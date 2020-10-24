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15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник

15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник (16 фото)

Автор:
24 октября 2020 20:43
Сообщество : Юмор
Метки: девушка   женщина   мужчина   отношения   парень   прикол   характер   юмор   
4690
16
Дорогие представители сильной половины человечества, этот пост призван снять маски с дам, а вам открыть глаза. Ниже описаны довольно спорные моменты, которые вскоре могут аукнуться не в вашу пользу. Да, да, про твою девушку здесь тоже много всего интересного.
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Метки: девушка   женщина   мужчина   отношения   парень   прикол   характер   юмор   
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831
Мистер Фикс 2 часа назад
Эх, школота.
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Свои Пять Копеек 23 минуты назад
15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник
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7k
Свои Пять Копеек Полчаса назад
15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник
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7k
Свои Пять Копеек 43 минуты назад
15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник
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−28
Ден Сибирский 3 часа назад
збс! повеселили
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