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25 главных рек Москвы

25 главных рек Москвы (26 фото)

Автор:
14 мая 2021 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   красота   природа   река   реки Москвы   фото   
161
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Помимо Москва-реки, попадающей на открытки, остальные водоёмы столицы менее известны. Для небольших и средних рек характерно искусственное изменение русла и заключение в подземные коллекторы. Это в своё время делали при создании градостроительных планов.

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Метки: Москва   красота   природа   река   реки Москвы   фото   
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schmubu 6 минут назад
интересно и познавательно.
к стыду своему - почти половины не знал.
сетунь, пехорка, неглинка, серебрянка - это всем известные названия. а вот чаченка, котловка - даже не слышал раньше о таких. ..
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