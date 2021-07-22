На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова

Эта фраза прозвучала в адрес министра иностранных дел Британии еще в 2008 году. Но как видно, мир ее запомнил надолго.
На одном из домов на Даунинг стрит в Лондоне неизвестные художники нарисовали граффити с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его некогда нашумевшей фразой: «Who are you to fucking lecture me?» ("Кто ты, б**, такой, чтобы читать мне нотации?").
Свою крылатую фразу Лавров произнес в 2008 году во время российско-грузинского конфликта, когда британский министр иностранных дел Дэвид Милибэнд потребовал от российского коллеги начать переговоры с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
В российском МИДе уже отреагировали на граффити с главой ведомства. Пресс-секретарь Лаврова Мария Захарова заявила, что в министерстве отнеслись к рисунку хорошо.
В министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия , относимся хорошо.
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Условно - Петров и Боширов.
Полюбовались на шпили-вилли
Неужели и вправду, вы все реально, а не за зарплату, думаете (кто плюсует), что ИМЕННО этим можно гордиться???
Наследнику Чичерина, Молотова, Громыко и нам?....
Коротко и лаконично )