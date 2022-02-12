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Как время и человек меняют окружающий мир

Как время и человек меняют окружающий мир (16 фото)

Автор:
12 февраля 2022 08:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   место   тогда и сейчас   фото   
614
16

Хорошо что мы научились фиксировать изменения на снимках, так стало гораздо интереснее.

У времени нет выходных и отпусков, поэтому оно проводит свою работу постоянно, отчего и результат так заметен. Предлагаем вам с помощью старинных и недавних фотографий оценить то, как изменились одни и те же места в разных точках планеты за несколько десятилетий или даже столетие.

Кое-где перемены оказались исключительно положительными, где-то наоборот — в любом случае природа и человек не могут просто сидеть на месте, поэтому окружающий мир никогда не сможет оставаться одинаковым.


1. Камень-туннель в национальном парке Секвойя, Калифорния

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1952 и 2020 годы.


2. Кардинальные изменения улицы в Филадельфии

1920-е и 2015 годы.


3. Как выглядел Миллениум-парк в Чикаго в 80-х и как выглядит сегодня

4. Водохранилище Иден-Парк и насосная станция недалеко от Цинциннати, штат Огайо, США

Фото 1904 год и свежее, когда от конструкции остались лишь руины.


5. Восстановление старинной беседки в Китае

6. Улица в Мар-дель-Плата, Аргентина

1920 год и сейчас.


7. Центр города Сент-Луис, штат Миссури

1920-е и 2021 годы. На втором фото виднеется знаменитая арка «Ворота Запада», построенная в 1968 году.


8. Пересечение Дандас-стрит-Уэст и Кил-стрит в Торонто, Канада

1965 и 2018 годы.


9. Особняк Остроумова в городе Харбин, Китай

1920 год и сейчас. Заметили, как теперь используется это здание? Взгляните на вывеску.


10. Улица в Копенгагене, которая была построена поверх канала

Фото 1910 и 2021 годов.


11. Бывшая школа в Глазго, Шотландия

1916 и 2022 годы.


12. Баргейт, Саутгемптон, Великобритания

1948 и 2009 годы.


13. Купер-сквер на Манхэттене, Нью-Йорк

1917 и 2017 годы.


14. Исторический район Стамбула Ортакёй

1920 год и сейчас.


15. Кафедральный собор Базилика Метрополитен-де-Медельин, Колумбия

1920 и 2017 годы.

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Метки: Время   было стало   место   тогда и сейчас   фото   
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1  комментарий
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rabarock 47 минут назад
3/4 фотографий один одного и того же места с таким промежутком будут не идентичны. Или построят что-то или снесут. Или сорняками зарастет.
Интереснее наоборот, если что-то удалось сохранить неизменным за 100 лет. Вот на это бы я посмотрел.
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