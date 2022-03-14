Заброшенная штольня для хранения топлива

Заброшенный военный гарнизон Гранитный уже известен на всю страну. Сейчас в эту "северную Припять" потихоньку начинают организовывать туры, но раньше добраться сюда было в разы сложнее. Дорог нет, до ближайшего города около 30км по горной местности, да и сам гарнизон расположен на территории закрытой военной базы, куда без пропуска официально не попасть.



Нам удалось посетить это место ещё до наплыва туристов. Заброшенные пятиэтажки и ржавые корабли уже фотографировали все кому не лень, поэтому в этой статье я хотел бы рассказать про необычное сооружение, которое многие не замечали и проходили стороной.