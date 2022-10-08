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Остановись, мгновенье: молодые и прекрасные звёзды по ту сторону объектива

Остановись, мгновенье: молодые и прекрасные звёзды по ту сторону объектива

Автор:
08 октября 2022 19:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: актриса   актёр   воспоминание   звезда   известность   молодость   ностальгия   память   ретро   
406
15

Появление фотографии значительно расширило возможности человеческой памяти. Ведь глядя на ретро-снимки, легко извлекаешь из неё особенные мгновения.

И многое узнаешь о мире и живущих в нем людях. К примеру, как молоды и прекрасны были эти звезды кино, сцены, эстрады.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актриса   актёр   воспоминание   звезда   известность   молодость   ностальгия   память   ретро   
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7  комментариев
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932
Lexx 2 часа назад
Ну кто как, а я больше фотоаппараты разглядывал, нежели их хозяев.
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11k
Андрей А 17 минут назад
У Майкла советский "Зенит-ЕМ" TTL с гелиосом 44

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1k
MPEG-8 Полчаса назад
Одри Тоту. и Leica M8 + Summicron 90/2 ASPH APO.
И ещё Одри с какойто камерой.

Ссылка youtu.be
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24
Максим Полчаса назад
У Майкла Джексона камера похожа на "Зенит Е"
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