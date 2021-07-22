На доме в Лондоне нарисовали граффити с нецензурной цитатой Лаврова

Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото...

Когда "борьба с расизмом" доходит до маразма

Полицейские встретили подсудимую через десять лет и не узнали её

«Юра, мы приехали»: на Байконуре неизвестные разрисовали недостроенный "Буран"

В Англии продаётся дом 16-го века с черепахой

Элвис жив! И фотограф из Англии это доказал