Примеры нереально крутого клиентоориентированного сервиса

Как привлечь внимание покупателя к товару, продукту, услуге? Высоким качеством, доступной ценой, интересной рекламой. Но важен ещё и сервис, ведь приятные воспоминания о месте, где к клиенту относятся со всей душой, заставляют вернуться и опять достать банковскую карту или кошелёк.

Маркетологи отлично осознают важность ненавязчивого, качественного и при этом оригинального обслуживания и активно работают в этом направлении. А придумать они уже успели немало.

Нет дома чистильщика мандаринок? Не стоит переживать!