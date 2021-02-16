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В Великобритании мужчина заболел странным недугом, с которым не могут справиться врачи

В Великобритании мужчина заболел странным недугом, с которым не могут справиться врачи (4 фото)

Автор:
16 февраля 2021 13:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: болезнь   великобритания   заболевание   здоровые   медицина   недуг   отрыжка   
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Житель английского Бирмингема уже восемь месяцев страдает от болезни, которая поразила его внезапно. В июне прошлого года он играл в гольф и в перерыве между раундами выпил чашку чая, после чего у него началась отрыжка - бесконтрольная и регулярная. Она не останавливается до сих пор, а врачи только разводят руками.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болезнь   великобритания   заболевание   здоровые   медицина   недуг   отрыжка   
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2  комментария
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26k
Acu900 55 минут назад
Сначала отрыжка, потом начнут пердеть. Короче прошлогодний мем становится реальностью...
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7k
Прохожий3 Полчаса назад
Кстати, при таком состоянии воздух должен выходить в оба конца)).
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