возникает желание похвастать своими находками. Не сдерживайте себя.

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1. "Мои радужные полки со стеклянной посудой. Я собирала все эти вещи по комиссионкам и на распродажа в течение многих лет. Тут есть предметы 30-х годов и середины века" 0 Источник:

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2. "У меня много лет был нахальный зеленый чайник, а вчера я нашла его ребёнка!" 0 Источник:

3. "Моя самая крупная покупка на онлайн-барахолке на сегодняшний день. 300 долларов. Мои собаки считают, что это гоночная трасса" 0 Источник:

4. Кукольный домик в маленьком чемодане 0 Источник:

5. "Я нашла образец этого фантастического стула у продавца антиквариата в интернете. Я знала, что нужно делать. Мой гималаец по кличке Август тоже знал" 0 Источник:

6. "Нашла эту жемчужину на распродаже... Это было мило, пока я не увидела обратную сторону" 0 Источник:

7. "Этот набор мебели на кухню был найден на распродаже в антикварном магазине. "Звёздная ночь" Ван Гога воссоздана с помощью расплавленных мелков, сверху покрытие твердым лаком и стеклянная столешница" 0 Источник:

8. "Нашёл вот такой набор ретро-мебели. Я загипнотизирован" 0 Источник:

9. "Куплено в комиссионном магазине в маленьком городке. Такая прелесть! Я думаю, что мишку нужно окружить теплым и мягким печеньем с шоколадной крошкой" 0 Источник:

10. "Не было ценника. Продавщица сказала, что можно забирать обе за десятку" 0 Источник:

11. "Картина сделана из закалённого стекла, аметиста и золота" 0 Источник:

12. "Подобрал это на обочине дороги" 0 Источник:

13. "Эмалированный чугун Le Creuset менее чем за 25 долларов" 0 Источник:

14. "Нашел эту красоту во время прогулки по моему району в Сиэтле, штат Вашингтон. Церковь делала ремонт и раздавала мебель" 0 Источник:

15. "Это магнит на холодильник!" 0 Источник:

16. "Телевизор "Зенит" 1960-х. Мы сделали в нем домик для кота" 0 Источник:

17. "Коллега на работе купил эту штуку, думая, что это перчатка. Его жена отказалась от этой вещи, поэтому он принёс и отдал её мне" 0 Источник:

18. "Король скорпионов" 0 Источник:

19. "Скорей бы пришли гости и можно было использовать этот набор для сервировки сыра!" 0 Источник:

20. "Лучший чайный сервиз с динозаврами из 23 предметов, который я когда-либо видела! Я не могу дождаться, когда однажды стану самой крутой бабушкой с этим богатством в своём китайском шкафчике" 0 Источник:

21. "Нашла новый контейнер для своего мышьяка. А то хранить было негде!" 0 Источник:

22. "Да здравствует Монти Пайтон! Часы Министерства глупых прогулок" 0 Источник:

23. "Это моя любимая винтажная коллекция Pyrex! Вся посуда найдена в комиссионном магазине, антикварном магазине или на гаражной распродаже. Я собираю эту коллекцию уже более 7 лет" 0 Источник:

24. "Самая интересная моя находка на сегодняшний день. Куплена на распродаже за 9,99 долларов. Самое тяжелое и теплое пальто на свете! Друзья говорят, что оно уродливо, а мне нравится" 0 Источник:

25. "Это удобно, и кольца всегда под рукой" 0 Источник:

26. "Плетёный унитаз, найден на гаражной распродаже. Никогда не видел такой странной, но забавной штуки! Был заинтригован и купил. Всего-то десять баксов" 0 Источник:

27. "Выглядят так, будто у кого-то действительно есть яйца" 0 Источник:

28. "Купил бы эту вещь сегодня, если бы она не стоила 150 долларов. Однако она того стоит!" 0 Источник:

29. "Давай нагадим на всё это сверху вместе" 0 Источник: