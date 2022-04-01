Трагическая история любви Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо

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Голливуд был потрясен, когда прославленный бейсболист Джо Ди Маджо покорил сердце гламурной красавицы Мэрилин Монро. Они казались идеальной парой, но отношения между ними с самого начала были непростыми. Увы, брак продержался всего девять месяцев.
К моменту их встречи карьера Джо в качестве самого известного игрока «Нью-Йорк Янкиз» подходила к концу, а карьера Мэрилин в качестве экранной секс-бомбы набирала обороты.
Монро была восходящей звездой, сыгравшей в фильмах «Обезьяньи проделки» и «Можешь не стучать», а Ди Маджо был бейсболистом, недавно завершившим карьеру из-за травм. Они встретились в итальянском ресторане «Вилла Нова» на бульваре Сансет 8 мая 1952 года, и всё лето Ди Маджо ухаживал за Мэрилин. Пара поженилась в мэрии Сан-Франциско 14 января 1954 года.
Монро была восходящей звездой, сыгравшей в фильмах «Обезьяньи проделки» и «Можешь не стучать», а Ди Маджо был бейсболистом, недавно завершившим карьеру из-за травм. Они встретились в итальянском ресторане «Вилла Нова» на бульваре Сансет 8 мая 1952 года, и всё лето Ди Маджо ухаживал за Мэрилин. Пара поженилась в мэрии Сан-Франциско 14 января 1954 года.
1. Мэрилин Монро целует Джо Ди Маджо перед отъездом в Мексику на отдых
А уже в октябре 1954-го развелась Монро и Ди Маджо развелись. Сначала Мэрилин оставила своего мужа в Японии во время их медового месяца, чтобы выступить в Корее перед американскими войсками, потом он злился из-за её "чересчур" сексуального имиджа. Памятная драка на съемках фильма «Зуд седьмого года» из-за печально известного кадра с развевающейся юбкой положила конец их отношениям. Ди Маджо описывал физическую близость с Монро как потрясающую. Она же обвинила его в жестокости и назвала «холодным и равнодушным».
«Когда мы встречались в спальне, это было похоже на битву богов; над нами были грозовые тучи и молнии», — писал Джо Ди Маджо в своих воспоминаниях.
«Когда мы встречались в спальне, это было похоже на битву богов; над нами были грозовые тучи и молнии», — писал Джо Ди Маджо в своих воспоминаниях.
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2. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо пытаются проскользнуть на борт самолета до Нью-Йорка в тайне от фотографов
Ди Маджо никогда не забывал о Монро, и именно он организовал её освобождение из психиатрической больницы и устроил ей отдых в тренировочном лагере «Янкиз» во Флориде семь лет спустя. Они оставались «хорошими друзьями» до самой её смерти в 1962 году. Ди Маджо больше не вступал в брак и редко упоминал о Монро при жизни. Джо был её опорой даже после того, как распался её брак с драматургом Артуром Миллером. Ди Маджо даже сделал ей ещё одно предложение, попросив ещё раз выйти за него замуж.
3. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо на пляже. Мэрилин устроила себе небольшой отпуск, а Джо здесь в качестве тренера «Нью-Йорк Янкиз»
Джо немедленно вылетел из Нью-Йорка в Калифорнию, узнав о смерти Мэрилин 5 августа 1962 года, чтобы опознать её останки и спланировать похороны. В последующие годы он следил за тем, чтобы на её могилу доставляли розы несколько раз в неделю. Когда Джо умер в 1999 году, его последними словами были: «Наконец-то я увижу Мэрилин».
7. Монро возле своего дома с адвокатом Джерри Гислером, который позже в тот же день объявит, что брак Монро с Джо Ди Маджо подходит к концу
10. Джо Ди Маджо проходит мимо журналистов, покидая дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили с Мэрилин
16. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо направляются в Токио, чтобы открыть японский бейсбольный сезон 1954 года
18. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо получают букеты цветов по прибытии в Токио, где знаменитая пара проведёт свой медовый месяц
20. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо по прибытии в отель «Империал» 1 февраля 1954 года в Токио
27. Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро целуются после церемонии бракосочетания в мэрии в Сан-Франциско, Калифорния
32. Джо Ди Маджио навещает Мэрилин Монро в канадской глуши во время съёмок «Реки, с которой нет возврата»
33. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо протискиваются сквозь толпу журналистов после свадьбы в офисе муниципального судьи Чарльза Пири в мэрии Сан-Франциско
40. Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро на неофициальном приёме, устроенном комиком Бобом Хоупом (справа) в честь генерала Уильяма Ф. Дина
42. Адвокат Джерри Гислер сопровождает актрису Мэрилин Монро в Верховный суд, чтобы она добилась развода с Джо Ди Маджо по причине «психического насилия» в свой адрес
Источник: — переведено специально для fishki.net
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