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14 фото обычной жизни в Австралии, которые поражают даже похлеще пауков и кенгуру

14 фото обычной жизни в Австралии, которые поражают даже похлеще пауков и кенгуру (15 фото)

Автор:
21 марта 2022 14:41
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   город   животные   о мире   страноведение   факты   
3825
15

Австралия у многих ассоциируется с огромным количеством насекомых, жутких пауков и кенгуру. Однако в этой стране еще много интересного. Сегодня мы собрали фото из повседневной жизни австралийцев, которые некоторым покажутся странными и нетипичными для нас.

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А что вас больше всего поражает в Австралии?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Австралия   город   животные   о мире   страноведение   факты   
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9  комментариев
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23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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KVadik 42 минуты назад
Больше всего меня поразило в Австралии это доброжелательность людей. Погостив там месяц я ни разу не слышал, чтобы кто-то ругался. Жизнь очень спокойная и размеренная.
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Серг KVadik 2 минуты назад
У них просто всё стабильно, нет особо поводов для волнений
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14k
эмосурикат прямоползающий 45 минут назад
в Росси тоже по таксофонам можно звонить абсолютно бесплатно, если вы не в курсе
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6k
Максим 51 минуту назад
В своё время читал статью о мифах об Австралии, один из них говорил о том, что Австралии не существует и её придумали в Британской Империи, дабы скрыть массовые убийства заключенных и каторжан, которых якобы отправляли в "Австралию". И миф поддерживается до сих пор, что бы скрыть кровавые страницы истории.
Правда позже нечто подобное слышал и по федеральному телеканалу Рен, которые не только Австралию, но и Антарктиду туда же отправили, объяснив, что плоскую Землю ограждает ледяная стена.
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13k
Сергей Час назад
14 фото обычной жизни в Австралии, которые поражают даже похлеще пауков и кенгуруПосмотреть
14 фото обычной жизни в Австралии, которые поражают даже похлеще пауков и кенгуру
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7k
a_komolow Час назад
В Беларуси на пачках сигарет тоже страшилки рисуют
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