Запретная зона. Почему над Тибетом не летают самолеты

Наша планета действительно удивительна. То тут, то там все время открывается что-то новое. Везде живут люди, и везде они путешествуют. Притом очень часто – на самолетах. Но есть некоторые зоны, в которых самолеты не появляются из-за военных конфликтов. А еще есть Тибет. Здесь не идет война, здесь сама природа протестует против огромных железных крылатых машин.
Все Гималаи уже давно попали в запретную зону для многих авиакомпаний. Высота полетов здесь от четырех до шести километров вместо привычных 10.
Воздух над горами сильно разрежен, и из-за этого здесь часто происходят перепады атмосферного давления, а ветер очень часто меняет свое направление. Кажется, тут тяжело летать даже птицам. А самолетам – тем более. Они постоянно будут находиться в зоне турбулентности. Здесь не только напитки стюардессам не разнести, но и спокойно пролететь невозможно.
Есть и другие неприятности. Сильный ветер может привести к разгерметизации самолета.
В случае такой неприятности пилот будет обязан в течение 20 минут снизиться до трех километров и искать место посадки. А где сесть в горах?
Над Тибетом всюду горная местность, и сделать это практически невозможно. Ведь при посадке пилотам приходилось бы лавировать между горными вершинами. А высота их, к слову, до четырех километров.
Справедливости ради, некоторым летать здесь все-таки можно. Запрет существует только на судна гражданской авиации. Так что если вам очень сильно хочется полетать над красивейшими Гималаями, стоит податься в военные.
А вы боитесь летать на самолетах?
Источник:
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Виновата форма Земли, а именно глобус:)
Вам кажется, что если напрямую летать, получится близко, а нет, если летать кривой получится близко