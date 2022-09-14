300 тысяч за "артефакт ушедшей эпохи": в Москве продают вывески McDonald's

«Я как-то покупал на Авито бензогенератор и в гараже у продавца мною была замечена буква М. Продавец утверждал, что она была снята в Нижневартовске. Недолго думая, я решил ее выкупить. Спрос действительно есть. За непродолжительное время откликнулись более пяти человек. Есть люди, кто предпочитает [цену] в 100 тыс. рублей. На днях приедет покупатель, который готов после осмотра купить ее в музей», — рассказывает Иван.

Продавец сообщает, что есть один из настойчивых покупателей, который решил приобрести эту вывеску для музея.

Еше пара вывесок меньшего размера "родом" из Москвы. Ее продает человек, который не хотел бы распространяться, где именно висели эти "М". Ему они достались от руководства того самого ресторана, и подставлять хорошего человека продавцу не хотелось бы.