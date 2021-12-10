17 строений со всего мира, которые делают жизнь удобнее и при этом радуют красотой

Здесь собранно несколько строений, которые совмещают в себе одновременно и красоту, и удобство.
Умение правильно застраивать город и делать его инфраструктуру функциональной и красивой — это важный навык, который имеется не у всех. Однако те, кому, посчастливилось им обладать, могут похвастаться действительно интересными идеями. В каждой стране всегда найдётся нечто эдакое, что не только привлекает взгляд своим внешним видом, но и помогает сделать жизнь жителей более комфортной.
Лифт Байлун в Китае — он поднимает туристов на смотровую площадку на вершине горы
По акведуку Понткисиллте в Великобритании можно одновременно и пройти, и проплыть
Подвесная железная дорога в Вуппертале, Германия. Была запущена 1 марта 1901 года
Вышка сотовой связи, замаскированная под кактус
Мост в Сан-Паулу, Бразилия
Мусоросжигательный завод на острове Амагер, Дания. На крыше завода находится склон для катания на лыжах
Кечутское водохранилище в Армении
Это водохранилище интересно формой своего места для слива воды. Оно выглядит как цветок, и его часто называют «маргариткой».
Водосточный желоб в Лондоне, который немного изменили для современных реалий
Мосты в китайском Чунцине, которые соединяют между собой два здания
Улицы с подогревом в городе Холланд, США
Эресуннский мост соединяет Копенгаген в Дании и Мальмё в Швеции
Тропа для туристов под мостом в Тайчжуне, Тайвань
Мост в Шанхае, сделанный в виде дракона
Экодук в Нидерландах, который позволяет животным безопасно перейти дорогу
Дома в датской коммуне Брённбю
Здесь люди могут снять домики на лето. Круглая форма района — это дань традиции. Раньше в центре датской деревни был колодец, вокруг которого строились дома.
В Миннеаполисе, США, существует система из переходов между зданиями, которая объединяет здания в районе 15 километров
Монорельс в южнокорейском дендрарии
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Почти все дороги с подогревом