Остановись, мгновенье: молодые и прекрасные звёзды по ту сторону объектива

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Появление фотографии значительно расширило возможности человеческой памяти. Ведь глядя на ретро-снимки, легко извлекаешь из неё особенные мгновения.
И многое узнаешь о мире и живущих в нем людях. К примеру, как молоды и прекрасны были эти звезды кино, сцены, эстрады.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Это Зенит Е. Характерное расположение спусковой кнопки, в центре диска со счётчиком кадров. Палец Джексона как раз лежит на ней. А у Зените ЕМ ее перенесли левее. Сравните фотографии.
И ко всему, вы применили термин TTL к камере, в которой TTL не было и в помине. А Зените ЕМ TTL, то есть замера через объектив, нет и не было никогда. Замер осуществлялся через элемент над объективом, его на фото отлично видно.
И ещё Одри с какойто камерой.