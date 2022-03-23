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30 случайных сокровищ, от которых просто невозможно было отказаться

30 случайных сокровищ, от которых просто невозможно было отказаться (31 фото)

Автор:
23 марта 2022 09:15
Сообщество : Жизнь
Метки: барахолки   забавные вещи   интересные находки   комиссионка   онлайн-барахолки   распродажи   странные вещи   
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Ходить по распродажам и комиссионкам — это всё равно, что отправиться в небольшое приключение. Вы в любой момент можете наткнуться на сокровище, а то и не на одно! И в случае удачи у вас вполне естественно возникает желание похвастать своими находками. Не сдерживайте себя.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолки   забавные вещи   интересные находки   комиссионка   онлайн-барахолки   распродажи   странные вещи   
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2  комментария
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Leonid 46 минут назад
Вещи как будто не на распродаже/барахолке нашли... они все новые! Интересно, в каком бы состоянии был бы БУшный плетёный унитаз, не будь это новой вещью)
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18
Alex-and-Er 41 минуту назад
Дамы, дамы
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