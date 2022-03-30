Как товарищ Жданов ухитрился лично пронести гроб на собственных похоронах?

Когда большевики пришли к власти, то начали активную борьбу с религиозной окантовкой обрядов прощания и погребения. Советские партийные лидеры в этом плане не были исключением. Постепенно для их похорон была выработана целая унифицированная система. Так, считается, что Колонный зал Дома Союзов стал местом прощания с именитыми политиками после смерти Ленина. Но это не так: первым «виновником» стал не Владимир Ильич, а Пётр Кропоткин, скончавшийся тремя годами ранее.

Высокопоставленных чиновников хоронили у Кремлёвской стены. Исключениями стали только Ленин и Сталин, но второго перезахоронили. Гроб обычно несли члены Политбюро и правительства. Так, Владимира Ильича к месту упокоения доставили Сталин, Каменев, Бухарин, Молотов, Калинин и Томский.