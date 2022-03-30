Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах

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Бывают такие периоды времени, когда новости скучные... Корреспонденты пытаются высосать инфоповод хоть из чего-нибудь... А бывает март 2022 года, когда новостей столько, что... Впрочем, вы и сами всё видите. Но самой интересной стал ультиматум России о продаже газа за рубли недружественным странам.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Главное - условия на которых Россия продаст им рубли. Как я понимаю главная суть - заставить их нарушать свои же санкции, чтобы они продавали нам свои товары за рубли. В итоге мы им свои товары, они нам - свои - это и есть торговля, ради которой деньги придуманы.
Завтра мы узнаем кто самый предприимчивый