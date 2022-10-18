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Бездна обаяния: Мэрилин Монро корчит смешные рожицы

Бездна обаяния: Мэрилин Монро корчит смешные рожицы

Автор:
18 октября 2022 15:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мерилин Монро   Мэрилин   голливудские звезды   гримасы   зарубежные звезды   мэрилин монро   смешные рожи   ужимки и прыжки   фотографии звезд   шоу бизнес   
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Мэрилин Монро иногда воспринимают как некий карикатурный образ из-за странных обстоятельств ее смерти и имиджа секс-символа и глупой блондинки. Однако многие отмечали не только ее сексапильность, но и явный комедийный талант. Она отлично проявила его в таких фильмах, как "В джазе только девушки" или "Зуд седьмого года".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мерилин Монро   Мэрилин   голливудские звезды   гримасы   зарубежные звезды   мэрилин монро   смешные рожи   ужимки и прыжки   фотографии звезд   шоу бизнес   
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148
Sata33 6 часов назад
Шикарная )
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Александр Ломовицкий 5 часов назад
сначала прочитал "бездна отчаяния:.."
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3k
Трям 6 часов назад
Монро, у тебя родинка на подбородок сползла...
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7k
GROMOZEKA 6 часов назад
Никогда не понимал, чего в ней такого прекрасного.
Впрочем, у каждого свой вкус
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