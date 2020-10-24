15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник

Дорогие представители сильной половины человечества, этот пост призван снять маски с дам, а вам открыть глаза. Ниже описаны довольно спорные моменты, которые вскоре могут аукнуться не в вашу пользу. Да, да, про твою девушку здесь тоже много всего интересного.

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1. Начнем с самых высокочастотных мужских запросов в Яндексе. Да, ты не одинок на этой планете 0 Источник:

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3. Они постоянно ревнуют 0 Источник:

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5. Сколько процентов от зарплаты вы тратите на свою девушку? 0 Источник:

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8. Ох уж эта девичья память 0 Источник:

9. Никогда не знаешь, что они могут выкинуть 0 Источник:

10. Продолжая тему еды 0 Источник:

11. Они были счастливы, но что-то пошло не так 0 Источник:

12. Просто это девушки... 0 Источник:

13. Они такие непостоянные 0

14. Все им не то, все им не так 0 Источник:

15. Жиза 0