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Первое меню Макдональдс продают на Авито за 5 миллионов рублей

Первое меню Макдональдс продают на Авито за 5 миллионов рублей (6 фото)

Автор:
31 марта 2022 15:48
Сообщество : Жить в России
Метки: авито   коллекционер   макдональдс   меню   объявление   продажа   
459
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А последнее - “ещё с каплями соуса”, за 10 миллионов.

Есть такая категория людей - коллекционеры. Ну что ж, достойное и интересное занятие. Нумизматы собирают монеты, филателисты - марки, библиоманы заполняют шкафы сотнями интересных книг, любители игр коллекционируют картриджи от старых приставок.

А любители фастфуда коллекционируют всё, что связано с Макдональдсом. Есть и такие.

Например, на Авито появилось объявление о продаже меню из первого открывшегося в СССР Мака. Купить его можно “всего лишь” за 5 000 000 рублей. Посетительница заботливо спёрла его в далёком 1990-м году и спустя 32 года выставила на продажу.

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Но это ещё ничего, в продажу уже пошло и последнее меню - за 10 000 000. Как пишет продавец: “Ещё с пятнами от соуса”.

Интересно, найдутся ли фрики коллекционеры, которые готовы выложить такие деньги за измазанную бумажку?

Если покопаться в других объявлениях, то можно найти пакеты из Мака за 100 тысяч рублей, стаканчики за 20 000, ну и главный хит - влажную салфетку за 40к. На шутку не похоже, слишком уж много таких объявлений.

Пара чудных обязательно найдётся и они купят себе что-нибудь “на память”. Интересно будет на них посмотреть, когда Макдональдс снова начнёт работать у нас в полную силу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авито   коллекционер   макдональдс   меню   объявление   продажа   
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12  комментариев
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27k
Владимир 58 минут назад
Шиза какая то.. Из забегаловки меню коллекционировать? Не, это реально что то в мозгах непонятное, черви там, или еще что..
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20k
Luc72 5 минут назад
"Шиза какая то..."
А чего и не продать, если найдется покупатель?
Я с вас охреневаю, ну завалялась у человека хрень, а тут за нее ВОЗМОЖНО (очень вероятно) кто о и неплохо заплатит. Ну и у кого шиза? У того кто продает, кто купит, или кто осуждает продажу?
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−57
X_Y_Z_ 14 минут назад
хто купит МАК, тот фашист
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X_Y_Z_ 14 минут назад
нахрен надо, непокупайте, хай банкротиться. Годами аренду платит
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246
ton 16 минут назад
Да что за бред
Живу в центре спб мак продолжает все доставлять, как и раньше, грешен, иногда хочется какой-нибудь такой отравы
Но, вообще, собсна, по)(yй, закрыли бы его, не закрыли
Что за трагедия
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1k
investas 18 минут назад
Нафиг кому это дерьмо то нужно...а хранить зачем
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20k
BiZ 18 минут назад
даже на протертые труселя бы не поменял. труселя полезнее. можно тряпку сделать. а бумагу только выкинуть..
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9k
Hunson Abadeer 21 минуту назад
ипанько
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24k
Ваня Полчаса назад
есть двинутые коллекционеры, а в америке и подавно... ведь купят же кто-то...
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29k
Е-Лена Полчаса назад
Как говорил Остап Бендер - не делайте из еды культа.
А тут даже и не еда. Отрава тут под видом еды...
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1k
Gleb_Skameikin Час назад
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August

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