Ельцин на танке: что случилось с людьми, которые стояли рядом с ним

19 августа 1991 года действующего президента Михаила Горбачёва заперли в резиденции в Форосе. А управлять страной стал Чрезвычайный Комитет по Чрезвычайному Положению ГКЧП). Свою задачу он видел в остановке распада СССР, требовании к Горбачёву о введении чрезвычайного положения, и аресте Ельцина. Ничего из этого не получилось, а Комитет просуществовал всего 3 дня.

Горбачёв отказался от всех предложений и ГКЧП отстранил его от власти. Ельцин в это время был в Архангельском. У него были хорошие связи в МВД и Министерстве Обороны, поэтому его усиленно охраняли силовики и поддерживала Тульская дивизия Грачёва. Утром 19 августа на даче собрались его приближённые и все вместе составили обращение к гражданам, в нём они призывали народ к забастовке. Документ подписали Силаев, Ельцин и Хасбулатов, после этого двинулись к Москве. На машину Ельцина водрузили президентский флажок, его кортеж сопровождала ГАИ. В тот день по ТВ без остановки показывали “Лебединое озеро” и тысячи людей пришли протестовать против ГКЧП к Белому дому. Ельцин взобрался на танк и возглавил этот протест.