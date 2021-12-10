17 строений со всего мира, которые делают жизнь удобнее и при этом радуют красотой

Умение правильно застраивать город и делать его инфраструктуру функциональной и красивой — это важный навык, который имеется не у всех. Однако те, кому, посчастливилось им обладать, могут похвастаться действительно интересными идеями. В каждой стране всегда найдётся нечто эдакое, что не только привлекает взгляд своим внешним видом, но и помогает сделать жизнь жителей более комфортной.

Лифт Байлун в Китае — он поднимает туристов на смотровую площадку на вершине горы