15 самых необычных вещей, брошенных в лесу

В этой подборке - некоторые из самых странных и отталкивающих вещей, которые люди находили брошенными в лесу. Как будто лес и без них недостаточно жуткое место.

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1. Каркас кровати 0 Источник:

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2. Старая скамья 0 Источник:

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4. Бэтмобиль 0 Источник:

5. Диван 0 Источник:

6. Автобус 0 Источник:

7. Детская площадка 0 Источник:

8. Обсерватория 0 Источник:

9. Самолет 0 Источник:

10. Поезд 0 Источник:

11. Предположительно оригинальный туристический автобус Aerosmith 0 Источник:

12. Ветхая лачуга 0 Источник:

13. Мягкие игрушки 0 Источник:

14. Карьер 0 Источник: