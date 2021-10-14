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Как лечить фурункулы

Как лечить фурункулы (2 фото)

Автор:
14 октября 2021 10:13
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Как лечить фурункулы   здоровые   лечение   советы   фото   фурункул   
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Фурункулы – это болезненные, воспаленные, заполненные гноем полости в коже. Размер фурункула может быть от горошинки до грецкого ореха. Хотя фурункулы могут возникать на любом участке тела, чаще всего они возникают в тех областях, где есть волосяной покров и где происходит трение, например: шея, подмышки, пах, лицо, грудь, ягодицы и т.д.

Карбункулы – это особенно крупные фурункулы или несколько рядом расположенных фурункулов, которые обычно более глубокие и болезненные. При подозрении на карбункул обязательно проконсультируйтесь с врачом, т.к. воспаление может проникнуть в кровоток, и тогда вам могут понадобиться антибиотики.



Причины возникновения фурункула

Фурункулы возникают, когда бактерии проникают в волосяной фолликул. Кожная ткань вздувается и появляется красная, наполненная гноем, болезненная припухлость. Пока фурункул не вскроется и не опорожнится  (содержащийся в нем гной не выйдет), фурункул будет болеть, и к нему будет неприятно прикасаться.

Cимптомы

При впервые появившемся фурункуле небольшого размера, сопровождающимся болезненностью, краснотой, припухлостью и зудом можно попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Если у фурункула не формируется головка или не наблюдается улучшения в течение трех дней, или если фурункул очень болезненный, с большим количеством гноя, если возникающая боль мешает движению, или если фурункул возник  в области лица, позвоночника или в ректальной зоне, если при этом повышается температура или видны красные полоски, расходящиеся от фурункула (лимфангит), а также при частом появлении (фурункулез)  даже небольших фурункулов следует обязательно обратиться к врачу


Осложнения

  • распространение фурункулов на другие части тела;
  • септицемия (заражение крови).


Что можете сделать Вы

Мойте руки с антибактериальным мылом, прежде чем прикасаться к фурункулу и после контакта с фурункулом (неважно, с ранкой или гнойной головкой).

Мягко нанести на пораженную область антибактериальное средство 3-4 раза в день. Наложите теплый компресс на 15 минут 3-4 раза в день для облегчения боли и ускорения созревания гнойной головки. Затем следует закрыть  фурункул толстым слоем марли и держать повязку сухой. Ни в коем случае не царапайте и не ковыряйте фурункул, не выдавливайте и не вскрывайте фурункул самостоятельно, т.к. это может разнести инфекцию. Если фурункул открылся сам, осторожно удалите гной, затем тщательно обработайте это место перекисью водорода. Потом наложите сухую повязку. Повторяйте процедуры каждый день до полного заживления. Примите обезболивающее, чтобы облегчить боль и уменьшить воспаление. Не используйте безрецептурные препараты (кремы, мази), содержащие антибиотики без консультации врача. Никогда не пытайтесь сами вскрыть фурункул без разрешения врача.

Тщательно мойте руки перед приготовлением пищи, т.к. бактерии из фурункула могут вызвать заражение пищи. Диабетикам при возникновении фурункула следует немедленно обратиться к врачу.


Что может сделать врач для лечения фурункула

Ваш врач может вскрыть фурункул, сделав небольшой надрез хирургическим лезвием, так, чтобы гной мог выйти, удалить гной и наложить сухую повязку. При необходимости выписать подходящие антибиотики (в т.ч. и мази). При частых фурункулах (фурункулез) назначить анализы (в т.ч. чтобы убедиться, что у вас нет сахарного диабета).


Профилактические меры

Принимайте ванну или душ хотя бы раз в день. Не царапайте зудящее место на коже, т.к. это может спровоцировать попадание инфекции в поврежденное место.

Наносите антисептический лосьон, чтобы не допустить попадания инфекции.

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Метки: Как лечить фурункулы   здоровые   лечение   советы   фото   фурункул   
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65k
Пулемет самому нужен. 4 часа назад
Фурункулы они от грязи. У меня в Армии было пару раз..
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24k
Андрей 48 минут назад
"Никогда не пытайтесь сами вскрыть фурункул без разрешения врача." - а если врач разрешит, то можно самому вскрыть ?
А вообще мазь "Левомеколь" хорошо помогает от этой напасти
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7k
Garpia121 2 часа назад
Видишь гной - выпусти его, первое правило гнойной хирургии.
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187
Максим Максимов 2 часа назад
самое верное средство: прокалить иголку, обезжирить фурункул спиртом, сделать несколько проколов и приложить алоэ. ЗА НОЧЬ вытянет любой гной
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1k
Riddick 2 часа назад
У меня метод лечения фурункула простой - выдавил хорошенько, обработал Бетдадином и все прошло. Помню давно у друга возник огромный фурункул глубоко в коже. Он его плоскогупцами выдавил. Вышло очень много гноя. Обработал. И через 2 дня прошло.
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19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Обожаю запах гноя по утрам! (Доктор Хауз)
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27k
Добрый 2 часа назад
Как лечить фурункулыПосмотреть
Как лечить фурункулы
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22k
Сибиряк 3 часа назад
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2k
tt 3 часа назад
Мазь Вишневского идеальна, вонючая только, но помогает всегда
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7k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Слушай, придурочный автор, убейся!!! Для своих рвотных постов и картинок другого места не нашел??? Жалоба модератору!
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