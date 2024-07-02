Автор:
02 июля 2024 15:00
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— переведено специально для fishki.net
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а еще : га, ва, на. да, ра, ка, и т.д.
когда копируешь чужое одой рукой.. а второй сжимаешь потные яички
Сыинья-ныряльщица.
проверить статью которую с(п)[мат], религия не позволяет?
"У нас в коридоре положили плитку. Кажется, на ней портреты Чужих"
не чужих а пришельцев (alien) это не портреты бялть а игра Арканоид
Сук.. пост настолько тупой, что даже уже не смешно.