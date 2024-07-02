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Удивительное рядом: 35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь

Удивительное рядом: 35 предметов, на которые не хочешь, а поглазеешь

Автор:
02 июля 2024 15:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Предметы   дизайн   забавно   идеи   интересно   необычно   стиль   штучки-дрючки   
1192
36
Такого вы еще точно не видели!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Предметы   дизайн   забавно   идеи   интересно   необычно   стиль   штучки-дрючки   
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4  комментария
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37k
Teodor 44 минуты назад
Комментарий к фото
Человек, скажем, с эпилепсией упадет, а какой-нить чайник решит ему дефибриляцию сделать. О, а вот и приборчик..!
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1k
Максим Борисов 3 минуты назад
"Оказывается, бывают па"
а еще : га, ва, на. да, ра, ка, и т.д.
когда копируешь чужое одой рукой.. а второй сжимаешь потные яички

Сыинья-ныряльщица.
проверить статью которую с(п)[мат], религия не позволяет?

"У нас в коридоре положили плитку. Кажется, на ней портреты Чужих"
не чужих а пришельцев (alien) это не портреты бялть а игра Арканоид

Сук.. пост настолько тупой, что даже уже не смешно.
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33k
AzuveR Полчаса назад
"У меня по всему дому стоят оригинальные ручки 1928 года". И все двери разные с того же года ?
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63k
dima423 44 минуты назад
Комментарий к фото
Для латиносов, мулатов, негров...а где для белых? ...а понял, белым похеру, они такой херней не заморачиваются)
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1326 постов (1255 в горячем)

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