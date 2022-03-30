Примеры нереально крутого клиентоориентированного сервиса

Благоухающие букеты в автомате, тележка с увеличительным стеклом, деликатный робот-уборщик. На какие ещё ухищрения идут продавцы, чтобы протоптать дорожку к сердцу клиента и получить доступ к его кошельку?
Как привлечь внимание покупателя к товару, продукту, услуге? Высоким качеством, доступной ценой, интересной рекламой. Но важен ещё и сервис, ведь приятные воспоминания о месте, где к клиенту относятся со всей душой, заставляют вернуться и опять достать банковскую карту или кошелёк.
Маркетологи отлично осознают важность ненавязчивого, качественного и при этом оригинального обслуживания и активно работают в этом направлении. А придумать они уже успели немало.
Нет дома чистильщика мандаринок? Не стоит переживать!
Миляга робот Марти – полноценный сотрудник супермаркета, который быстро обнаруживает и ликвидирует малейший намёк на грязь
Свежий букетик из автомата – быстрый способ сделать приятное близкому человеку
Такие автоматы – частое явление в торговых центрах Германии.
Улыбаемся и покупаем
Собачники оценят
Продукты фасуют по специальным пакетам, чтобы напомнить, какие из них надо сразу положить в холодильник
Тележки в магазине с фармацевтической продукцией снабжены лупой, чтобы можно было без труда прочесть мелкий шрифт
Маленький десерт в подарок к заказанному кофе – это так трогательно
Связки бананов не свалены в кучу, а рассортированы строго в соответствии со степенью зрелости
Люди отдельно, корзинки с покупками отдельно
Трогательная забота о тех, кто пришёл за покупками «после вчерашнего»
Апельсины в ресторане движутся к соковыжималке не только рационально, но и красиво
Витрина в кабинете стоматолога, наглядно демонстрирующая уровень содержания сахара в разных продуктах
Стол в библиотеке: крутим педали, совмещаем учёбу со спортом
Разноцветные конфетки можно выбрать с учётом своих вкусовых предпочтений
Ответ на просьбу клиента нарисовать на коробке с пиццей для ребёнка котят
В супермаркет с питомцем? Можно!
Это распространённая практика в Италии.
А какие примеры трогательной заботы о клиентах встречались вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Спасиииибо, а то мне с парой сенбернаров нужно время скоротать