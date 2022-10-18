Бездна обаяния: Мэрилин Монро корчит смешные рожицы

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Мэрилин Монро иногда воспринимают как некий карикатурный образ из-за странных обстоятельств ее смерти и имиджа секс-символа и глупой блондинки. Однако многие отмечали не только ее сексапильность, но и явный комедийный талант. Она отлично проявила его в таких фильмах, как "В джазе только девушки" или "Зуд седьмого года".
Известный фотограф Сэм Шоу говорил о ней: "Все знают, что она была очень не уверена в себе, но не все знают, какой она была веселой. Она никогда не жаловалась на повседневные трудности, никогда ни о ком не сказала плохого слова и у нее было замечательное, спонтанное чувство юмора".
Вот несколько фотографий, на которых можно увидеть настоящую Мэрилин, забавную, живую и искрящуюся весельем.
Вот несколько фотографий, на которых можно увидеть настоящую Мэрилин, забавную, живую и искрящуюся весельем.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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