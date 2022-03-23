6 любопытных фактов об удивительных животных

Казалось бы, поросячий визг - абсолютно бесполезный звук. Однако как минимум дважды в истории ему находили весьма почётное применение. Плиний Старший описывал, как римляне использовали свиней в боях, чтобы их визгом отгонять боевых слонов. Якобы слоны ужасно пугались пронзительного крика хрюшек и отступали. Другие античные авторы утверждали, что не только визг свиней был полезен в военном деле. Животных превращали в камикадзе - обливали смолой, поджигали и направляли на боевых слонов противника.



А в Новое время моряки использовали свиней в качестве гудка. Свиньи могут довольно долго кричать без перерыва, а визг их слышен за несколько километров. Именно это их свойство и было нужно мореходам. Свиная сирена особенно пригождалась английским морякам, плавающим вокруг "Туманного Альбиона", чтобы не сталкиваться с коллегами.