Запретная зона. Почему над Тибетом не летают самолеты

Наша планета действительно удивительна. То тут, то там все время открывается что-то новое. Везде живут люди, и везде они путешествуют. Притом очень часто – на самолетах. Но есть некоторые зоны, в которых самолеты не появляются из-за военных конфликтов. А еще есть Тибет. Здесь не идет война, здесь сама природа протестует против огромных железных крылатых машин.