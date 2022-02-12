Как время и человек меняют окружающий мир

Хорошо что мы научились фиксировать изменения на снимках, так стало гораздо интереснее.
У времени нет выходных и отпусков, поэтому оно проводит свою работу постоянно, отчего и результат так заметен. Предлагаем вам с помощью старинных и недавних фотографий оценить то, как изменились одни и те же места в разных точках планеты за несколько десятилетий или даже столетие.
Кое-где перемены оказались исключительно положительными, где-то наоборот — в любом случае природа и человек не могут просто сидеть на месте, поэтому окружающий мир никогда не сможет оставаться одинаковым.
1. Камень-туннель в национальном парке Секвойя, Калифорния
1952 и 2020 годы.
2. Кардинальные изменения улицы в Филадельфии
1920-е и 2015 годы.
3. Как выглядел Миллениум-парк в Чикаго в 80-х и как выглядит сегодня
4. Водохранилище Иден-Парк и насосная станция недалеко от Цинциннати, штат Огайо, США
Фото 1904 год и свежее, когда от конструкции остались лишь руины.
5. Восстановление старинной беседки в Китае
6. Улица в Мар-дель-Плата, Аргентина
1920 год и сейчас.
7. Центр города Сент-Луис, штат Миссури
1920-е и 2021 годы. На втором фото виднеется знаменитая арка «Ворота Запада», построенная в 1968 году.
8. Пересечение Дандас-стрит-Уэст и Кил-стрит в Торонто, Канада
1965 и 2018 годы.
9. Особняк Остроумова в городе Харбин, Китай
1920 год и сейчас. Заметили, как теперь используется это здание? Взгляните на вывеску.
10. Улица в Копенгагене, которая была построена поверх канала
Фото 1910 и 2021 годов.
11. Бывшая школа в Глазго, Шотландия
1916 и 2022 годы.
12. Баргейт, Саутгемптон, Великобритания
1948 и 2009 годы.
13. Купер-сквер на Манхэттене, Нью-Йорк
1917 и 2017 годы.
14. Исторический район Стамбула Ортакёй
1920 год и сейчас.
15. Кафедральный собор Базилика Метрополитен-де-Медельин, Колумбия
1920 и 2017 годы.
Источник:
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Интереснее наоборот, если что-то удалось сохранить неизменным за 100 лет. Вот на это бы я посмотрел.