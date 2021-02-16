В Великобритании мужчина заболел странным недугом, с которым не могут справиться врачи

"Все началось после той чашки чая в июне прошлого года, во время игры в гольф. Мужчина, с которым я играл, дал мне парочку конфет, но от этого стало только хуже. Отрыжка продолжалась долго, это было неприятно, но потом я о ней забыл... Пока она не вернулась на следующий день, - говорит Майкл О'Рейли. - Приступы приходят каждые семь минут, почти в обязательном порядке, и возникают из ниоткуда. Это почти как икота, потому что вы не знаете, когда начнется приступ, он застает врасплох. Я не знаю, что со мной происходит и меня это очень беспокоит".