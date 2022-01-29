Джейсон Момоа после расставания с женой поселился в фургоне

Недавно Джейсон Момоа (42 года) и Лиза Бонет (54 года) объявили о том, что расстаются после 16 лет брака. Теперь Джейсон живет в фургоне, припаркованном во дворе у его друга - буквально в паре километров от своего бывшего дома. И выглядит как человек, переживающий не самые лучшие времена.

0 Звезда "Аквамена", чье состояние оценивается в 14 миллионов долларов, собрал свои пожитки и переехал жить во двор к своему другу. Он поселился в фургоне Ford RV, который раньше использовал в качестве временного жилья на съемках.

0 Источник: По всей видимости, он уже официально съехал из дома, где живет Лиза и их двое детей.

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0 Источник: Дом на колесах у актера роскошный - в нем есть все для жизни, вплоть до индукционной плиты и кофемашины. Все заказано и сделано под себя, так что вряд ли он испытывает неудобства.

0 Источник: Жизнь в автофургоне для Джейсона Момоа не в новинку: он часто жил так раньше во время путешествий с друзьями и на съемках.

0 Источник: Джейсон и Лиза объявили о разводе ранее в этом месяце, а источник, близкий к семье, недавно сообщил People, что пара разошлась из-за разных жизненных целей: Джейсон сосредоточился на своей быстро развивающейся карьере, а Лиза "наслаждалась своей жизнью в Лос-Анджелесе, не будучи заинтересованной в том, чтобы ездить вместе с ним по съемкам".

0 Источник: Несколько лет назад Джейсон изо всех сил пытался найти работу. Сейчас его карьера идет вверх. И он хочет продолжать работать столько, сколько сможет.

0 Источник: Вот такая она, новая холостяцкая жизнь.

0 Источник: Пока она выглядит так, а что будет дальше - посмотрим. Актер молод и полон сил, хотя развод - это всегда большая эмоциональная встряска и может слегка подкосить.

0 Источник: Но у него есть работа и друзья, которые его поддерживают. И с женой они остались в хороших отношениях. К тому же у них двое детей, которым нужны и мать, и отец.

0 Источник: Джейсон и Лиза начали встречаться в 2005 году, у них родилась дочь Лола в 2007 году и сын Накоа-Вольф в 2008 году; они поженились в октябре 2017 года. У Лизы также есть 33-летняя дочь Зои Кравиц от бывшего мужа Ленни Кравица.