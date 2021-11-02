Мэрилин Монро и тыквы

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В 1945 году модный фотограф Андре де Динес закрутил роман с подающей надежды молодой моделью по имени Норма Джин Догерти. Его итогом стали краткая помолвка и огромное портфолио потрясающих фотографий, которые помогли ей начать карьеру Мэрилин Монро. "Тыквенная" фотосессия к Хэллоуину 1945 года - тоже работа де Динеса.
На снимках, сделанных в октябре 1945 года, знаменитая блондинка едва узнаваема. Каштановые кудри обрамляют почти детское лицо, а фигура скрыта под джинсовым костюмом и шерстяным рождественским джемпером. Тогда ей было 19 лет, ее звали Норма Джин Бейкер, фотографии были сделаны фотографом Андре де Динесом в рамках первого модельного портфолио актрисы.
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Динес явно был без ума от Нормы Джин - описывая свою первую встречу с будущей звездой, он вспомнил, что это было «как будто случилось чудо», и что она «казалась ангелом». Позже он много снимал Монро, сделав, в том числе, много фотографий актрисы, впоследствии ставших культовыми.
На этих снимках Монро юна, счастлива и еще не знает ни о своей звездной карьере, ни о ее трагическом закате.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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