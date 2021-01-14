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Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!

Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните! (31 фото)

Автор:
14 января 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: билборды   дизайн   идеи   интересно   необычно   оригинально   реклама   стиль   
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31
Гигантские рекламные щиты на улицах так часто мозолят нам глаза, что мы уже научились их не замечать. Но эти вы точно заметите и вряд ли забудете!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: билборды   дизайн   идеи   интересно   необычно   оригинально   реклама   стиль   
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Денис 5 минут назад
Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните!
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