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35 счастливчиков, которым повезло сделать крутое фото

35 счастливчиков, которым повезло сделать крутое фото (36 фото)

Автор:
30 марта 2022 21:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотоподборка   лови момент   нужный момент   оптическая иллюция   совпадения   удачные фото   фотографии   
542
36

Иногда для удачной фотографии нужно всего лишь оказаться в нужное время в нужном месте. Ну, или просто сфотографировать что-нибудь необычное, а еще лучше — обычное с необычного ракурса. Так или иначе, героям этой подборки повезло сделать крутые снимки, а нам — их увидеть.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   лови момент   нужный момент   оптическая иллюция   совпадения   удачные фото   фотографии   
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1  комментарий
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поручик Ржевский 45 минут назад
Форма сердца немного другая. А на фото какая-то "шляпа"...
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