Как товарищ Жданов ухитрился лично пронести гроб на собственных похоронах?

Похороны каждого видного партийного деятеля в СССР проходили по высшему разряду и в соответствии с целым рядом устоявшихся правил. Так было и с товарищем Ждановым – одним из ближайших сталинских соратников, скончавшимся в 1948 году. Если бы не одно но: на кадрах кинохроники оказался запечатлён лично Андрей Александрович, несущий свой собственный гроб.
Когда большевики пришли к власти, то начали активную борьбу с религиозной окантовкой обрядов прощания и погребения. Советские партийные лидеры в этом плане не были исключением. Постепенно для их похорон была выработана целая унифицированная система. Так, считается, что Колонный зал Дома Союзов стал местом прощания с именитыми политиками после смерти Ленина. Но это не так: первым «виновником» стал не Владимир Ильич, а Пётр Кропоткин, скончавшийся тремя годами ранее.
Высокопоставленных чиновников хоронили у Кремлёвской стены. Исключениями стали только Ленин и Сталин, но второго перезахоронили. Гроб обычно несли члены Политбюро и правительства. Так, Владимира Ильича к месту упокоения доставили Сталин, Каменев, Бухарин, Молотов, Калинин и Томский.
Жданов умер в конце лета в доме отдыха «Валдай». Это Ленинградское направление, и, соответственно, вокзал был довольно далеко от Дома Союзов. Поезд с усопшим перегнали на Белорусский вокзал, и уже оттуда траурная процессия выдвинулась к месту прощания. Гроб несли Молотов, Берия, Каганович, Суслов, Шкирятов.
В соответствии со сложившейся традицией, действо снимали на камеру. Начало ей было положено с похорон Ленина, и чести был удостоен и Жданов.
После просмотра работы операторы пришли в состояние шока. Плёнка в нескольких местах оказалась повреждена и восстановлению не подлежала. А цена таких ошибок в то время была очень высока. Что делать? Решать проблему доступными способами.
Брак из плёнки вырезали, заменив кадрами с похорон Калинина. Поскольку действие осуществлялось по одному и тому же сценарию, то подмены никто не должен был заметить. Если бы Жданов не участвовал в похоронах и не нёс гроб с телом Калинина.
Так что никакой мистической составляющей в этом не было. Правда, очевидцы отмечали некоторые странности, связанные с кончиной Жданова. К примеру, сама смерть в довольно раннем возрасте (всего 52 года).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ничего там, разумеется, не было "испорчено", никто ничего не подменял, сецвыпуск был смонтирован как положено - товарищ Сеткина-Нестерова, автор этого и многих других документалок, между прочим, лауреат трёх (!) Сталинских премий (одна - как раз в 1948г.), так что это даже несколько оскорбительно так писать о её квалификации ведущего кинодокументалиста.
И, кстати, на левом шоте в заглавном фото - товарищ Сталин, а не Жданов. Жданов на похоронах Калинина был в цивильной "тройке". Короче, нечего и обсуждать этот шлак.
Да и вообще, на мой взгляд - Русская семёрка, откуда спи*жен материал - туповатый сайт, отдающий желтизной.
Жданов всю войну сидел в Ленинграде, в блокаде, и голодал вместе со всеми блокадниками. И него физиономия аж распухла от голода и дистрофии - видно на фото. Так что ничего странного.