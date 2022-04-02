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Пожалуй, это лучшая работа в мире!

Пожалуй, это лучшая работа в мире! (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2022 09:51
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   работа   растяжка   тренер   тренер по растяжке   
690
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Интересно, как правильно называется его профессия?

Работа мечты!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   видео   работа   растяжка   тренер   тренер по растяжке   
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8  комментариев
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6k
сеньор Леонсио Час назад
Говно а не работа! Холёным сучкам ноги раздвигать. Видит око,да зуб неймет!
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23k
Правдоруб 8 минут назад
Что там хорошего то? нюхать вонь между ног?
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22k
pssst 8 минут назад
Девка может, как минимум, неприятно пахнуть. Вообще, любая работа с людьми напрямую - днище.
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788
Иннoгeнтий 10 минут назад
Харви Вайнштэйн то же думал что у него лучшаяя работа ))))
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2k
Андрей 53 минуты назад
А чего она орет?
- Рожает...
- Нет БЕРЕМЕНЕЕТ
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31k
ACU900 2 часа назад
"Как правильно называется его профессия?"
Раздвигатель ножек :))))
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32k
Мойша 2 часа назад
Фитнес-тренер. Но лучше массажистом в женской сборной.
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5k
Mowgley 2 часа назад
"Пожалуй, это лучшая работа в мире!"
--------------
Гинекологи задумались о смене профессии.
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