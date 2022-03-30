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Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах

Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах (19 фото)

Автор:
30 марта 2022 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: ГАЗ   Газ за рубли   Юмор   подборка   прикол   рубль   
5184
19
Бывают такие периоды времени, когда новости скучные... Корреспонденты пытаются высосать инфоповод хоть из чего-нибудь... А бывает март 2022 года, когда новостей столько, что... Впрочем, вы и сами всё видите. Но самой интересной стал ультиматум России о продаже газа за рубли недружественным странам.
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Источник:

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Метки: ГАЗ   Газ за рубли   Юмор   подборка   прикол   рубль   
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35  комментариев
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6k
Максим Час назад
Рано ещё побеждать весь мир. Переход если и состоится, то завтра. Вот 1 апреля (символично) и посмотрим, пойдут ли заказчики на нарушение контракта, где цены привязаны к доллару или евро.
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550
Гера 10 секунд назад
Где это интересно на 2 рубля можно полный бак заправить, в моем после 4 рублей еще немного места остается (
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6k
SR 19 минут назад
Любите опережать события. Не гоните телегу впереди лошади. Будет 31.03. тогда и посмотрим, кому будет весело.
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1k
Huge Ackman Полчаса назад
Газов*
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−11
694
kan35 45 минут назад
А отдавать ресурсы страны за напечатанные бумажки, которые мы потратить не сможем - действительно смешно. И ведь по факту мы излишки нефте долларов и евро держали в их же банках и они их просто забрали. По сути мы поставляли нефть и газ бесплатно, что партнеров очень устраивает, я их понимаю.
Главное - условия на которых Россия продаст им рубли. Как я понимаю главная суть - заставить их нарушать свои же санкции, чтобы они продавали нам свои товары за рубли. В итоге мы им свои товары, они нам - свои - это и есть торговля, ради которой деньги придуманы.
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5k
Mowgley 47 минут назад
Надо не давать "европейским партнерам" опомниться, надо сразу сейчас переводить в рубли оплату за уголь, нефть, металлы, зерно и т. д. И ни шагу назад, ибо гейропа за.@.б.а.ла своим финансовым бандитизмом.
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27k
Батончик 58 минут назад
Какая-нибудь самая хитрая страна начнет покупать за рубли и продавать гордым гейропцам "виртуальным реверсом" за дох.уя евров и баксов.
Завтра мы узнаем кто самый предприимчивый
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7k
Владимир Час назад
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