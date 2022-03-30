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Глава города Назарово процитировал пословицу "про рать..." и теперь прячется от прессы

Глава города Назарово процитировал пословицу "про рать..." и теперь прячется от прессы (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Саар   Глава города   Назарово   не хвались идучи на рать   пословица   цитата   
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Владимир Саар, мэр города Назарово Красноярского края, мощно ворвался в информационную повестку родного края, перебив, благодаря знанию русского народного фольклора, даже поток новостей с фронтов.

Подводя итоги своей встречи с жителями дома №5 по улице Трудовых резервов, где много лет существуют проблемы с канализацией, а также с ремонтом дорог, Владимир Рудольфович решил для прессы резюмировать суть пословицей.

Но не смог подобрать ничего другого, кроме той, которая "дословно отражала" суть канализационной проблемы:

"Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать".

Вот так, прямым текстом на камеру, как крепкий российский хозяйственник.



Популярные телеграм-каналы видеозапись тут же расфорсили и откомментировали:

"У жителей дома по улице Трудовых резервов много лет проблемы с канализацией, септик постоянно переполнен, а тут такой появляется глава Назарово и похваляется что он теперь сам к ним будет в септик ходить «....»! ", - пишет телеграм-канал Назарово#Нестолица.

"Владимир Рудольфович просто лучший... Столько факапов на ровном месте за короткий промежуток времени выдать, да ещё и с серьёзным запасом на будущее - это надо быть очень мотивированным оратором", - пишут НеНАШИ.

Ранее новый глава Назарово Владимир Саар уже успел повеселить народ, предлагая заменить дрожжи в хлебе и сдобе на хмель, а подчиненным подумать о выделении горожанам земельных участков под картошку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Владимир Саар   Глава города   Назарово   не хвались идучи на рать   пословица   цитата   
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11  комментариев
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17k
Наталья 2 часа назад
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37k
Игорь 6 минут назад
Если тебя не учили риторике, то нехрен на камеру остроусием блистать. Делай свою работу молча, есть возможность, найми себе помощника по связям с общественностью с хорошо подвешанным языком.
(и это те только этого деятеля касается).
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18k
anpetrof 9 минут назад
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22k
MrGod 22 минуты назад
Полна Россия матушка дураками и почему то они все у власти...........
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17k
Vital Idol 53 минуты назад
афтар, а что за слово такое - факапы?! ты пиндос, что ли?!
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836
idhr Час назад
так, стоп, а чем плоха идея об участках под картошку
?!?
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37k
Aleksandr Час назад
Саар-типичная эстонская фамилия...
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Две у нас беды...Дороги и Владимиры.
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