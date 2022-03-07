Растения не так просты, как может показаться

Этот секси-поцелуй – Психотрия возвышенная. В народе её ещё зовут не слишком лицеприятно – «шлюхины губки». Но этот «поцелуйчик» – не сам цветок: он высовывается из цветочного рта и покрыт галлюциногенной слизью. Так что этот цветочек оригинален со всех сторон и во всех отношениях.

А какие необычные растения встречались вам?