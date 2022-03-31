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Ельцин на танке: что случилось с людьми, которые стояли рядом с ним

Ельцин на танке: что случилось с людьми, которые стояли рядом с ним (10 фото)

Автор:
31 марта 2022 03:03
Сообщество : RealFishki
Метки: ГКЧП   СССР   белый дом   горбачев   ельцин   танк   
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На известной фотографии стоит Ельцин и его соратники. Судьбу Бориса Николаевича мы знаем, а вот что стало с его окружением?

19 августа 1991 года действующего президента Михаила Горбачёва заперли в резиденции в Форосе. А управлять страной стал Чрезвычайный Комитет по Чрезвычайному Положению ГКЧП). Свою задачу он видел в остановке распада СССР, требовании к Горбачёву о введении чрезвычайного положения, и аресте Ельцина. Ничего из этого не получилось, а Комитет просуществовал всего 3 дня.

Горбачёв отказался от всех предложений и ГКЧП отстранил его от власти. Ельцин в это время был в Архангельском. У него были хорошие связи в МВД и Министерстве Обороны, поэтому его усиленно охраняли силовики и поддерживала Тульская дивизия Грачёва. Утром 19 августа на даче собрались его приближённые и все вместе составили обращение к гражданам, в нём они призывали народ к забастовке. Документ подписали Силаев, Ельцин и Хасбулатов, после этого двинулись к Москве. На машину Ельцина водрузили президентский флажок, его кортеж сопровождала ГАИ. В тот день по ТВ без остановки показывали “Лебединое озеро” и тысячи людей пришли протестовать против ГКЧП к Белому дому. Ельцин взобрался на танк и возглавил этот протест.

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Что было дальше - всем известно, интереснее узнать, как сложилась жизнь у его соратников.

Александр Коржаков

Ранее охранял высших партийных чиновников, в 1989-м отправлен на пенсию. После отставки, Коржаков остался с Ельцином и в 1991 году стал начальником службы безопасности Президента РФ. В большой политике оставался до 2011 года, написал 2 книги о Ельцине и защитил диссертацию по экономике.

Алексей Березкин

Сотрудник отдела безопасности президента РСФСР. Позже он раздавал многочисленные интервью и рассказывал, что охранники очень беспокоились за Ельцина и предлагали ему выступить где-нибудь ещё. Но он их не послушал.

Виктор Золотов

Работник КГБ, охранял Ельцина, затем стал телохранителем Анатолия Собчака. В 2000 году возглавил службу безопасности Президента РФ. В 2015-м получил звание генерала армии, а в 2016 встал во главе Росгвардии.

Вячеслав Брагин

После падения ГКЧП он стал представителем президента в Тверской области. Затем работал председателем телерадиокомпании “Останкино”, ну а вершиной карьеры стало назначение замминистром культуры.

Виктор Миронов

Поддерживал Ельцина с 1989 года. В 1990-м стал народным депутатом РСФСР, в 1993-м - избрался уже в Госдуму. Был членом депутатской группы “Стабильность” и председателем комитета по безопасности.

Лев Корнешов

Был верным соратником Ельцина, но ушёл из его команды после ссоры с госсекретарем Геннадием Бурбулисом.

Танкист

Служил в Таманской дивизии, имя неизвестно. По сути, его танк выбрали случайным образом, и когда на него взобрался Ельцин, охранники просто постучали по люку и приказали парню выходить. Он не стал спорить и послушался. На фото он закрывает лицо, как утверждал потом Берёзкин - от стыда.

Почему именно танк

Позже Бурбулис говорил, что танк был “символом милитаризованной империи” и именно с него Ельцин и должен был произнести свою речь, это ассоциировалось “со смелостью и напором”. Ну а потом фото и видео выступления Ельцина разнесли по всему миру, а восстание ГКЧП провалилось. 25 декабря 1991 года Горбачёв сложил с себя полномочия, а 26 декабря перестал существовать СССР.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГКЧП   СССР   белый дом   горбачев   ельцин   танк   
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10k
Roy Batty 4 часа назад
Все эти «господа» должны быть приговорены по статьям вооруженный госпереворот и измена Родине. Бастрыкин ау. Или секундочку, а где был Бастрыкин в 91м? Да и все остальные? Ааа, понятно. Некоторые даже присягу давали.
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3k
sers 9 минут назад
ЕБН в гробу вертеться как юла, уже все доски протер. Интересно а что с семейкой ЕБНовской?
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1k
Иван 3 часа назад
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