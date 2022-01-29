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Джейсон Момоа после расставания с женой поселился в фургоне

Джейсон Момоа после расставания с женой поселился в фургоне (11 фото)

Автор:
29 января 2022 15:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джейсон Момоа   Момоа   голливудские звезды   жизнь после развода   новая жизнь   после развода   расставание   шоу бизнес   
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Недавно Джейсон Момоа (42 года) и Лиза Бонет (54 года) объявили о том, что расстаются после 16 лет брака. Теперь Джейсон живет в фургоне, припаркованном во дворе у его друга - буквально в паре километров от своего бывшего дома. И выглядит как человек, переживающий не самые лучшие времена.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джейсон Момоа   Момоа   голливудские звезды   жизнь после развода   новая жизнь   после развода   расставание   шоу бизнес   
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9  комментариев
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13k
Bill 2 часа назад
"Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу."
Если посмотреть на его фильмографию - то он не снимался только в 2020 году. А в прошлом году успел сняться в 3 фильмах. Включая культовую "Дюну".
Так что вряд ли он нищенствует.
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4k
Shekhar Kapur Минуту назад
Кхал Дрого долго один не останется. Привлекательный мужчина.
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859
Sieras Dosk. 12 минут назад
Бомжом прикинулся что-бы наркоманке денег не платить.
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665
Трям Час назад
А она точно живая? Он ее не выкопал?
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8k
Garpia121 2 часа назад
Старая страшная кошёлка решила выпендриться. Ей видите ли поддержка мужа мешает "наслаждаться жизнью". Так утомительно.
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
Сидят там в фургоне, дуют травку, попиваю пивко, играют в PS.
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245
zz 2 часа назад
"...чье состояние оценивается в 14 миллионов долларов..." - мне бы его заботы.
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