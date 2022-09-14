300 тысяч за "артефакт ушедшей эпохи": в Москве продают вывески McDonald's

Часть имущества сети "Макдональдс" успешно использует нынешняя сеть "Вкусно - и точка!", а вот гигантские буквы "М" остались никому не нужны. Хотя, как это никому? Весьма предприимчивые люди поняли, что на этом можно заработать и выставили их на продажу.
На популярном сайте "Авито" заметили в продаже легендарные желтые буквы "М" - обозначения сети McDonald's. Автор одного объявления рассказывет, что ранее вывеска украшала ресторан быстрого питания в Нижневартовске.
«Я как-то покупал на Авито бензогенератор и в гараже у продавца мною была замечена буква М. Продавец утверждал, что она была снята в Нижневартовске. Недолго думая, я решил ее выкупить. Спрос действительно есть. За непродолжительное время откликнулись более пяти человек. Есть люди, кто предпочитает [цену] в 100 тыс. рублей. На днях приедет покупатель, который готов после осмотра купить ее в музей», — рассказывает Иван.
Продавец сообщает, что есть один из настойчивых покупателей, который решил приобрести эту вывеску для музея.
Еше пара вывесок меньшего размера "родом" из Москвы. Ее продает человек, который не хотел бы распространяться, где именно висели эти "М". Ему они достались от руководства того самого ресторана, и подставлять хорошего человека продавцу не хотелось бы.
Продавец объявил, что готов к торгу. «Конечно. Я и изначально обозначил цену выше, сейчас она ниже – ничего страшного. Мне не столь важны деньги, сколь передать ценителям. Но не для использования в корыстных целях: повесить на магазин или сделать какую-то вывеску с этой буквой… Я не из тех, кто зарабатывает на таких вещах. Это коллекционная вещь, которая мне досталась в подарок. Я её решил передарить за такую сумму» - цитирует предприимчивого москвича издание "Подъем".
В общем, безотходное производство, которое мы заслужили.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России
- «Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма
- "Палка, палка, кругляшок": в соцсетях высмеяли логотип российского McDonald's
- Полная деМАКцификация: сотрудники McDonald’s показали последние приготовления перед открытием
- В Британии нашли древнее граффити с изображением фаллоса и оскорбительной надписью
Но нафига? Если она даже на помойке будет валяться - пройду мимо...