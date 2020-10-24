15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник

Дорогие представители сильной половины человечества, этот пост призван снять маски с дам, а вам открыть глаза. Ниже описаны довольно спорные моменты, которые вскоре могут аукнуться не в вашу пользу. Да, да, про твою девушку здесь тоже много всего интересного.
1. Начнем с самых высокочастотных мужских запросов в Яндексе. Да, ты не одинок на этой планете
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