Как время и человек меняют окружающий мир

У времени нет выходных и отпусков, поэтому оно проводит свою работу постоянно, отчего и результат так заметен. Предлагаем вам с помощью старинных и недавних фотографий оценить то, как изменились одни и те же места в разных точках планеты за несколько десятилетий или даже столетие.

Кое-где перемены оказались исключительно положительными, где-то наоборот — в любом случае природа и человек не могут просто сидеть на месте, поэтому окружающий мир никогда не сможет оставаться одинаковым.

1. Камень-туннель в национальном парке Секвойя, Калифорния