6 любопытных фактов об удивительных животных

Про толстых и неуязвимых лори, изобретательных птицах, скрытных гекконах и пьющих мухах.
Казалось бы, поросячий визг - абсолютно бесполезный звук. Однако как минимум дважды в истории ему находили весьма почётное применение. Плиний Старший описывал, как римляне использовали свиней в боях, чтобы их визгом отгонять боевых слонов. Якобы слоны ужасно пугались пронзительного крика хрюшек и отступали. Другие античные авторы утверждали, что не только визг свиней был полезен в военном деле. Животных превращали в камикадзе - обливали смолой, поджигали и направляли на боевых слонов противника.
А в Новое время моряки использовали свиней в качестве гудка. Свиньи могут довольно долго кричать без перерыва, а визг их слышен за несколько километров. Именно это их свойство и было нужно мореходам. Свиная сирена особенно пригождалась английским морякам, плавающим вокруг "Туманного Альбиона", чтобы не сталкиваться с коллегами.
Обитающие в Африке птицы семейства ремезовые научилась хитрому трюку по защите своего жилища.
Гнездо своё они строят на высоте. Для строительства они берут всё, что найдут: веточки, листья, шерсть, паутину. Особенно важную роль в строительстве играет паутина, которой птица заклеивает вход, когда улетает на поиски пропитания или стройматериалов. У гнезда ремезовых есть фальшивый вход для незваных гостей. Настоящий вход птица заклеивает, а змея, решившаяся полакомиться птичьими яйцами, попадает в карман-тупик.
В 2012 году биологи провели любопытный эксперимент с фруктовыми мухами. Сначала в наблюдаемой группе мух выделили несколько подгрупп: успешные у самок мухи, неудачники-одиночки и девственники. На эти группы их разделили насильно. То есть первым в избытке давали готовых к спариванию самок, вторым давали самок, которым уже ничего не нужно, ну а третьих изолировали от мушиного общества. Потом испытуемым насекомым предложили утолить жажду из двух ёмкостей на выбор: в первой сахарный сироп, во второй сахарный сироп со спиртом.
Эксперимент показал, что счастливым в личной жизни мухам алкоголь не интересен. А вот отвергнутые самками мухи-самцы, а также мухи, лишённые дрозофильего тела, часто прикладывались к кормушке со спиртом.
У гекконов нет век. Зато у них есть что-то вроде очков - глаза покрыты прозрачной оболочкой. "Протирая" глаза языком, гекконы увлажняют оболочку и очищают её от налипшей грязи для лучшей видимости.
Отсутствие век очень важно для маскировки и охоты. Гекконы (не все, но многие) меняют цвет, подстраиваясь под окружение. Глаза тоже меняют цвет. Гекконы умеют становиться незаметными, не закрывая глаз. Тот факт, что они сидят неподвижно и даже не моргают (потому что нечем), делает их идеальными охотниками на насекомых.
Спят гекконы днём, забившись в тёмное местечко и насколько возможно сузив зрачки.
Толстый лори (на самом деле у него просто кость широкая) - единственный ядовитый примат. Яд у него выделяют железы, которые находятся на внутренней стороне локтя. Когда лори грозит опасность, он лижет лапку. Так его слюна становится ядовитой, а укус смертельным даже для человека. Лори может мазать ядом шёрстку, чтобы на него не садились паразиты.
Жители острова Борнео почитают толстого лори за живучесть. Они верят, что эти зверьки умеют сращивать себе сломанные кости, и в то, что каждого человека после смерти на небе встречает толстый лори.
В термитниках есть целые "сады" с грибами, которыми питаются термиты. В этих "садах" десять лет назад учёные нашли очень интересного жука, ранее науке неизвестного. Этот жук паразитирует на термитах. Он поедает грибы, которые термиты выращивают для себя. Правда, жуки эти такие ленивые и бестолковые, что спариваются редко, поэтому их мало, и особо сильно термитов они не объедают. От паразитического образа жизни у жуков отпала надобность в глазах и крыльях, да и передвигаются они медленно. Они придумали суперспособ, как заставить термитов их обслуживать. Они источают запах личинок термитов, а когда к ним прикасаются, втягивают лапки. На спине у них есть вырост, напоминающий ручку для переноски, поэтому в интернете жуков Eocorythoderus incredibilis прозвали "жуками-чемоданами". Термит хватает паразита за ручку и относит кормиться в грибницу, не подозревая, что несёт нахлебника.
Источник:
АНТИФИШКИ
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