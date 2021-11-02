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Мэрилин Монро и тыквы

Мэрилин Монро и тыквы (5 фото)

Автор:
02 ноября 2021 14:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Норма Джин Бейкер   голливуд   звезды   знаменитости   мэрилин монро   фотосессия   хэллоуин   шоу бизнес   
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В 1945 году модный фотограф Андре де Динес закрутил роман с подающей надежды молодой моделью по имени Норма Джин Догерти. Его итогом стали краткая помолвка и огромное портфолио потрясающих фотографий, которые помогли ей начать карьеру Мэрилин Монро. "Тыквенная" фотосессия к Хэллоуину 1945 года - тоже работа де Динеса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Норма Джин Бейкер   голливуд   звезды   знаменитости   мэрилин монро   фотосессия   хэллоуин   шоу бизнес   
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