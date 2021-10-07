Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес

Сейчас Джадав Пайенг живет с женой и тремя детьми в небольшой хижине в лесу. Держит коров и буйволов и зарабатывает на жизнь продажей молока жителям окрестных деревень.

Джадав по-прежнему высаживает деревья каждый день и говорит, что собирается делать это «до последнего вздоха». Когда он только начинал, ухаживать за саженцами было гораздо труднее, а теперь лес вырос, окреп и начал разрастаться самостоятельно, и это упрощает задачу.

За свою экологическую деятельность он не получает никакой прибыли, только общественное признание. Прошло много лет, прежде чем люди поняли, какое великое дело сделал местный «сумасшедший». Джадав Пайенг был удостоен гражданской награды Индии, он стал настоящим героем своей страны. Сограждане дали ему имя Хранитель лесов, которым он очень гордится. Джадав даже называет себя самым счастливым человеком на земле. Да и кто с этим не согласится?

На фото ниже – Джадав Пайенг у первого посаженного им дерева.