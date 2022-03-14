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Заброшенная штольня для хранения топлива

Заброшенная штольня для хранения топлива (9 фото)

Автор:
14 марта 2022 08:51
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   заброшка   интересно   топливо   фото   хранилище   штольня   
872
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Здесь заправляли военные корабли.

Заброшенный военный гарнизон Гранитный уже известен на всю страну. Сейчас в эту "северную Припять" потихоньку начинают организовывать туры, но раньше добраться сюда было в разы сложнее. Дорог нет, до ближайшего города около 30км по горной местности, да и сам гарнизон расположен на территории закрытой военной базы, куда без пропуска официально не попасть.

Нам удалось посетить это место ещё до наплыва туристов. Заброшенные пятиэтажки и ржавые корабли уже фотографировали все кому не лень, поэтому в этой статье я хотел бы рассказать про необычное сооружение, которое многие не замечали и проходили стороной.

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Бывший житель Гранитного рассказал нам, что эту штольню начали проходить в 1944 году. Внутри изначально планировали разместить защищенный командный пункт, но вскоре скала внутри дала трещину, так что все работы пришлось остановить. В оставшейся скальной нише в итоге разместили запас топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) для кораблей.

Узкий проход в скале заставлен ржавыми бочками. На полу видна труба, по которой ГСМ доставлялись к причалам.

Также бывший местный житель добавил, что раньше у входа в штольню стояли бензоколонки, через которые при необходимости можно было заправить и автомобили.

Вид на вход. Снизу видно фрагмент трубы для ГСМ.

Основной запас топлива хранился в двух сохранившихся цистернах.

Конечно, их вместимость не позволяла полностью заправить большое судно. Но вот дозаправить малый ракетный корабль или катер - вполне.

Возможно, раньше цистерн здесь было больше. По крайней мере место для ещё 1-2 внутри есть.

Сооружение это небольшое, но оно достойно посещения из-за своего необычного назначения. Почти на каждой военно-морской базе есть защищенные хранилища боезапаса, а вот специальные укрытия для топлива встречаются намного реже.

Вид на выход.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   заброшка   интересно   топливо   фото   хранилище   штольня   
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2  комментария
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Trilik 2 часа назад
Странное сооружение. Городить такое ради того, чтобы спрятать 2, ну пусть 4 бочки и заправить 2 катера? Больше похоже на нычку прапора со склада ГСМ.
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