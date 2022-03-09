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Мир меняется так стремительно, что не успеешь глазом моргнуть

Мир меняется так стремительно, что не успеешь глазом моргнуть (12 фото)

Автор:
09 марта 2022 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   изменение   мир   планета   тогда и сейчас   фото   
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Время — удивительный инструмент, способный менять до неузнаваемости всё, к чему прикасается. На первый взгляд перемены кажутся незначительными. Но достаточно провести сравнение, чтобы убедиться в их глобальности.

Серьёзно изменились многие города и достопримечательности. Следует взглянуть всего на несколько фото для осознания масштаба трансформации и ущипнуть себя, чтобы поверить в реальность увиденного.


Мост Блэкфрайарс в Лондоне

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Фото достопримечательности в 1844 и 2022 году.

Гонконг сменил многочисленные деревянные домики на современные высотки

Фото 1960 и 2022 года.

Невзрачный городок Рио-де-Жанейро превратился во всемирную достопримечательность за 74 года

На первой фотографии изображен старый Рио 1948 года. Второй снимок сделан в 2022 году.

Южная Корея, Сеул

Масштабы изменений огромны. В этом можно легко убедиться, взглянув на фотографии 1960 и 2014 года.

Бывший отель Sherman в центре Чикаго

Первый снимок сделан в период с 1970 по 1980 год. На фото 2020 года отель угадывается с трудом.

Мечеть Джами, Манду в Индии, построенная в 1484 году

Фото 1890 и 2010 года. За этот период мечеть была прилично отреставрирована.

Угол Калифорнийской улицы и Грант-авеню в Сан-Франциско

Город был достаточно развит уже в 1915 году. В 2019 его пейзажи разнообразили небоскрёбы и асфальтированные дороги.

Понте-де-Педра, Порту-Алегри, Бразилия

Известный мост в 1930 и 2019 году.

Древнее дерево омбу в Монтевидео, Уругвай

За необычным деревом наблюдают с 1914 года. Туристы продолжают интересоваться его судьбой и в наши дни. Фото справа сделано в 2021 году.

Хельсинки, Финляндия

Местность легко узнаваема даже столько лет спустя. На снимках 1927 и 2019 год.

Вудсток, Нью-Йорк

Музыкальный фестиваль Вудсток проводился в 1969 году. На снимках изображен период с 15 по 18 августа.

Преображение мира естественно. Интересно, как эти же места будут выглядеть спустя ещё несколько десятков лет?

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Метки: Время   было стало   изменение   мир   планета   тогда и сейчас   фото   

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