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Примеры нереально крутого клиентоориентированного сервиса

Примеры нереально крутого клиентоориентированного сервиса (18 фото)

Автор:
30 марта 2022 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   клиент   маркетинг   сервис   удобство   фото   
4825
18

Благоухающие букеты в автомате, тележка с увеличительным стеклом, деликатный робот-уборщик. На какие ещё ухищрения идут продавцы, чтобы протоптать дорожку к сердцу клиента и получить доступ к его кошельку?

Как привлечь внимание покупателя к товару, продукту, услуге? Высоким качеством, доступной ценой, интересной рекламой. Но важен ещё и сервис, ведь приятные воспоминания о месте, где к клиенту относятся со всей душой, заставляют вернуться и опять достать банковскую карту или кошелёк.

Маркетологи отлично осознают важность ненавязчивого, качественного и при этом оригинального обслуживания и активно работают в этом направлении. А придумать они уже успели немало.


Нет дома чистильщика мандаринок? Не стоит переживать!

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Миляга робот Марти – полноценный сотрудник супермаркета, который быстро обнаруживает и ликвидирует малейший намёк на грязь


Свежий букетик из автомата – быстрый способ сделать приятное близкому человеку

Такие автоматы – частое явление в торговых центрах Германии.


Улыбаемся и покупаем


Собачники оценят


Продукты фасуют по специальным пакетам, чтобы напомнить, какие из них надо сразу положить в холодильник


Тележки в магазине с фармацевтической продукцией снабжены лупой, чтобы можно было без труда прочесть мелкий шрифт


Маленький десерт в подарок к заказанному кофе – это так трогательно


Связки бананов не свалены в кучу, а рассортированы строго в соответствии со степенью зрелости


Люди отдельно, корзинки с покупками отдельно


Трогательная забота о тех, кто пришёл за покупками «после вчерашнего»


Апельсины в ресторане движутся к соковыжималке не только рационально, но и красиво


Витрина в кабинете стоматолога, наглядно демонстрирующая уровень содержания сахара в разных продуктах


Стол в библиотеке: крутим педали, совмещаем учёбу со спортом


Разноцветные конфетки можно выбрать с учётом своих вкусовых предпочтений


Ответ на просьбу клиента нарисовать на коробке с пиццей для ребёнка котят


В супермаркет с питомцем? Можно!

Это распространённая практика в Италии.

А какие примеры трогательной заботы о клиентах встречались вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   клиент   маркетинг   сервис   удобство   фото   
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9  комментариев
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6k
pilgrimnl 2 часа назад
Тележки в аптекарском магазине
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86
Джонни 9 минут назад
Мандаринки, чищенные руками гасторбайтеров, славящихся своей чистоплотностью?
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87
Выхухоль 2 часа назад
В нашей пятерке тоже лупы к стеллажам привязали, удобненько.
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10k
Мистер Фикс 2 часа назад
С собачками можно?
Спасиииибо, а то мне с парой сенбернаров нужно время скоротать
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−2
HalloFreeSpace 2 часа назад
Огуречный рассол , ммм...
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