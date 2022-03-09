Мир меняется так стремительно, что не успеешь глазом моргнуть

Время — удивительный инструмент, способный менять до неузнаваемости всё, к чему прикасается. На первый взгляд перемены кажутся незначительными. Но достаточно провести сравнение, чтобы убедиться в их глобальности.
Серьёзно изменились многие города и достопримечательности. Следует взглянуть всего на несколько фото для осознания масштаба трансформации и ущипнуть себя, чтобы поверить в реальность увиденного.
Мост Блэкфрайарс в Лондоне
Фото достопримечательности в 1844 и 2022 году.
Гонконг сменил многочисленные деревянные домики на современные высотки
Фото 1960 и 2022 года.
Невзрачный городок Рио-де-Жанейро превратился во всемирную достопримечательность за 74 года
На первой фотографии изображен старый Рио 1948 года. Второй снимок сделан в 2022 году.
Южная Корея, Сеул
Масштабы изменений огромны. В этом можно легко убедиться, взглянув на фотографии 1960 и 2014 года.
Бывший отель Sherman в центре Чикаго
Первый снимок сделан в период с 1970 по 1980 год. На фото 2020 года отель угадывается с трудом.
Мечеть Джами, Манду в Индии, построенная в 1484 году
Фото 1890 и 2010 года. За этот период мечеть была прилично отреставрирована.
Угол Калифорнийской улицы и Грант-авеню в Сан-Франциско
Город был достаточно развит уже в 1915 году. В 2019 его пейзажи разнообразили небоскрёбы и асфальтированные дороги.
Понте-де-Педра, Порту-Алегри, Бразилия
Известный мост в 1930 и 2019 году.
Древнее дерево омбу в Монтевидео, Уругвай
За необычным деревом наблюдают с 1914 года. Туристы продолжают интересоваться его судьбой и в наши дни. Фото справа сделано в 2021 году.
Хельсинки, Финляндия
Местность легко узнаваема даже столько лет спустя. На снимках 1927 и 2019 год.
Вудсток, Нью-Йорк
Музыкальный фестиваль Вудсток проводился в 1969 году. На снимках изображен период с 15 по 18 августа.
Преображение мира естественно. Интересно, как эти же места будут выглядеть спустя ещё несколько десятков лет?
Источник:
- Как время и человек меняют окружающий мир
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