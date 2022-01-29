Джейсон Момоа после расставания с женой поселился в фургоне

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Недавно Джейсон Момоа (42 года) и Лиза Бонет (54 года) объявили о том, что расстаются после 16 лет брака. Теперь Джейсон живет в фургоне, припаркованном во дворе у его друга - буквально в паре километров от своего бывшего дома. И выглядит как человек, переживающий не самые лучшие времена.
Звезда "Аквамена", чье состояние оценивается в 14 миллионов долларов, собрал свои пожитки и переехал жить во двор к своему другу. Он поселился в фургоне Ford RV, который раньше использовал в качестве временного жилья на съемках.
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Дом на колесах у актера роскошный - в нем есть все для жизни, вплоть до индукционной плиты и кофемашины. Все заказано и сделано под себя, так что вряд ли он испытывает неудобства.
Жизнь в автофургоне для Джейсона Момоа не в новинку: он часто жил так раньше во время путешествий с друзьями и на съемках.
Джейсон и Лиза объявили о разводе ранее в этом месяце, а источник, близкий к семье, недавно сообщил People, что пара разошлась из-за разных жизненных целей: Джейсон сосредоточился на своей быстро развивающейся карьере, а Лиза "наслаждалась своей жизнью в Лос-Анджелесе, не будучи заинтересованной в том, чтобы ездить вместе с ним по съемкам".
Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу. Сейчас его карьера идет вверх. И он хочет продолжать работать столько, сколько сможет.
Пока она выглядит так, а что будет дальше - посмотрим. Актер молод и полон сил, хотя развод - это всегда большая эмоциональная встряска и может слегка подкосить.
Но у него есть работа и друзья, которые его поддерживают. И с женой они остались в хороших отношениях. К тому же у них двое детей, которым нужны и мать, и отец.
Джейсон и Лиза начали встречаться в 2005 году, у них родилась дочь Лола в 2007 году и сын Накоа-Вольф в 2008 году; они поженились в октябре 2017 года. У Лизы также есть 33-летняя дочь Зои Кравиц от бывшего мужа Ленни Кравица.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: Джейсон Момоа Момоа голливудские звезды жизнь после развода новая жизнь после развода расставание шоу бизнес
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Если посмотреть на его фильмографию - то он не снимался только в 2020 году. А в прошлом году успел сняться в 3 фильмах. Включая культовую "Дюну".
Так что вряд ли он нищенствует.