Мэрилин Монро и тыквы

Динес явно был без ума от Нормы Джин - описывая свою первую встречу с будущей звездой, он вспомнил, что это было «как будто случилось чудо», и что она «казалась ангелом». Позже он много снимал Монро, сделав, в том числе, много фотографий актрисы, впоследствии ставших культовыми.