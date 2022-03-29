Как определить уровень развития инопланетной цивилизации и на какой ступени земляне

Предположим, внеземные цивилизации действительно существуют. Тогда как определить, на какой они стадии развития, или, может, как с ними общаться? Решение этой проблемы предложил в свое время советский астроном Николай Кардашев.
В 1964 году он выпустил статью «Передача информации внеземным цивилизациям». Суть статьи заключалась в том, что Кардашев разработал трехступенчатую шкалу, которую можно использовать для определения степени развития любой цивилизации.
Кардашев писал, что все цивилизации во Вселенной вынуждены проходить три стадии развития. Определять их предлагается по энергии. Ведь если брать этические вопросы, например, забота о незащищенных слоях населения, то мы можем прийти к тупику. А вот с энергией все гораздо проще и понятнее: именно энергия влияет на развитие цивилизаций, и то, какой тип энергии используют живые существа, во многом определяет их уровень развития.
В первом типе находятся цивилизации, которые собирают всю энергию от доступных им на планете источников. В том числе – от своего солнца. Допустим, если бы земляне использовали всю получаемую от Солнца энергию, то мы бы смогли достичь огромных высот. Но, к сожалению, пока мы не научились извлекать всех профитов от нашей звезды. Хотя ежесекундно Земля получает энергию, которая сопоставима с энергией от взрывов нескольких сотен атомных бомб.
Так как мы пока так не делаем, мы даже не на начальной ступени развития. А вот другие цивилизации в далеком космосе вполне могли бы научиться этому и уже активно применять технологии энергетики.
Второй тип – это цивилизации, которые используют заодно всю энергию своего солнца. Так, например, нобелевский лауреант Фримен Дайсон придумал концепцию сферы, которая может быть построена вокруг солнца для использования излучения в своих целях. И это гораздо более могущественная и продвинутая цивилизация, чем цивилизация первого типа. Примерно в 10 МИЛЛИАРДОВ раз.
Цивилизации же третьего типа используют не только энергию своей планеты и звезды, а еще заодно и галактики. Да, всех звезд сразу. Для этого они могут создавать и сферы Дайсона, и какие-то еще постройки. И вот такая цивилизация будет еще в 10 миллиардов мощнее, чем цивилизация второго типа. А теперь умножайте и считайте, опасны ли они для землян.
Что примечательно, концепция Кардашева очень популярна в мире. Относительно недавно в одной из своих статей астрофизик Адам Франк подчеркнул, что после первого типа мы переходим от категории «воображаемые» до «подобные богу». Нетрудно представить множество спутников в космосе, которые захватывают солнечную энергию и передают ее на Землю через электромагнитное излучение. Это поместит нас на первую ступень.
Но вот для создания сферы Дайсона, пишет Франк, нам придется «сжирать целые планеты», и неясно, сможем ли мы вообще достичь такой силы. А вот на третьей ступени люди станут полноценными богами, которые контролируют галактики.
В целом, концепция Кардашева направлена скорее на наше воображение. Просто представьте, что может произойти, если человечество достигнет хотя бы первой ступени. И сможем ли мы этого достичь? Покажет время.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну может тогда горячую воду перестанут отключать
Некоторые философы уже приходили к мнению, что человечество жаждет самоуничтожения, чем развития. В противном случае мы давно бы отказались от границ и междоусобиц.