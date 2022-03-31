Упал я на начало склона оврага, густо засыпанного снегом. Парашют подо мной... Затем меня начало переворачивать с головы на ноги. Когда же тело остановилось в своём падении и вращении, я почувствовал, что заливаюсь кровью – она шла через горло, нос и уши. И хотя в голове стоял шум, собачий лай и пение петуха прослушивались хорошо. Я понял, что недалеко населённый пункт. Хотел было протереть лицо от крови, но руки не поднимались. Потом подошли люди с носилками и понесли меня в хату. Там меня раздели, привели в порядок, обложили какими-то грелками. Вечером пришёл Жуган, расспросил, и после этого меня отправили в больницу в Мосальск.



Выяснилось, что у меня сотрясение головного и спинного мозга, перелом таза в трёх местах и треснул мочевой пузырь. Температура держалась под сорок, и живот был всё время вздутым. Перевезли в Калугу, но там из-за высокой температуры ничего не делали и отправили в Оренбург. Но по дороге совсем стало худо, и меня высадили в Муроме. Здесь меня осмотрел врач-уролог Яков Вениаминович Гудынский и сказал, что надо немедленно делать операцию мочевого пузыря. После операции пролежал целый месяц. Вот тут мне и прочитали статью Денисова в «Красной звезде» о том, что я падал с высоты 7000 метров с нераскрытым парашютом. Он тогда находился в Мосальске и написал со слов Жугана. Так я стал известным человеком. До этого никто об этом не знал».





Если поинтересоваться этим вопросом в "Книге рекордов Гиннеса", то там можно найти раздел: Падение без парашюта с наибольшей высоты.



Вот что там сказано.



Наибольшая высота, с которой кто-либо выбрасывался без парашюта и выжил — 22000 футов (6666 метров). Это случилось в январе 1942 года, когда лейтенант И.М. Чиссов (СССР) выпрыгнул из Ил-4, который был сильно повреждён. Он ударился о землю скользящим ударом на склон покрытого снегом оврага и соскользнул на дно. Он получил перелом таза и тяжёлое повреждение позвоночника.



Считают, что человеческое тело достигает 99% нижнего уровня его предельной скорости при падении с высоты 1880 футов (563 метра). Это соответствует 117—125 миль в час (176—188 километров в час) при нормальном атмосферном давлении и любом положении тела, но увеличивается до 125 миль в час (278 километров в час) в положении вниз головой».



Из приведённых фактов можно сделать несколько выводов. Падение без раскрытого парашюта с наибольшей высоты принадлежит советскому штурману из 10-го гвардейского авиаполка Дальней авиации Ивану Михайловичу Чиссову. Этот факт удостоился Книги рекордов Гиннесса. Расстояние почти в 7000 метров он пролетел, не теряя сознания от кислородного голодания или шокового состояния. Остался он жив благодаря падению на заснеженный склон оврага, что сделало удар о землю не прямым, а скользящим.