Бездна обаяния: Мэрилин Монро корчит смешные рожицы

Известный фотограф Сэм Шоу говорил о ней: "Все знают, что она была очень не уверена в себе, но не все знают, какой она была веселой. Она никогда не жаловалась на повседневные трудности, никогда ни о ком не сказала плохого слова и у нее было замечательное, спонтанное чувство юмора".



Вот несколько фотографий, на которых можно увидеть настоящую Мэрилин, забавную, живую и искрящуюся весельем.