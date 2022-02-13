Почему письма во время войны были треугольной формы?

Для современного человека они выглядят достаточно странно: особым образом сложенные листы бумаги в форме треугольника. Угол заправлен так, чтобы письмо самопроизвольно не развернулось. Почему фронтовики и их родные писали друг другу треугольные письма?

Почему среди писем войны практически нет открыток или конвертов? Почему письмо в конверте в годы войны было страшным событием, которого все боялись?

Оригами войны

Действительно, в годы войны в ходу были так называемые треугольники.

Письма без конвертов — свёрнутые простые листы бумаги. Текст оказывался внутри, а на внешней стороне треугольника писался адресат и отправитель.