Потомки властителей: в жилах каких голливудских звёзд течёт голубая кровь?

Логично, что у каждого человека есть предки. И если копнуть поглубже, то в ветвях генеалогического древа можно отыскать немало интересных плодов. В смысле, персонажей.
Так и поступили известные актёры и актрисы Голливуда. И результат удивил не только их, но и поклонников.
Один из главных красавчиков Голливуда Роберт Паттинсон, оказывается, состоит в родстве с тем самым господарём Валахии Владом Цепешем, ставшим прототипом Дракулы.
Как выяснилось, Бенедикт Камбербэтч состоит в родстве с королём Ричардом III. Образ которого воплотил и на экране, в фильме «Пустая Корона: Война Алой и Белой Розы».
А этот актёр – Кит Харрингтон, в отличие от своего персонажа Джона Сноу, был хорошо осведомлён о своём происхождении. Бабушка актёра Лаванда Сесилия Дении состоит в родстве с английским монархом Карлом II.
Не исключено, что благородная кровь помогла Брук Шилдс стать одной из легенд модельного бизнеса. В предках у первой красавицы 90-х сам король Англии Генрих IV.
Ещё одна признанная икона стиля Синди Кроуфорд состоит в родстве с королём франков Карлом Великим.
Ральф Файнс, сыгравший роль Волан-де-Морта в поттериане, и в театре не просто так играет роли благородных персонажей. И отлично с ними справляется, ведь у него в предках шотландский король Яков II.
Хотя образ такового Джонни Депп и культивировал долгое время, во внешности актёра всё же имеется что-то явно аристократичное: взгляд, профиль, осанка и не только. И немудрено, ведь у него в родне сама Елизавета II.
О таланте этой актрисы можно рассуждать долго, ведь она не только легко справляется с разноплановыми ролями, но и обладает какой-то загадочно-космической внешностью. Рассматривая внешность Тильды Суинтон, можно предположить, как примерно выглядели аристократы, жившие более 1000 лет тому назад. Ведь в числе предков Тильды король Роберт Брюс.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот например кровинка Иосифа Сталина.
Скорее о режиссёрах и гримёрах.