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Растения не так просты, как может показаться

Растения не так просты, как может показаться (11 фото)

Автор:
07 марта 2022 14:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   дерево   забавно   опасность   смешно   странность   фото   цветок   
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Растения в большинстве своем незаметны за исключением каких-то особенно больших деревьев или красивых цветов. Но есть в этом царстве и те, что способны удивить и даже напугать одним только внешним видом.

Оригинальность, уникальность, размеры, форма цветка, плода или особые способности – вот что их все объединяет.


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Eucalyptus deglupta – эвкалипт радужный встречается в лесах на Филиппинах. По мере роста и старения кора на дереве меняет цвет.


Семенные коробочки львиного зева – пособие по анатомии и бесплатный реквизит для фильмов ужасов.


Плодовое дерево жаботикаба, формирующее плоды прямо из ствола.


Об этом растении – Раффлезии Арнольда, способном произрастать только на растении доноре, знают многие. Оно необычно с виду и обладает омерзительным запахом гниющего мяса.


Очень похоже, поэтому Воронец толстоножковый в народе называют «глазки куклы». Растение очень ядовито, а странный вид ягод, видимо, и необходим для отпугивания безумцев, захотевших отведать «глазок».


Голые танцующие человечки – это орхидея Orchis italica.


Так и есть: кувшиночник заманивает доверчивых насекомых, удерживает их благодаря скользким стенкам и спокойно переваривает, чтобы восполнить дефицит веществ, которые невозможно добыть из земли.


Конечно, не смог. Потому что это не камень, а растение рода Литопс. Оно приспособилось выживать в регионах с минимальным количеством осадков и не потеряло при этом завораживающей эстетики.


Африканская гиднора – растение паразит. Необычной «пастью» она подманивает пчёл и держит их в плену до тех пор, пока насекомые полностью не покроются пыльцой для последующего переноса.


Этот секси-поцелуй – Психотрия возвышенная. В народе её ещё зовут не слишком лицеприятно – «шлюхины губки». Но этот «поцелуйчик» – не сам цветок: он высовывается из цветочного рта и покрыт галлюциногенной слизью. Так что этот цветочек оригинален со всех сторон и во всех отношениях.

А какие необычные растения встречались вам?

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Метки: Растение   дерево   забавно   опасность   смешно   странность   фото   цветок   

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1  комментарий
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Luc72 Полчаса назад
Черепа...
Насчет растений не знаю, а вот когда павлиний глаз залетел на веранду, то я сразу увидел на его крыльях черепа

Два синих черепа внизу и два Каспера (в смысле, приведения) наверху

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