25 января 1942 года эскадрилья бомбардировщиков 98-го полка дальней бомбардировочной авиации, в составе которой был экипаж летчика Н.П. Жугана на самолёте «ДБ-3ф», вылетели на бомбардировку аэродрома противника в Смоленске.
На подлете к цели самолет обстреляли с земли, левый двигатель был подбит и машина отстала от строя на 300 – 400 метров. В этот момент «ДБ-3ф» Жугана атаковали два «мессершмитта», которые после нескольких заходов окончательно вывели из строя левый мотор и убили двух стрелков. Самолет стал неуправляем, Николай Жуган приказал экипажу покинуть машину с парашютами.
На команду откликнулся только штурман – старший лейтенант И. М. Чиссов.
Чиссов услышал, как командир отдал приказ покидать борт самолета, но нижняя часть кабины, служившая обычно полом, уже превратилась для него в потолок. Самолет перевернулся. И самое страшное – в момент опрокидывания машины порвался кислородный шланг. Чиссов понимал, что в такой ситуации секундная растерянность смерти подобна. Он придал своему телу более удобное положение и с силой рванул астролюк. Открыть его с первого раза не удалось, но, всё-таки, Чиссов выбросился из самолета. Как только он хотел дернуть за кольцо парашюта, как вдруг невдалеке увидел «мессершмитты», которые кружились возле беспорядочно падавшего бомбардировщика. И, оценив обстановку, он решил продолжать свободное падение, тем более что высота вполне позволяла прибегнуть к затяжному прыжку.
Из воспоминаний Ивана Михайловича Чиссова: «Когда нам врезали по хвостовому оперению и убили стрелка и радиста, самолёт начал терять высоту, а затем вдруг перевернулся «животом» кверху. Было отбито хвостовое оперение самолёта, поэтому он перевернулся. Кислородные шланги был оборваны. Я старался присесть на колени и взяться за педали, чтобы подтянуть своё тело к астролюку. Одна попытка удалась, а вот открыть его никак не удавалось ни пальцами, ни рукой. Тогда ударом кулака правой руки я его разбил. Так в перевёрнутом состоянии самолёта я и вывалился из него. А истребитель тут как тут. Почувствовал ожог в левой ноге. Решил парашют не раскрывать. Падаю с нераскрытым. И когда стал различать землю, это где-то метров 700, дёрнул за кольцо. Но что это? Кольцо с тросиком в руке, а парашют не раскрылся! Вот тут и пришла мысль – всё, конец. Потом уже сообразил, что тросик, соединяющий вытяжное кольцо с затвором парашюта, оказался перебитым.
Упал я на начало склона оврага, густо засыпанного снегом. Парашют подо мной... Затем меня начало переворачивать с головы на ноги. Когда же тело остановилось в своём падении и вращении, я почувствовал, что заливаюсь кровью – она шла через горло, нос и уши. И хотя в голове стоял шум, собачий лай и пение петуха прослушивались хорошо. Я понял, что недалеко населённый пункт. Хотел было протереть лицо от крови, но руки не поднимались. Потом подошли люди с носилками и понесли меня в хату. Там меня раздели, привели в порядок, обложили какими-то грелками. Вечером пришёл Жуган, расспросил, и после этого меня отправили в больницу в Мосальск.
Выяснилось, что у меня сотрясение головного и спинного мозга, перелом таза в трёх местах и треснул мочевой пузырь. Температура держалась под сорок, и живот был всё время вздутым. Перевезли в Калугу, но там из-за высокой температуры ничего не делали и отправили в Оренбург. Но по дороге совсем стало худо, и меня высадили в Муроме. Здесь меня осмотрел врач-уролог Яков Вениаминович Гудынский и сказал, что надо немедленно делать операцию мочевого пузыря. После операции пролежал целый месяц. Вот тут мне и прочитали статью Денисова в «Красной звезде» о том, что я падал с высоты 7000 метров с нераскрытым парашютом. Он тогда находился в Мосальске и написал со слов Жугана. Так я стал известным человеком. До этого никто об этом не знал».
Если поинтересоваться этим вопросом в "Книге рекордов Гиннеса", то там можно найти раздел: Падение без парашюта с наибольшей высоты.
Вот что там сказано.
Наибольшая высота, с которой кто-либо выбрасывался без парашюта и выжил — 22000 футов (6666 метров). Это случилось в январе 1942 года, когда лейтенант И.М. Чиссов (СССР) выпрыгнул из Ил-4, который был сильно повреждён. Он ударился о землю скользящим ударом на склон покрытого снегом оврага и соскользнул на дно. Он получил перелом таза и тяжёлое повреждение позвоночника.
Считают, что человеческое тело достигает 99% нижнего уровня его предельной скорости при падении с высоты 1880 футов (563 метра). Это соответствует 117—125 миль в час (176—188 километров в час) при нормальном атмосферном давлении и любом положении тела, но увеличивается до 125 миль в час (278 километров в час) в положении вниз головой».
Из приведённых фактов можно сделать несколько выводов. Падение без раскрытого парашюта с наибольшей высоты принадлежит советскому штурману из 10-го гвардейского авиаполка Дальней авиации Ивану Михайловичу Чиссову. Этот факт удостоился Книги рекордов Гиннесса. Расстояние почти в 7000 метров он пролетел, не теряя сознания от кислородного голодания или шокового состояния. Остался он жив благодаря падению на заснеженный склон оврага, что сделало удар о землю не прямым, а скользящим.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как один русский танкист вел бой против 12 немецких "Тигров"
- Зачем немецкие солдаты носили металлический щиток на груди?
- Почему письма во время войны были треугольной формы?
- Как советские диверсанты обманули немецкого генерала и ликвидировали его в собственном особняке
- Как советские танкисты таранили вражеские танки и бронепоезда
Понравилось24