Как определить уровень развития инопланетной цивилизации и на какой ступени земляне

Так как мы пока так не делаем, мы даже не на начальной ступени развития. А вот другие цивилизации в далеком космосе вполне могли бы научиться этому и уже активно применять технологии энергетики.

Второй тип – это цивилизации, которые используют заодно всю энергию своего солнца. Так, например, нобелевский лауреант Фримен Дайсон придумал концепцию сферы, которая может быть построена вокруг солнца для использования излучения в своих целях. И это гораздо более могущественная и продвинутая цивилизация, чем цивилизация первого типа. Примерно в 10 МИЛЛИАРДОВ раз.