FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4390 постов • 1004 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Почему письма во время войны были треугольной формы?

Почему письма во время войны были треугольной формы? (4 фото)

Автор:
13 февраля 2022 08:54
Сообщество : Факты
Метки: война   письма   треугольная форма   факты   фото   фронт   
469
4

В каждой семье есть свои реликвии в виде треугольных писем, приходивших когда-то с фронтов Великой Отечественной войны.

Для современного человека они выглядят достаточно странно: особым образом сложенные листы бумаги в форме треугольника. Угол заправлен так, чтобы письмо самопроизвольно не развернулось. Почему фронтовики и их родные писали друг другу треугольные письма?

Почему среди писем войны практически нет открыток или конвертов? Почему письмо в конверте в годы войны было страшным событием, которого все боялись?


Оригами войны

Действительно, в годы войны в ходу были так называемые треугольники.

Письма без конвертов — свёрнутые простые листы бумаги. Текст оказывался внутри, а на внешней стороне треугольника писался адресат и отправитель.

×
×

Таких писем сохранилось множество, потому что их старались сберечь.

Часто они написаны карандашом, потому что чернила на фронте не всегда можно было добыть. В госпиталях от имени раненых письма писали медсёстры, на передовой бойцы иногда просили написать более грамотного с аккуратным почерком человека письма за всех.

Писали на чем попало — от крошечных обрывков до обороток немецких бланков.

Но почему всё-таки треугольники?

Этому есть три объяснения.


Письма надежды

В годы войны техника и количество солдат были, конечно, очень важны. Но для советской армии ещё важнее было сохранить боевой дух, а он очень сильно зависел от писем из дома. От того, что есть возможность сообщить о себе и получить несколько коротких строчек от своей семьи, убедиться, что они живы, здоровы и ждут.

Но страна, в которой все силы были отправлены на победу, просто не могла себе позволить миллионы конвертов для такого количества фронтовых писем.

В годы войны треугольники не нуждались в марке и оплате доставке. Поэтому вместо конвертов письма просто сворачивали так, чтобы текст оказался внутри.


И почтальон сойдет с ума…

К тому же треугольник оказался очень удобной формой. Компактно свёрнутые в несколько слоёв листы меньше мялись и не разворачивались в сумке почтальона, которому часто приходилось пробираться буквально на линию огня.

Но было еще одно объяснение треугольной форме писем.

На войне действовала цензура. В письмах не должно было оказаться информации о перемещениях войск, их дислокации, упаднических сообщений.

Если бы письма шли в конверте, то цензором приходилось бы их вскрывать и отправлять порванными. А треугольник можно было развернуть, прочитать, замазать чёрными чернилами несовместимое с правилами сообщений с фронта. Снова свернуть и отправить дальше.


Страшный конверт

Все в войну ждали треугольников. Они нужны были и на фронте, и в тылу, где ждали своих бойцов.

А вот письма в конверте вызывали панический ужас у населения. Почтальоны боялись их отдавать, зная, что в них будет официальное сообщение о смерти или пропаже без вести.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: война   письма   треугольная форма   факты   фото   фронт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
655k
Alexey Berestenko 24 минуты назад
На моего деда, Кузьму Григорьевича приходило извещение о пропажи без вести в июле 1941г и похоронка из госпиталя в конце января 1944г.
Но выжил! Дошел до Праги. Гвардии-казак, медаль "За отвагу".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? 2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? Как советские диверсанты обманули немецкого генерала и ликвидировали его в собственном особняке Как советские диверсанты обманули немецкого генерала и ликвидировали его в собственном особняке Как один русский танкист вел бой против 12 немецких "Тигров" Как один русский танкист вел бой против 12 немецких "Тигров" Безумная причина, почему Николай II запрещал солдатам носить каски во время Первой мировой войны Безумная причина, почему Николай II запрещал солдатам носить каски во время Первой мировой войны Как советские танкисты таранили вражеские танки и бронепоезда Как советские танкисты таранили вражеские танки и бронепоезда Как взяли в плен немецкого фельдмаршала Паулюса Как взяли в плен немецкого фельдмаршала Паулюса
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26937



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
61
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии
3
128
Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии
Набирающие популярность в сообществах
Символизм животных – покровителей года
0
3
Символизм животных – покровителей года
Сахар как наркотик
0
13
Сахар как наркотик
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#ватермарк#картинки#Жизнь#СССР#дтп#кот#еда#олимпиада
#фото#животные#прикол#интересное#кино#фотографии#позитив#полиция#искусство#США
#интересно#история#люди#Приколы#коты#подборка#Разное#аварии#новости#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться