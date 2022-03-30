35 счастливчиков, которым повезло сделать крутое фото

Автор:
30 марта 2022 21:37
Иногда для удачной фотографии нужно всего лишь оказаться в нужное время в нужном месте. Ну, или просто сфотографировать что-нибудь необычное, а еще лучше — обычное с необычного ракурса. Так или иначе, героям этой подборки повезло сделать крутые снимки, а нам — их увидеть.
1. «Сняла скорлупу с яйца, не повредив его»
2. "Полумужчина, полуженщина?"
3. "Мои тапочки идеально сочетаются с ковром в Airbnb"
4. "Удачный кадр из нашей поездки"
5. "Трещина на лобовом стекле машины моей жены похожа на самолет спереди"
6. "Спустился на первый этаж и не поверил свои глазам"
7. "Карта упала со стола, и ее нашла моя собака"
8. "Нет это не нос моей собаки"
9. "Снеговик изображает Матрицу после теплого денька"
11. "Мой отчим выращивает собственные овощи, и один огурец вырос в форме вопросительного знака"
12. А голову ты дома не забыл?
13. "Просто белка ест буррито"
14. "Он ненавидит, когда я работаю"
15. "Эти яйца рады меня видеть"
16. "Разбил бетон на работе, и получилась форма сердца"
17. "Зиппи, уиппет моей сестры, в костюме Гарри Поттера»
18. Кто-то нарисовал Мону Лизу на грязном кузове
19. "Вчера моя жена ехала в Убере с уточкой"
20. "Моя кошка прервала мой звонок в Zoom'е, что привело к случайному гламурному снимку"
21. "Кажется,, мой банан грустит из-за того, что его сейчас съедят"
22. "Разговаривал с другом. Обернулся и увидел, что его собака слушает внимательнее, чем он"
23. "Этому Макдональдсу чего-то не хватает"
24. На крышке обнаружился смайлик
25. "Котята, которых я собираюсь забрать домой, выглядят как одна кошка с двумя головами"
27. Ничего не происходит, проходите мимо
29. Отражение идеально выровнялось
31. Портал в другое измерение
35. "Мой левитирующий сын на катке"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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