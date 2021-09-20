В межсезонье резко ухудшается погода, атмосферное давление, становится меньше света, меняется ритм жизни и рацион питания. И чаще всего о себе напоминают такие недуги как:

1. Аллергия. Осенью и зимой активизируются не внешние аллергены типа пыльцы растений, а внутренние – плесень, пылевые клещи и прочие. Характерные для аллергии проявления – слезотечение, одышка, насморк без температуры как раз и могут свидетельствовать об аллергической реакции.

2. Остеоартрит. Даже по самым скромным оценкам более половины людей реагирует на смену погоды болями в области суставов. Старые травмы и болезни опорно-двигательного аппарата тоже напоминают о себе в межсезонье. Это происходит из-за колебания уровня влажности, температуры и давления. Интересно, что суставы могут начать беспокоить и за несколько часов до изменения погоды. Такую реакцию можно предотвратить, если заниматься лечебной гимнастикой, проходить курс массажа для стимуляции кровотока и принимать препараты хондроитина и глюкозамина, способствующие сохранению подвижности суставов.

3. Инфаркт. Данные статистики могут показаться странными, но порядка 90% случаев приступов приходится на осень. Это обусловлено нарушениями в работе системы терморегуляции. Особенно часто сердце дает о себе знать с приходом холодных атмосферных фронтов, во время которых повышается степень вязкости крови.

4. Язва желудка. Язвенная болезнь дает о себе знать тоже обычно осенью и зимой. Причина кроется в воздействии атмосферного давления на степень вязкости крови. Играет свою роль и изменение рациона, поскольку в силу нехватки витаминов страдает иммунитет. Научно доказана связь между обострением болезней желудочно-кишечного тракта и солнечной активностью. Исследователи выяснили, что ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку гистамина, а он, в свою очередь, соляной кислоты. В осенний сезон следует стараться избегать жареных, маринованных блюд, слишком горячих напитков и большого количества специй.

5. Мигрень. Причиной более чем половины случаев приступов головной боли является резкое колебание погоды. Когда погодная ситуация выравнивается, то стабилизируется и состояние.