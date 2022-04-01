"Готовить - это просто", - говорили они, или 20 провалов поваров 80 lvl

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Кулинарами не рождаются, ими становятся. Или нет.
Кулинария - это совсем не просто. В любом деле важен рецепт, а еще щепотка таланта. Если последнего не доложить, результаты могут быть неожиданными.
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Импортозамещение
Когда решил готовить красиво...
Из серии "ожидание-реальность"
Завтрак к празднику
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Угар!)
Пожарь котлеты, отвари картофель. Тут и дурак справится.