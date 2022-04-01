Трагическая история любви Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо

Ди Маджо никогда не забывал о Монро, и именно он организовал её освобождение из психиатрической больницы и устроил ей отдых в тренировочном лагере «Янкиз» во Флориде семь лет спустя. Они оставались «хорошими друзьями» до самой её смерти в 1962 году. Ди Маджо больше не вступал в брак и редко упоминал о Монро при жизни. Джо был её опорой даже после того, как распался её брак с драматургом Артуром Миллером. Ди Маджо даже сделал ей ещё одно предложение, попросив ещё раз выйти за него замуж.