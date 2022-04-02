Потомки властителей: в жилах каких голливудских звёзд течёт голубая кровь?

О таланте этой актрисы можно рассуждать долго, ведь она не только легко справляется с разноплановыми ролями, но и обладает какой-то загадочно-космической внешностью. Рассматривая внешность Тильды Суинтон, можно предположить, как примерно выглядели аристократы, жившие более 1000 лет тому назад. Ведь в числе предков Тильды король Роберт Брюс.