Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах

Бывают такие периоды времени, когда новости скучные... Корреспонденты пытаются высосать инфоповод хоть из чего-нибудь... А бывает март 2022 года, когда новостей столько, что... Впрочем, вы и сами всё видите. Но самой интересной стал ультиматум России о продаже газа за рубли недружественным странам.

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2. Тем временем PS... 0 Источник:

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3. Фантазия в голову ударила 0 Источник:

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7. Что по поводу сладенького? 0 Источник:

8. Старый мем на новый лад 0

9. Кстати, вроде действительно стали цены на газ в России падать 0

10. Ахаха 0

11. Кстати, куда делся Чубайс? 0

12. Тем временем в США 0

13. Покажите рубли! 0 Источник:

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