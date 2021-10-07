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Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес

Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес (8 фото)

Автор:
07 октября 2021 08:16
Сообщество : Истории
Метки: Джадав Пайенг   в мире   история   лес   люди   мужчина   поступок   фото   
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Джадав Пайенг – простой житель из Индии, который собственными руками в течение 40 лет посадил и вырастил огромный лес на пустом месте.

Что же касается площади высаженного им леса (а это 550 гектаров), то для сравнения: площадь Центрального парка в Нью-Йорке - 341 га, а парка Горького в Москве - 219 га. Сейчас это целая экосистема, в которой живут бенгальские тигры, носороги, множество птиц и стадо из 115 слонов.


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Все началось с наводнения, которое произошло в 1979 году. Когда вода спала, Джадав (тогда ему было 16 лет) обнаружил место, сплошь покрытое мертвыми змеями. Водные потоки принесли рептилий на песчаный берег реки Брахмапутра, откуда они просто не смогли выбраться и погибли от жары. Чтобы во время следующего наводнения этого не случилось опять, Джадав решил посадить на песке лес.


Сначала он обратился в департамент лесного хозяйства с просьбой о высадке деревьев. Однако получил отказ: мол, в этом месте бессмысленно что-то сажать, все равно ничего не вырастет. Тогда он раздобыл первые 20 саженцев бамбука и начал сажать свой лес в одиночку. Когда ему удалось доказать, что почва не бесплодна, подключился и департамент леса, запустив проект по высадке 200 га. бамбука. Но проект через несколько лет завершился, но Джадав остался и продолжал сажать деревья каждый день в одиночку.

Удивительно, но о Джадаве Пайенге и деле его жизни почти никто не знал вплоть до осени 2007 года (не считая местных жителей, которые в основном крутили пальцем у виска и называли его сумасшедшим). В 2007 году остров посетил фотожурналист и путешественник Джиту Калита. Он нанял лодку, чтобы сделать фотографии птиц. И не поверил своим глазам, увидев на пустынном острове огромный и густой лес.


Калита стал первым, кто рассказал миру об этом удивительном месте и удивительном человеке, его создавшем. О Пайенге заговорили, о нем начали писать в новостях, и вскоре уже все называли его «Человеком Леса Индии».


Когда лес наполнился дикими животными, туда же потянулись и браконьеры. К счастью, помогли власти - и браконьеры получили отпор. Еще была история, когда местные хотели вырубить лес - говорили, что слоны топчут их поля. Но Джадав грудью встал на защиту своего детища, сказав: «Если кто-то хочет убить мои деревья, пусть сначала убьет меня».

Сейчас Джадав Пайенг живет с женой и тремя детьми в небольшой хижине в лесу. Держит коров и буйволов и зарабатывает на жизнь продажей молока жителям окрестных деревень.


Джадав по-прежнему высаживает деревья каждый день и говорит, что собирается делать это «до последнего вздоха». Когда он только начинал, ухаживать за саженцами было гораздо труднее, а теперь лес вырос, окреп и начал разрастаться самостоятельно, и это упрощает задачу.


За свою экологическую деятельность он не получает никакой прибыли, только общественное признание. Прошло много лет, прежде чем люди поняли, какое великое дело сделал местный «сумасшедший». Джадав Пайенг был удостоен гражданской награды Индии, он стал настоящим героем своей страны. Сограждане дали ему имя Хранитель лесов, которым он очень гордится. Джадав даже называет себя самым счастливым человеком на земле. Да и кто с этим не согласится?

На фото ниже – Джадав Пайенг у первого посаженного им дерева.


Вот что может сделать один простой неравнодушный человек. Какой молодец! Дай Бог ему сил, здоровья и долголетия для такого замечательного дела!


Источник:

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Метки: Джадав Пайенг   в мире   история   лес   люди   мужчина   поступок   фото   
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Alexandr Barhudarov 17 минут назад
Т.е. человек не стал орать что чиновники все разворовали , а взял и сделал сам , после чего и чиновники подтянулись? Хм.... как то неожиданно... хотя что с него взять с инудса ...
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