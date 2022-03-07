Растения не так просты, как может показаться

Растения в большинстве своем незаметны за исключением каких-то особенно больших деревьев или красивых цветов. Но есть в этом царстве и те, что способны удивить и даже напугать одним только внешним видом.
Оригинальность, уникальность, размеры, форма цветка, плода или особые способности – вот что их все объединяет.
Eucalyptus deglupta – эвкалипт радужный встречается в лесах на Филиппинах. По мере роста и старения кора на дереве меняет цвет.
Семенные коробочки львиного зева – пособие по анатомии и бесплатный реквизит для фильмов ужасов.
Плодовое дерево жаботикаба, формирующее плоды прямо из ствола.
Об этом растении – Раффлезии Арнольда, способном произрастать только на растении доноре, знают многие. Оно необычно с виду и обладает омерзительным запахом гниющего мяса.
Очень похоже, поэтому Воронец толстоножковый в народе называют «глазки куклы». Растение очень ядовито, а странный вид ягод, видимо, и необходим для отпугивания безумцев, захотевших отведать «глазок».
Голые танцующие человечки – это орхидея Orchis italica.
Так и есть: кувшиночник заманивает доверчивых насекомых, удерживает их благодаря скользким стенкам и спокойно переваривает, чтобы восполнить дефицит веществ, которые невозможно добыть из земли.
Конечно, не смог. Потому что это не камень, а растение рода Литопс. Оно приспособилось выживать в регионах с минимальным количеством осадков и не потеряло при этом завораживающей эстетики.
Африканская гиднора – растение паразит. Необычной «пастью» она подманивает пчёл и держит их в плену до тех пор, пока насекомые полностью не покроются пыльцой для последующего переноса.
Этот секси-поцелуй – Психотрия возвышенная. В народе её ещё зовут не слишком лицеприятно – «шлюхины губки». Но этот «поцелуйчик» – не сам цветок: он высовывается из цветочного рта и покрыт галлюциногенной слизью. Так что этот цветочек оригинален со всех сторон и во всех отношениях.
А какие необычные растения встречались вам?
Источник:
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АНТИФИШКИ
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Насчет растений не знаю, а вот когда павлиний глаз залетел на веранду, то я сразу увидел на его крыльях черепа
Два синих черепа внизу и два Каспера (в смысле, приведения) наверху