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17 строений со всего мира, которые делают жизнь удобнее и при этом радуют красотой

17 строений со всего мира, которые делают жизнь удобнее и при этом радуют красотой (18 фото)

Автор:
10 декабря 2021 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   все для людей   простата   строения   удобство   фото   
580
18

Здесь собранно несколько строений, которые совмещают в себе одновременно и красоту, и удобство.

Умение правильно застраивать город и делать его инфраструктуру функциональной и красивой — это важный навык, который имеется не у всех. Однако те, кому, посчастливилось им обладать, могут похвастаться действительно интересными идеями. В каждой стране всегда найдётся нечто эдакое, что не только привлекает взгляд своим внешним видом, но и помогает сделать жизнь жителей более комфортной.


Лифт Байлун в Китае — он поднимает туристов на смотровую площадку на вершине горы

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По акведуку Понткисиллте в Великобритании можно одновременно и пройти, и проплыть

Подвесная железная дорога в Вуппертале, Германия. Была запущена 1 марта 1901 года

Вышка сотовой связи, замаскированная под кактус

Мост в Сан-Паулу, Бразилия

Мусоросжигательный завод на острове Амагер, Дания. На крыше завода находится склон для катания на лыжах

Кечутское водохранилище в Армении

Это водохранилище интересно формой своего места для слива воды. Оно выглядит как цветок, и его часто называют «маргариткой».


Водосточный желоб в Лондоне, который немного изменили для современных реалий

Мосты в китайском Чунцине, которые соединяют между собой два здания

Улицы с подогревом в городе Холланд, США

Эресуннский мост соединяет Копенгаген в Дании и Мальмё в Швеции

Тропа для туристов под мостом в Тайчжуне, Тайвань

Мост в Шанхае, сделанный в виде дракона

Экодук в Нидерландах, который позволяет животным безопасно перейти дорогу

Дома в датской коммуне Брённбю

Здесь люди могут снять домики на лето. Круглая форма района — это дань традиции. Раньше в центре датской деревни был колодец, вокруг которого строились дома.


В Миннеаполисе, США, существует система из переходов между зданиями, которая объединяет здания в районе 15 километров

Монорельс в южнокорейском дендрарии

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Метки: в мире   все для людей   простата   строения   удобство   фото   
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23k
SerGProS 46 минут назад
Сентрейлия (Пенсильвания)
Почти все дороги с подогревом

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SerGProS 54 минуты назад
Gotham (на небе прожектором какие-то хулиганы высветили непонятный знак)

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