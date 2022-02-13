Почему письма во время войны были треугольной формы?

В каждой семье есть свои реликвии в виде треугольных писем, приходивших когда-то с фронтов Великой Отечественной войны.
Для современного человека они выглядят достаточно странно: особым образом сложенные листы бумаги в форме треугольника. Угол заправлен так, чтобы письмо самопроизвольно не развернулось. Почему фронтовики и их родные писали друг другу треугольные письма?
Почему среди писем войны практически нет открыток или конвертов? Почему письмо в конверте в годы войны было страшным событием, которого все боялись?
Оригами войны
Действительно, в годы войны в ходу были так называемые треугольники.
Письма без конвертов — свёрнутые простые листы бумаги. Текст оказывался внутри, а на внешней стороне треугольника писался адресат и отправитель.
Таких писем сохранилось множество, потому что их старались сберечь.
Часто они написаны карандашом, потому что чернила на фронте не всегда можно было добыть. В госпиталях от имени раненых письма писали медсёстры, на передовой бойцы иногда просили написать более грамотного с аккуратным почерком человека письма за всех.
Писали на чем попало — от крошечных обрывков до обороток немецких бланков.
Но почему всё-таки треугольники?
Этому есть три объяснения.
Письма надежды
В годы войны техника и количество солдат были, конечно, очень важны. Но для советской армии ещё важнее было сохранить боевой дух, а он очень сильно зависел от писем из дома. От того, что есть возможность сообщить о себе и получить несколько коротких строчек от своей семьи, убедиться, что они живы, здоровы и ждут.
Но страна, в которой все силы были отправлены на победу, просто не могла себе позволить миллионы конвертов для такого количества фронтовых писем.
В годы войны треугольники не нуждались в марке и оплате доставке. Поэтому вместо конвертов письма просто сворачивали так, чтобы текст оказался внутри.
И почтальон сойдет с ума…
К тому же треугольник оказался очень удобной формой. Компактно свёрнутые в несколько слоёв листы меньше мялись и не разворачивались в сумке почтальона, которому часто приходилось пробираться буквально на линию огня.
Но было еще одно объяснение треугольной форме писем.
На войне действовала цензура. В письмах не должно было оказаться информации о перемещениях войск, их дислокации, упаднических сообщений.
Если бы письма шли в конверте, то цензором приходилось бы их вскрывать и отправлять порванными. А треугольник можно было развернуть, прочитать, замазать чёрными чернилами несовместимое с правилами сообщений с фронта. Снова свернуть и отправить дальше.
Страшный конверт
Все в войну ждали треугольников. Они нужны были и на фронте, и в тылу, где ждали своих бойцов.
А вот письма в конверте вызывали панический ужас у населения. Почтальоны боялись их отдавать, зная, что в них будет официальное сообщение о смерти или пропаже без вести.
Источник:
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