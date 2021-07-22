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На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова

На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова (3 фото)

Автор:
22 июля 2021 13:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сергей Лавров   англия   граффити   фото   цитата   
2347
3

Эта фраза прозвучала в адрес министра иностранных дел Британии еще в 2008 году. Но как видно, мир ее запомнил надолго.

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Метки: Сергей Лавров   англия   граффити   фото   цитата   
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17  комментариев
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78k
Броненосец Потелкам 55 минут назад
Молодцы наши.
Условно - Петров и Боширов.
Полюбовались на шпили-вилли
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548
робт 20 минут назад
не знаю чё там с граффити
но конкретно данная картинка абсолютный фотошоп, это видно по абсолютно монотонному цвету, типичной растровой "лесенке" на наклонных линиях (буква W, лацканы пиджака), качество наложенной картинки выше качества фотки здания, глубина резкости постоянная и не соответствует фотке здания

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4k
Meri Poppins Ufa 23 минуты назад
Рискну - под сотню минусов...
Неужели и вправду, вы все реально, а не за зарплату, думаете (кто плюсует), что ИМЕННО этим можно гордиться???
Наследнику Чичерина, Молотова, Громыко и нам?....
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9k
kaboza Полчаса назад
Правильо, ибо нех...Лавр мегачеловечище, реально на своем месте..
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−29
Племянник Путина Полчаса назад
Написано на британском английском... Баширов и Петров выходят на новый уровень владения английским..
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430
korney Полчаса назад
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25k
Лабуда 54 минуты назад
Правильно! Надо что бы не забывали: тявкать на Россию - дорого обойдётся!
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