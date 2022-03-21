14 фото обычной жизни в Австралии, которые поражают даже похлеще пауков и кенгуру

3825
15
Австралия у многих ассоциируется с огромным количеством насекомых, жутких пауков и кенгуру. Однако в этой стране еще много интересного. Сегодня мы собрали фото из повседневной жизни австралийцев, которые некоторым покажутся странными и нетипичными для нас.
×
×
Ценник на сигареты тоже не самый приятный: два года назад там по цене одной пачки сигарет можно было купить столько продуктов
А что вас больше всего поражает в Австралии?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках
- Художник сделал 3D-рендеры существ, обитавших миллионы лет назад
- Почему тигры оранжевые? Яркий окрас не помеха для охоты
- Как спят кашалоты под водой?
- Девушка вернула к жизни кроху-утконоса, пострадавшего из-за наводнения
69
Понравилось69
Новости партнёров
Правда позже нечто подобное слышал и по федеральному телеканалу Рен, которые не только Австралию, но и Антарктиду туда же отправили, объяснив, что плоскую Землю ограждает ледяная стена.
- Рака легких нет, есть только рак гортани. Будете брать?