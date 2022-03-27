Как лучший танк в мире помог победить немцев

Т-34 - легенда и гордость советских оружейников. До его появления, немцы считали свою технику лучшей в мире, но наш танк заставил их в этом усомниться.

Машину разработали до начала Великой Отечественной: в январе 1940-го уже были готовы два танка. Их создатель, Михаил Ильич Кошкин, лично руководил всем процессом.