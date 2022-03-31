Первое меню Макдональдс продают на Авито за 5 миллионов рублей

Есть такая категория людей - коллекционеры. Ну что ж, достойное и интересное занятие. Нумизматы собирают монеты, филателисты - марки, библиоманы заполняют шкафы сотнями интересных книг, любители игр коллекционируют картриджи от старых приставок.

А любители фастфуда коллекционируют всё, что связано с Макдональдсом. Есть и такие.

Например, на Авито появилось объявление о продаже меню из первого открывшегося в СССР Мака. Купить его можно “всего лишь” за 5 000 000 рублей. Посетительница заботливо спёрла его в далёком 1990-м году и спустя 32 года выставила на продажу.