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Запретная зона. Почему над Тибетом не летают самолеты

Запретная зона. Почему над Тибетом не летают самолеты (8 фото)

Автор:
20 декабря 2021 11:31
Сообщество : Факты
Метки: авиация   высота   горы   полеты   самолет   тибет   туризм   
4255
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Наша планета действительно удивительна. То тут, то там все время открывается что-то новое. Везде живут люди, и везде они путешествуют. Притом очень часто – на самолетах. Но есть некоторые зоны, в которых самолеты не появляются из-за военных конфликтов. А еще есть Тибет. Здесь не идет война, здесь сама природа протестует против огромных железных крылатых машин.

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Все Гималаи уже давно попали в запретную зону для многих авиакомпаний. Высота полетов здесь от четырех до шести километров вместо привычных 10.

Воздух над горами сильно разрежен, и из-за этого здесь часто происходят перепады атмосферного давления, а ветер очень часто меняет свое направление. Кажется, тут тяжело летать даже птицам. А самолетам – тем более. Они постоянно будут находиться в зоне турбулентности. Здесь не только напитки стюардессам не разнести, но и спокойно пролететь невозможно.

Есть и другие неприятности. Сильный ветер может привести к разгерметизации самолета.

В случае такой неприятности пилот будет обязан в течение 20 минут снизиться до трех километров и искать место посадки. А где сесть в горах?

Над Тибетом всюду горная местность, и сделать это практически невозможно. Ведь при посадке пилотам приходилось бы лавировать между горными вершинами. А высота их, к слову, до четырех километров.

Справедливости ради, некоторым летать здесь все-таки можно. Запрет существует только на судна гражданской авиации. Так что если вам очень сильно хочется полетать над красивейшими Гималаями, стоит податься в военные.

А вы боитесь летать на самолетах?

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Метки: авиация   высота   горы   полеты   самолет   тибет   туризм   
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21k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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−92
Инженер 12 минут назад
Элементарно, Ватсон.
Виновата форма Земли, а именно глобус:)
Вам кажется, что если напрямую летать, получится близко, а нет, если летать кривой получится близко
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455
andr1kkk 39 минут назад
Каким боком сильный ветер может разгерметизировать самолёт? Это то же что и сказать, что износ рулевой рейки влияет на коррозию кузова...
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19k
SolomonA Час назад
Ну, первая причина - Пакистан.
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9k
Алексей 2 часа назад
Разве только в этом причина? Сколько летал в Европу, обязательно летали через Альпы. А там тоже довольно таки высокие горы.
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9k
Владимир 2 часа назад
Ну или так
Ссылка youtu.be
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