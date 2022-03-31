Первое меню Макдональдс продают на Авито за 5 миллионов рублей

А последнее - “ещё с каплями соуса”, за 10 миллионов.
Есть такая категория людей - коллекционеры. Ну что ж, достойное и интересное занятие. Нумизматы собирают монеты, филателисты - марки, библиоманы заполняют шкафы сотнями интересных книг, любители игр коллекционируют картриджи от старых приставок.
А любители фастфуда коллекционируют всё, что связано с Макдональдсом. Есть и такие.
Например, на Авито появилось объявление о продаже меню из первого открывшегося в СССР Мака. Купить его можно “всего лишь” за 5 000 000 рублей. Посетительница заботливо спёрла его в далёком 1990-м году и спустя 32 года выставила на продажу.
Но это ещё ничего, в продажу уже пошло и последнее меню - за 10 000 000. Как пишет продавец: “Ещё с пятнами от соуса”.
Интересно, найдутся ли
фрики коллекционеры, которые готовы выложить такие деньги за измазанную бумажку?
Если покопаться в других объявлениях, то можно найти пакеты из Мака за 100 тысяч рублей, стаканчики за 20 000, ну и главный хит - влажную салфетку за 40к. На шутку не похоже, слишком уж много таких объявлений.
Пара чудных обязательно найдётся и они купят себе что-нибудь “на память”. Интересно будет на них посмотреть, когда Макдональдс снова начнёт работать у нас в полную силу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А чего и не продать, если найдется покупатель?
Я с вас охреневаю, ну завалялась у человека хрень, а тут за нее ВОЗМОЖНО (очень вероятно) кто о и неплохо заплатит. Ну и у кого шиза? У того кто продает, кто купит, или кто осуждает продажу?
Живу в центре спб мак продолжает все доставлять, как и раньше, грешен, иногда хочется какой-нибудь такой отравы
Но, вообще, собсна, по)(yй, закрыли бы его, не закрыли
Что за трагедия
А тут даже и не еда. Отрава тут под видом еды...