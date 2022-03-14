Заброшенная штольня для хранения топлива

Здесь заправляли военные корабли.
Заброшенный военный гарнизон Гранитный уже известен на всю страну. Сейчас в эту "северную Припять" потихоньку начинают организовывать туры, но раньше добраться сюда было в разы сложнее. Дорог нет, до ближайшего города около 30км по горной местности, да и сам гарнизон расположен на территории закрытой военной базы, куда без пропуска официально не попасть.
Нам удалось посетить это место ещё до наплыва туристов. Заброшенные пятиэтажки и ржавые корабли уже фотографировали все кому не лень, поэтому в этой статье я хотел бы рассказать про необычное сооружение, которое многие не замечали и проходили стороной.
Бывший житель Гранитного рассказал нам, что эту штольню начали проходить в 1944 году. Внутри изначально планировали разместить защищенный командный пункт, но вскоре скала внутри дала трещину, так что все работы пришлось остановить. В оставшейся скальной нише в итоге разместили запас топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) для кораблей.
Узкий проход в скале заставлен ржавыми бочками. На полу видна труба, по которой ГСМ доставлялись к причалам.
Также бывший местный житель добавил, что раньше у входа в штольню стояли бензоколонки, через которые при необходимости можно было заправить и автомобили.
Вид на вход. Снизу видно фрагмент трубы для ГСМ.
Основной запас топлива хранился в двух сохранившихся цистернах.
Конечно, их вместимость не позволяла полностью заправить большое судно. Но вот дозаправить малый ракетный корабль или катер - вполне.
Возможно, раньше цистерн здесь было больше. По крайней мере место для ещё 1-2 внутри есть.
Сооружение это небольшое, но оно достойно посещения из-за своего необычного назначения. Почти на каждой военно-морской базе есть защищенные хранилища боезапаса, а вот специальные укрытия для топлива встречаются намного реже.
Вид на выход.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Потрясающие заброшенные места и объекты мира
- Кладбище ракетовозов
- Зона сброса ракетных ускорителей на острове Кильдин
- Как румыны ездят по заброшенной узкоколейной железной дороге на фургонах
- Заброшенный на Сахалине японский маяк "Сони" времён Карафуто
Понравилось23