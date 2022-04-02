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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5664 поста • 716 подписчиков подписаться
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Потомки властителей: в жилах каких голливудских звёзд течёт голубая кровь?

Потомки властителей: в жилах каких голливудских звёзд течёт голубая кровь? (9 фото)

Автор:
02 апреля 2022 17:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   актёр   аристократ   голливуд   известность   происхождение   родословная   фото   
716
9

Логично, что у каждого человека есть предки. И если копнуть поглубже, то в ветвях генеалогического древа можно отыскать немало интересных плодов. В смысле, персонажей.

Так и поступили известные актёры и актрисы Голливуда. И результат удивил не только их, но и поклонников.


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Один из главных красавчиков Голливуда Роберт Паттинсон, оказывается, состоит в родстве с тем самым господарём Валахии Владом Цепешем, ставшим прототипом Дракулы.


Как выяснилось, Бенедикт Камбербэтч состоит в родстве с королём Ричардом III. Образ которого воплотил и на экране, в фильме «Пустая Корона: Война Алой и Белой Розы».


А этот актёр – Кит Харрингтон, в отличие от своего персонажа Джона Сноу, был хорошо осведомлён о своём происхождении. Бабушка актёра Лаванда Сесилия Дении состоит в родстве с английским монархом Карлом II.


Не исключено, что благородная кровь помогла Брук Шилдс стать одной из легенд модельного бизнеса. В предках у первой красавицы 90-х сам король Англии Генрих IV.


Ещё одна признанная икона стиля Синди Кроуфорд состоит в родстве с королём франков Карлом Великим.


Ральф Файнс, сыгравший роль Волан-де-Морта в поттериане, и в театре не просто так играет роли благородных персонажей. И отлично с ними справляется, ведь у него в предках шотландский король Яков II.


Хотя образ такового Джонни Депп и культивировал долгое время, во внешности актёра всё же имеется что-то явно аристократичное: взгляд, профиль, осанка и не только. И немудрено, ведь у него в родне сама Елизавета II.


О таланте этой актрисы можно рассуждать долго, ведь она не только легко справляется с разноплановыми ролями, но и обладает какой-то загадочно-космической внешностью. Рассматривая внешность Тильды Суинтон, можно предположить, как примерно выглядели аристократы, жившие более 1000 лет тому  назад. Ведь в числе предков Тильды король Роберт Брюс.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   актёр   аристократ   голливуд   известность   происхождение   родословная   фото   
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10  комментариев
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1k
ФЫВАПРОЛ 17 минут назад
Бывает, мы тут при чем? Все люди братья)))
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ФЫВАПРОЛ 2 минуты назад
Скажите мне люди добрые, а что такое голубая кровь? Покажите под микроскопом. Может это обычная моча? Где можно посмотреть? Отрезать английской бабке голову и если голубизна польется - уверую, а если обычная красная жижа, то пусть идут арбайтен)))
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70k
Пётровыч 2 минуты назад
По лицам сразу можно определить, что это родня королей, царей и прочих.
Вот например кровинка Иосифа Сталина.
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559
Gennadij 3 минуты назад
А мои пра ... пра ... дедушка и бабушка - Адам и Ева. Прародители этих королей.
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60k
Dominus 12 минут назад
Сборище тварей, человекообразных..
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8k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Бенедикта Камбербэтча я называю "ватное лицо" - крайне неприятный тип.И Тильда, какие бы таланты в ней не наблюдали - страшная аки вельма в "Нарниях"...
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230
Просто прохожий 53 минуты назад
"...в жилах каких голливудских звёзд течёт голубая кровь..." -Я никогда и не сомневался что в них течет кровь 3,14...даров, более того у 99% амеров кровь 3,14...даров, и этого уже не изменишь.
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1k
Довер Иванович 54 минуты назад
Я думаю что то меня тоже прет, нужно поискать в дальних родственниках может тоже что то откопаю.
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53k
alertol Час назад
- О таланте этой актрисы можно рассуждать долго

Скорее о режиссёрах и гримёрах.
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