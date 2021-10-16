15 самых необычных вещей, брошенных в лесу

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В этой подборке - некоторые из самых странных и отталкивающих вещей, которые люди находили брошенными в лесу. Как будто лес и без них недостаточно жуткое место.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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