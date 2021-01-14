Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!

Гигантские рекламные щиты на улицах так часто мозолят нам глаза, что мы уже научились их не замечать. Но эти вы точно заметите и вряд ли забудете!
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Реклама фильма "Дракула": силуэт вампира появляется только ночью - его образуют отбрасываемы кольями тени
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"Биллборд как Prius" - реклама экологичного автомобиля Toyota Prius на биллбордах из природных материалов
"Coca-Cola: открой, насладись, посодействуй переработке мусора вместе с нами!" Белая линия на рекламном биллборде напитка указывает на урны для раздельного сбора отходов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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