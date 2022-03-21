14 фото обычной жизни в Австралии, которые поражают даже похлеще пауков и кенгуру

Австралия у многих ассоциируется с огромным количеством насекомых, жутких пауков и кенгуру. Однако в этой стране еще много интересного. Сегодня мы собрали фото из повседневной жизни австралийцев, которые некоторым покажутся странными и нетипичными для нас.