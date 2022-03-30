35 счастливчиков, которым повезло сделать крутое фото

Иногда для удачной фотографии нужно всего лишь оказаться в нужное время в нужном месте. Ну, или просто сфотографировать что-нибудь необычное, а еще лучше — обычное с необычного ракурса. Так или иначе, героям этой подборки повезло сделать крутые снимки, а нам — их увидеть.