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Как лучший танк в мире помог победить немцев

Как лучший танк в мире помог победить немцев (6 фото)

Автор:
27 марта 2022 15:07
Сообщество : Истории
Метки: Победа   СССР   инженер   конструктор   кошкин   немцы   т-34   танк   
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Они его боялись и старались лишний раз не ввязываться в бой.

Т-34 - легенда и гордость советских оружейников. До его появления, немцы считали свою технику лучшей в мире, но наш танк заставил их в этом усомниться.

Машину разработали до начала Великой Отечественной: в январе 1940-го уже были готовы два танка. Их создатель, Михаил Ильич Кошкин, лично руководил всем процессом.

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За основу он взял танк А-32, усилил броню до 45-мм и поставил 76-мм пушку.

Танк должен был быть сверхнадёжным, поэтому его решили протестировать - отправили в пробег от Харькова до Москвы. И он без проблем доехал до столицы за 10 дней. Сталин лично осмотрел машину и отправил на испытательный полигон, после стрельб инженеры внесли изменения в конструкцию башни.

В июне 1940-го танки запустили в серию. К началу войны изготовили 1200 танков, их делали на Харьковском, Кировском, Горьковском и Сталинградском заводах. Но на первых порах немцы стремительно наступали и производство пришлось эвакуировать. Заводы перевезли в Нижний Тагил, Омск и Челябинск. И несмотря на это, всего за год выпустили 12 тысяч танков.

В 1943-м году немцы получили новые машины с усиленной бронёй, поэтому советским инженерам пришлось модифицировать Т-34. Они изменили конструкцию башни, теперь там размещалось 3 человека, улучшили обзор, увеличили броню до 75-мм и установили пушку С-53. И несмотря на огромные трудности, за один лишь 1943 год, выпустили больше 15 тысяч танков. Тогда же началось крупное советское контрнаступление и Т-34 сыграл в нём огромную роль. Быстрый, компактный, простой в ремонте, манёвренный - танк со своим боевым экипажем перемалывал немцев и гнал их прочь с нашей земли. Ближе к окончанию войны, Т-34 поступил на вооружение в армии Польши, Болгарии и Югославии. Также танк поучаствовал в боях с Японией. Всего же за годы войны было выпущено более 35 тысяч Т-34 разных модификаций.

Танком восхищались не только наши бойцы, но и немцы. Они называли его «чудовищем», «бронированным гигантом» и «самым грозным противником». Фельдмаршал фон Клейст говорил, что Т-34 это «лучший танк в мире», с ним соглашались Гудериан и Блюментрит. А легендарный немецкий танкист Отто Кариус признавал, что появление Т-34 ударило по немцам «как тонна кирпичей». А похвала от противников стоит дорого.

Т-34 появился и пошёл в производство в огромной спешке. Настоящие испытания прошёл уже во время войны, это было настоящее крещение огнём, которое танк с блеском выдержал. И доказал, что советские конструкторы создали совершенную боевую машину - настоящее оружие Победы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Победа   СССР   инженер   конструктор   кошкин   немцы   т-34   танк   
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6  комментариев
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86k
Броненосец Потелкам Час назад
Как-то маловато для такой огромной темы.......
а авиадизель В-2 ????
в 1938 году - 4 клапана на цилиндр !!!
а наклонная броня ?
А упрощение в годы войны конструкции танка вдвое от первоначального сортамента деталей ?
А первая полуавтоматическая сварка бронекорпуса "в шип" и "впотай" ?
А штампованная башня, на немецком прессе-гиганте в 1500 тонн ?
слабовато.....
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13k
motorocker 7 минут назад
Лучше бы про т-44 написали бы хороший обзор. Т-34 на слуху.
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1k
Кожар 17 минут назад
Сочинение пятиклассника
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37k
jonnyD 40 минут назад
Т-34 воевал и после той войны почти во всех конфликтах , - от корейской войны и до войны на Балканах 1991- 1997 гг.
Т-34-85 в разное время состояли на вооружении в Австрии, Албании, Алжире, Анголе, Афганистане, Бангладеш, Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Гане, Гвинее, Гвинее-Биссау, ГДР, Египте, Израиле (трофейные египетские),Ираке, Кипре, Китае, КНДР, Конго, Кубе, Лаосе, Ливане, Ливии, Мали, Мозамбике, Монголии, Польше, Румынии, Северном Йемене, Сирии, Сомали, Судане, Того, Уганде, Чехословакии, Экваториальной Гвинее, Эфиопии, ЮАР (трофейные ангольские), Югославии, Южном Йемене. По состоянию на 1996 год танки этого типа еще имелись в армиях Кубы (400 единиц, в основном в береговой обороне), Албании (70), Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы (58), Гвинеи-Биссау (10), Мали (18), Афганистана и Вьетнама.
Есть данные, что в процессе эксплуатации изношенные двигатели В-34-М11 заменялись на В-54. Также от танков серии Т-54\Т-55 заимствовались опорные катки и
гусеничные цепи. В совокупности с хорошим техническим обслуживаем большая часть “тридцатьчетверок” дожила до начала 1990-х гг. во вполне приличном состоянии.
Так , в балканском конфликте , танки , которым на тот момент было уже более полувека , при умелом применении показали себя с хорошей стороны. Например, в ходе боя с сербскими войсками танк с надписью "MALO BIJELO" выдержал два попадания ПТУР "Малютка", что не помешало экипажу этой “тридцатьчетверки” уничтожить два бронеавтомобиля, один грузовик и один Т-55. Слабость бортовой брони старых танков хорваты пытались компенсировать навешиванием на борта башни и корпуса мешков с песком. Только после 1997 -го года хорватские Т-34 были сняты с вооружения и частично разделаны на металл.
Он до сих пор воюет: в Йемене , в Сирии , так что последний бой Т-34 ещё не закончен .
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11k
Kostick Час назад
т-34 действительно оружие победы. массовый, простой, маневренный, достаточно живучий и неплохо вооруженный. но заявлять о том, что его боялись? возможно танкетки начала войны, да. но как можно было уничтожить под 100 тыр едениц советской бронетехники (из которых 34-ка была самой массовой), уклоняясь от боя, учитывая тот факт, что до 43-го немцы ещё пыжились наступать?
https://zen.yandex.ru/media/wt1/skolko-tankov-sssr-poterial-v-velikuiu-otechestvennuiu-voinu-5ecb1578a3811a33d94a3a06https://zen.yandex.ru/media/wt1/skolko-tankov-sssr-poterial-v-velikuiu-otechestvennuiu-voinu-5ecb1578a3811a33d94a3a06
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1k
Денис Ануфриев Час назад
а кто нибудь слышал про "черные" танки т-34?
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