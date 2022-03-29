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Как определить уровень развития инопланетной цивилизации и на какой ступени земляне

Как определить уровень развития инопланетной цивилизации и на какой ступени земляне (7 фото)

Автор:
29 марта 2022 11:52
Сообщество : Наука
Метки: Вселенная   гипотезы   инопланетяни   интересно   космос   наука   теория   ученые   цивилизации   
1960
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Предположим, внеземные цивилизации действительно существуют. Тогда как определить, на какой они стадии развития, или, может, как с ними общаться? Решение этой проблемы предложил в свое время советский астроном Николай Кардашев.

В 1964 году он выпустил статью «Передача информации внеземным цивилизациям». Суть статьи заключалась в том, что Кардашев разработал трехступенчатую шкалу, которую можно использовать для определения степени развития любой цивилизации.

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Кардашев писал, что все цивилизации во Вселенной вынуждены проходить три стадии развития. Определять их предлагается по энергии. Ведь если брать этические вопросы, например, забота о незащищенных слоях населения, то мы можем прийти к тупику. А вот с энергией все гораздо проще и понятнее: именно энергия влияет на развитие цивилизаций, и то, какой тип энергии используют живые существа, во многом определяет их уровень развития.

В первом типе находятся цивилизации, которые собирают всю энергию от доступных им на планете источников. В том числе – от своего солнца. Допустим, если бы земляне использовали всю получаемую от Солнца энергию, то мы бы смогли достичь огромных высот. Но, к сожалению, пока мы не научились извлекать всех профитов от нашей звезды. Хотя ежесекундно Земля получает энергию, которая сопоставима с энергией от взрывов нескольких сотен атомных бомб.

Так как мы пока так не делаем, мы даже не на начальной ступени развития. А вот другие цивилизации в далеком космосе вполне могли бы научиться этому и уже активно применять технологии энергетики.

Второй тип – это цивилизации, которые используют заодно всю энергию своего солнца. Так, например, нобелевский лауреант Фримен Дайсон придумал концепцию сферы, которая может быть построена вокруг солнца для использования излучения в своих целях. И это гораздо более могущественная и продвинутая цивилизация, чем цивилизация первого типа. Примерно в 10 МИЛЛИАРДОВ раз.

Цивилизации же третьего типа используют не только энергию своей планеты и звезды, а еще заодно и галактики. Да, всех звезд сразу. Для этого они могут создавать и сферы Дайсона, и какие-то еще постройки. И вот такая цивилизация будет еще в 10 миллиардов мощнее, чем цивилизация второго типа. А теперь умножайте и считайте, опасны ли они для землян.

Что примечательно, концепция Кардашева очень популярна в мире. Относительно недавно в одной из своих статей астрофизик Адам Франк подчеркнул, что после первого типа мы переходим от категории «воображаемые» до «подобные богу». Нетрудно представить множество спутников в космосе, которые захватывают солнечную энергию и передают ее на Землю через электромагнитное излучение. Это поместит нас на первую ступень.

Но вот для создания сферы Дайсона, пишет Франк, нам придется «сжирать целые планеты», и неясно, сможем ли мы вообще достичь такой силы. А вот на третьей ступени люди станут полноценными богами, которые контролируют галактики.

В целом, концепция Кардашева направлена скорее на наше воображение. Просто представьте, что может произойти, если человечество достигнет хотя бы первой ступени. И сможем ли мы этого достичь? Покажет время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вселенная   гипотезы   инопланетяни   интересно   космос   наука   теория   ученые   цивилизации   
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15  комментариев
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44k
dima423 Час назад
начать надо с того чтобы на земле не было разных стран, а было единое государство)
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15k
Booka1a 6 минут назад
Просто представьте, что может произойти, если человечество достигнет хотя бы первой ступени.
----
ну может тогда горячую воду перестанут отключать
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9k
Hunson Abadeer 11 минут назад
обидно что мы тупо не можем жить всем миром в мире, и не тратить все ресурсы на науку...
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7k
0rfans 14 минут назад
Интересно.
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9k
Ivan Полчаса назад
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6k
сеньор Леонсио 43 минуты назад
Это как если моль,людей оценивала по пищевым предпочтениям.
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124
mosazer 43 минуты назад
Тот факт, что инопланетене до сих пор не установили с нашей планетой контакт, лишний раз доказывает их разумность))
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6k
Максим 45 минут назад
Сдаётся мне, что "человечеству" и не нужно ничего достигать. Куда как круче выяснять отношения друг с другом, чем развиваться.
Некоторые философы уже приходили к мнению, что человечество жаждет самоуничтожения, чем развития. В противном случае мы давно бы отказались от границ и междоусобиц.
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6k
pilgrimnl Час назад
как всегда, все построено построено по шаблону человечества, причем западного, потреблять, все больше и больше потреблять энергии ресурсов, всю вселенную выжать до капли, может другие цивилизации в противоположном направлении развились (бы)
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42
хитрый особист Час назад
Понятно!Продолжайте вести наблюдение...
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Александр Невский
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