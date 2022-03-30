Глава города Назарово процитировал пословицу "про рать..." и теперь прячется от прессы

Подводя итоги своей встречи с жителями дома №5 по улице Трудовых резервов, где много лет существуют проблемы с канализацией, а также с ремонтом дорог, Владимир Рудольфович решил для прессы резюмировать суть пословицей.

Но не смог подобрать ничего другого, кроме той, которая "дословно отражала" суть канализационной проблемы:

"Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать".

Вот так, прямым текстом на камеру, как крепкий российский хозяйственник.



