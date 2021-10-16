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15 самых необычных вещей, брошенных в лесу

15 самых необычных вещей, брошенных в лесу (16 фото)

Автор:
16 октября 2021 15:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: creepy   брошенные автомобили   в лесу   крипота   машина в лесу   находки   неожиданные находки   
2467
16
В этой подборке - некоторые из самых странных и отталкивающих вещей, которые люди находили брошенными в лесу. Как будто лес и без них недостаточно жуткое место.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: creepy   брошенные автомобили   в лесу   крипота   машина в лесу   находки   неожиданные находки   
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Елена 2 часа назад
Бэтмэн остался без колес))
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4k
Ыукп 38 минут назад
Это ещё ладно.
Всегда задаюсь вопросом, когда хожу за грибами и вдали от дорог лежат горы мусора "Как?" Ладно банка или бутылка. Но несколько пакетов...
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
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