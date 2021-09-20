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Осень – пора обострений

Осень – пора обострений (2 фото)

Автор:
20 сентября 2021 11:20
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   здоровые   недуг   обострение   почемучка   профилактика   свет   стресс   
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С приходом холодов – осенью и зимой обостряются болезни хронического характера, которые не давали о себе знать летом. Почему так происходит, и можно ли избежать осенних обострений?

В межсезонье резко ухудшается погода, атмосферное давление, становится меньше света, меняется ритм жизни и рацион питания. И чаще всего о себе напоминают такие недуги как:

1.     Аллергия. Осенью и зимой активизируются не внешние аллергены типа пыльцы растений, а внутренние – плесень, пылевые клещи и прочие. Характерные для аллергии проявления – слезотечение, одышка, насморк без температуры как раз и могут свидетельствовать об аллергической реакции.

2.     Остеоартрит. Даже по самым скромным оценкам более половины людей реагирует на смену погоды болями в области суставов. Старые травмы и болезни опорно-двигательного аппарата тоже напоминают о себе в межсезонье. Это происходит из-за колебания уровня влажности, температуры и давления. Интересно, что суставы могут начать беспокоить и за несколько часов до изменения погоды. Такую реакцию можно предотвратить, если заниматься лечебной гимнастикой, проходить курс массажа для стимуляции кровотока и принимать препараты хондроитина и глюкозамина, способствующие сохранению подвижности суставов.

3.     Инфаркт. Данные статистики могут показаться странными, но порядка 90% случаев приступов приходится на осень. Это обусловлено нарушениями в работе системы терморегуляции. Особенно часто сердце дает о себе знать с приходом холодных атмосферных фронтов, во время которых повышается степень вязкости крови.

4.     Язва желудка. Язвенная болезнь дает о себе знать тоже обычно осенью и зимой. Причина кроется в воздействии атмосферного давления на степень вязкости крови. Играет свою роль и изменение рациона, поскольку в силу нехватки витаминов страдает иммунитет. Научно доказана связь между обострением болезней желудочно-кишечного тракта и солнечной активностью. Исследователи выяснили, что ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку гистамина, а он, в свою очередь, соляной кислоты. В осенний сезон следует стараться избегать жареных, маринованных блюд, слишком горячих напитков и большого количества специй.

5.     Мигрень. Причиной более чем половины случаев приступов головной боли является резкое колебание погоды. Когда погодная ситуация выравнивается, то стабилизируется и состояние.


Причиной обострения психиатрических и психологических заболеваний осенью и весной является обостренная реакция на изменение погоды. В пасмурную погоду снижается выработка серотонина – так называемого гормона удовольствия, вследствие чего меняется настроение и общий психологический настрой.

Провоцируют психиатрические проблемы употребление спиртного, стрессы, постоянное физическое и моральное истощение. Соответственно, следует во всех случаях избегать перечисленных факторов и следовать рекомендациям лечащего врача. Это позволит безболезненно пережить период межсезонья с минимальными потерями для здоровья.

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Метки: болезнь   здоровые   недуг   обострение   почемучка   профилактика   свет   стресс   
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