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Трагическая история любви Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо

Трагическая история любви Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо (45 фото)

Автор:
01 апреля 2022 14:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудские звезды   грустная история   джо ди маджо   личная жизнь звезд   мэрилин монро   неудачный брак   отношения   семейная жизнь звезд   шоу бизнес   
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Голливуд был потрясен, когда прославленный бейсболист Джо Ди Маджо покорил сердце гламурной красавицы Мэрилин Монро. Они казались идеальной парой, но отношения между ними с самого начала были непростыми. Увы, брак продержался всего девять месяцев.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливудские звезды   грустная история   джо ди маджо   личная жизнь звезд   мэрилин монро   неудачный брак   отношения   семейная жизнь звезд   шоу бизнес   
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4  комментария
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Вася 2 часа назад
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Александр Шевченко Вася 12 минут назад
Я вижу какую-то хрень.
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Ivan 3 часа назад
Ах, любовь...
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