При испытаниях на прочность кессон крыла МС-21 выдержал все нагрузки

На фоне антироссийских санкций особое внимание уделяется оснастке и переоснастке отечественных летательных аппаратов российскими комплектующими. Федеральные СМИ написали, что кессон крыла авиалайнера МС-21 из российских композитных материалов выдержал все нагрузки на испытаниях.
Пассажирский самолёт МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») разработан на предприятии «Иркут» совместно с входящим в её состав опытно-конструкторским бюро имени Яковлева. Над составом композитных материалов для силовых конструкций крыла авиалайнера работали научные специалисты Росатома и МГУ, а также сотрудники авиационного ВПК.
На днях завершись стендовые испытания кессона крыла МС-21. Конструкция из отечественных композитных материалов полностью справилась со всеми перегрузками. Об этом написали на официальной странице Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). Тестирование проводилось на базе ЦАГИ и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В условиях предельных нагрузок изделие не разрушилось. Накладываемые перегрузки существенно превышали по силе реально возможные в полетных условиях.
«Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла - кессон - обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов», - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Отдельно хочется отметить, что состав композита для отечественных самолётов спроектирован специалистами Росатома, Московского государственного университета и конструкторами авиапрома РФ. Логично, что после последнего пакета антироссийских санкций было принято решение о форсировании проектов российских пассажирских лайнеров МС-21 и SSJ-100, особенно акцентируя внимание на импортозамещение комплектующих и агрегатов.
АНТИФИШКИ
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