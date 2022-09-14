FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5387 постов • 1382 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
300 тысяч за "артефакт ушедшей эпохи": в Москве продают вывески McDonald's

300 тысяч за "артефакт ушедшей эпохи": в Москве продают вывески McDonald's

Автор:
14 сентября 2022 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: McDonald's   Ynews   авито   артефакт   буква М   вывески   имущество   макдональдс   продажа   
535
4

Часть имущества сети "Макдональдс" успешно использует нынешняя сеть "Вкусно - и точка!", а вот гигантские буквы "М" остались никому не нужны. Хотя, как это никому? Весьма предприимчивые люди поняли, что на этом можно заработать и выставили их на продажу.

На популярном сайте "Авито" заметили в продаже легендарные желтые буквы "М" - обозначения сети McDonald's. Автор одного объявления рассказывет, что ранее вывеска украшала ресторан быстрого питания в Нижневартовске.

×
×

«Я как-то покупал на Авито бензогенератор и в гараже у продавца мною была замечена буква М. Продавец утверждал, что она была снята в Нижневартовске. Недолго думая, я решил ее выкупить. Спрос действительно есть. За непродолжительное время откликнулись более пяти человек. Есть люди, кто предпочитает [цену] в 100 тыс. рублей. На днях приедет покупатель, который готов после осмотра купить ее в музей», — рассказывает Иван.


Продавец сообщает, что есть один из настойчивых покупателей, который решил приобрести эту вывеску для музея.


Еше пара вывесок меньшего размера "родом" из Москвы. Ее продает человек, который не хотел бы распространяться, где именно висели эти "М". Ему они достались от руководства того самого ресторана, и подставлять хорошего человека продавцу не хотелось бы.

Продавец объявил, что готов к торгу. «Конечно. Я и изначально обозначил цену выше, сейчас она ниже – ничего страшного. Мне не столь важны деньги, сколь передать ценителям. Но не для использования в корыстных целях: повесить на магазин или сделать какую-то вывеску с этой буквой… Я не из тех, кто зарабатывает на таких вещах. Это коллекционная вещь, которая мне досталась в подарок. Я её решил передарить за такую сумму» - цитирует предприимчивого москвича издание "Подъем".

В общем, безотходное производство, которое мы заслужили.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: McDonald's   Ynews   авито   артефакт   буква М   вывески   имущество   макдональдс   продажа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1.1M
Anarasius 3 часа назад
Идеально!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
turyst 5 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 51 минуту назад
Хохлы минусы лепят,защищают демократию.
Бараны вы тупые.Надо наладить производство пиндосского флага для тряпки.Ахахаха.Хохлятский вдобавок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Sata33 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 2 часа назад
За эти деньги можно примерно десять таких вывесок заказать.
Но нафига? Если она даже на помойке будет валяться - пройду мимо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
306
MakoHunt 2 часа назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
rutt 2 часа назад
На м ж отлично смотреться будет. Но сколько этот сортир "отбивать" вывеску будет, рентабельно ли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

157076



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор
Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор
Набирающие популярность в сообществах
Походивший по рукам 20-летний Mercedes-Benz S-Class Дэвида Бекхэма выставлен на продажу
Походивший по рукам 20-летний Mercedes-Benz S-Class Дэвида Бекхэма выставлен на продажу
Удивительные находки с распродаж
Удивительные находки с распродаж
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастье в мелочах

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#прикол#аварии#шоу бизнес#фильм#позитив#Разное#знаменитости
#Юмор#подборка#картинки#люди#автомобили#авто аварии#красота#сатира#роль#истории
#интересно#интересное#кино#дтп#Приколы#автомир#животные#улыбнуло#биография#королева
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России В Британии нашли древнее граффити с изображением фаллоса и оскорбительной надписью В Британии нашли древнее граффити с изображением фаллоса и оскорбительной надписью «Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма «Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма Первое меню Макдональдс продают на Авито за 5 миллионов рублей Первое меню Макдональдс продают на Авито за 5 миллионов рублей Самый старый в Европе протез кисти руки будет выставлен в Британском музее Самый старый в Европе протез кисти руки будет выставлен в Британском музее McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России

На что жалуетесь?

Вернуться