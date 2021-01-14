Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!

Гигантские рекламные щиты на улицах так часто мозолят нам глаза, что мы уже научились их не замечать. Но эти вы точно заметите и вряд ли забудете!

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"Посмотри на меня" - кампания помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия 0 Источник:

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