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Намешалось

Намешалось (39 фото)

Автор:
01 апреля 2022 11:37
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   прикол   
1675
39
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Прикольные, порой смешные фото

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   прикол   
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57  комментариев
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24k
SerGProS 4 часа назад
Комментарий к фото
Че там трындели про однообразную советскую архитектуру и застройку?Все о же самое..Только в глазах рябит от раскраски
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13k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
- ...А это картина "Ленин в Горках"
- Подождите, как это? Палатка, ноги торчат...
- Ну да, правильно. Верхние ноги - Феликс Эдмундович, нижние ноги - Надежда Константиновна...
- Хорошо, а Ленин тогда где?
- Ну а Ленин - в Горках! Так же картина и называется....
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9k
Ivan Полчаса назад
Комментарий к фото