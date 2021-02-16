В Великобритании мужчина заболел странным недугом, с которым не могут справиться врачи

Житель английского Бирмингема уже восемь месяцев страдает от болезни, которая поразила его внезапно. В июне прошлого года он играл в гольф и в перерыве между раундами выпил чашку чая, после чего у него началась отрыжка - бесконтрольная и регулярная. Она не останавливается до сих пор, а врачи только разводят руками.
61-летний отец двоих детей Майкл О'Рейли рассказал, что после начала заболевания обратился к медикам, так как отрыжка мучила его примерно каждые семь минут.
Уже восемь месяцев ему не становится лучше - наоборот, приступы становятся более жестокими и продолжительными, и это превращает его жизнь в кошмар. Врачи до сих пор не поставили ему точный диагноз.
Уже восемь месяцев ему не становится лучше - наоборот, приступы становятся более жестокими и продолжительными, и это превращает его жизнь в кошмар. Врачи до сих пор не поставили ему точный диагноз.
"Все началось после той чашки чая в июне прошлого года, во время игры в гольф. Мужчина, с которым я играл, дал мне парочку конфет, но от этого стало только хуже. Отрыжка продолжалась долго, это было неприятно, но потом я о ней забыл... Пока она не вернулась на следующий день, - говорит Майкл О'Рейли. - Приступы приходят каждые семь минут, почти в обязательном порядке, и возникают из ниоткуда. Это почти как икота, потому что вы не знаете, когда начнется приступ, он застает врасплох. Я не знаю, что со мной происходит и меня это очень беспокоит".
Можно предположить, что у мужчины аэрофагия - состояние, характеризующееся чрезмерным поступлением воздуха в желудок. Он очень надеется, что это не так, поскольку такое состояние может длиться до двух лет.
"Может быть, это и оно, но врачи до сих пор не смогли никак мне помочь. Прописывают лекарства, от которых нет никакого толку. Я просто прихожу на очередной прием - и все жду, когда полегчает, - добавляет Майкл. - Сеансы у невролога тоже ничего не дали".
"Может быть, это и оно, но врачи до сих пор не смогли никак мне помочь. Прописывают лекарства, от которых нет никакого толку. Я просто прихожу на очередной прием - и все жду, когда полегчает, - добавляет Майкл. - Сеансы у невролога тоже ничего не дали".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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