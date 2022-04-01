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"Готовить - это просто", - говорили они, или 20 провалов поваров 80 lvl

"Готовить - это просто", - говорили они, или 20 провалов поваров 80 lvl (25 фото)

Автор:
01 апреля 2022 10:49
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Приколы   жричодали   карательная кулинария   картинки   смешно   хрючево   
1560
25

Кулинарами не рождаются, ими становятся. Или нет.


Кулинария - это совсем не просто. В любом деле важен рецепт, а еще щепотка таланта. Если последнего не доложить, результаты могут быть неожиданными.


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Источник:

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Метки: Еда   Приколы   жричодали   карательная кулинария   картинки   смешно   хрючево   
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13  комментариев
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7
Sergio 2 часа назад
На 1 фото показано как выглядит шоколадный глаз
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5k
Бу 21 минуту назад
Пирог аццкий.
Угар!)
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9k
Hunson Abadeer Полчаса назад
око саурона блин
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6k
Максим Полчаса назад
Можно надолго испортить аппетит. Как по мне, культ из еды зло. А уж если не умеешь готовить, но стараешься "удивить всех!", то это верх кретинизма.
Пожарь котлеты, отвари картофель. Тут и дурак справится.
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851
StoneWolf 52 минуты назад
Развёлся помню с первой женой и после двух месяцев пельмешек, сосисок и макарон я решил, что неплохо было бы научиться готовить. Тесто только пока что не освоил
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4k
Наталья 2 часа назад
Зайчик из хлебушка на 8марта - норм.)
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2k
Radugananebe 2 часа назад
И мастика на тортах совершенно не съедобна. Мыло какое-то, причем дорогое. Плюс 30% к стоимости торта. Бесполезная, невкусная фигня.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Вообще не понимаю еду с майонезом. Жирное хрючево. Фууууу.
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