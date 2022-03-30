Глава города Назарово процитировал пословицу "про рать..." и теперь прячется от прессы

Владимир Саар, мэр города Назарово Красноярского края, мощно ворвался в информационную повестку родного края, перебив, благодаря знанию русского народного фольклора, даже поток новостей с фронтов.
Подводя итоги своей встречи с жителями дома №5 по улице Трудовых резервов, где много лет существуют проблемы с канализацией, а также с ремонтом дорог, Владимир Рудольфович решил для прессы резюмировать суть пословицей.
Но не смог подобрать ничего другого, кроме той, которая "дословно отражала" суть канализационной проблемы:
"Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать".
Вот так, прямым текстом на камеру, как крепкий российский хозяйственник.
Популярные телеграм-каналы видеозапись тут же расфорсили и откомментировали:
"У жителей дома по улице Трудовых резервов много лет проблемы с канализацией, септик постоянно переполнен, а тут такой появляется глава Назарово и похваляется что он теперь сам к ним будет в септик ходить «....»! ", - пишет телеграм-канал Назарово#Нестолица.
"Владимир Рудольфович просто лучший... Столько факапов на ровном месте за короткий промежуток времени выдать, да ещё и с серьёзным запасом на будущее - это надо быть очень мотивированным оратором", - пишут НеНАШИ.
Ранее новый глава Назарово Владимир Саар уже успел повеселить народ, предлагая заменить дрожжи в хлебе и сдобе на хмель, а подчиненным подумать о выделении горожанам земельных участков под картошку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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(и это те только этого деятеля касается).
?!?