25 главных рек Москвы

Помимо Москва-реки, попадающей на открытки, остальные водоёмы столицы менее известны. Для небольших и средних рек характерно искусственное изменение русла и заключение в подземные коллекторы. Это в своё время делали при создании градостроительных планов.
В последствие, чтобы напомнить жителям и туристам об историческом виде города, у «Охотного ряда» представили имитацию Неглинной. А для диггеров подземные коллекторы стали настоящей находкой и излюбленным место для походов.
Москва
Главная река города, которая и подарила ему название. Водохранилище Москвы имеет три надпойменные террасы. Прогулки по реке – один из популярных туристических маршрутов. Круизы организуются на постоянной основе и могут быть тематическими. Такой вид экскурсий позволяет с воды осмотреть многие достопримечательности столицы и наметить дальнейший путь ознакомление с особенно понравившимися.
Длина реки – 473 км., в Москве – 80 км.
Клязьма
Приток Оки зарождается на южном склоне Клинско-Дмитровской возвышенности. В прошлом Клязьма была многоводной и играла важную роль в качестве водного пути. В области используется для создания рекреационных зон. В том числе построены санатории, базы отдыха и оздоровительные комплексы, куда из Москвы легко добраться.
Длина реки – 686 км., в Москве – 4 км.
Яуза
Самый крупный приток Москвы в границах столицы. Река частично судоходна. Из рыб встречаются не только плотва и окунь, типичные для местности, но и уклейка. В черте города построено множество мостов, включая 23 пешеходных. Под Яузой проходит Лефортовский тоннель, относящийся к третьему транспортному кольцу. На берегу стоят Екатерининский дворец и здание Университета имени Баумана.
Длина реки – 48 км., в Москве – 27,6 км.
Сходня
Левый приток Москвы. Главная природная достопримечательность поймы реки – Сходненская чаша, находящаяся на территории парка «Тушинский». Заросшие лесом участки берега привлекают туристов. В зимний период здесь много лыжников. Однако плотная застройка с каждым годом «отбирает» всё больше площади у любителей прогулок на свежем воздухе.
Длина реки – 47 км., в Москве – 5 км.
Пехорка
Альтернативное название – Пехра. Берёт начало в национальном парке «Лосиный остров». По течению встречаются крупные пруды, включая Алексеевский. Вдоль русла создана особо охраняемая территория. Зимой замерзает не полностью. Причина кроется в сбросе в реку сточных вод Любирецкой станции аэразии. Они тёплые, поэтому даже сильные морозы не берут Пехорку на этом участке.
Общая длина реки – 42 км.
Сетунь
Самый крупный правый приток Москвы. В отличие от большинства столичных рек, Сетунь на «загнана» в коллекторы, а её долина искусственно не менялась. На реке в черте города образован природный заказник. Его площадь – более 693 га. Весной Сетунь сильно разливается, заполняя даже старицу. Разработан план для развития рекреационного потенциала местности.
Общая длина реки – 38 км.
Лихоборка
Правый приток Яузы протекает на севере столицы. Реку используют для обводнения Москвы волжской водой. Из-за построенного обводного канала, получившего имя Головинский, река стала отличаться быстрым течением и многоводностью, что не было ей свойственно ранее. Устье Лихоборки – региональный памятник природы. Запланированы работы по очищению берегов и устройство здесь рекреационных зон.
Общая длина реки – 30,2 км.
Битца
Впервые название реки упоминается в 1480 году. Гидроним означает «обтекание» или «остров». Является левым притоком Пахры и зарождается в Видном. Исток же находится на юго-западе столицы. В плане загрязнения водоём неоднороден. Особо экологически проблемные участки относятся к городским территориям. Самые чисты зоны – исток и часть русла в районе Верхнего Знаменского пруда.
Общая длина реки – 25 км.
Сосенка
После расширения Москвы в 2012 году оказалась причислена к столичным рекам. Является притоком Десны и имеет два истока. Этимология названия связана с соснами, обильно произраставшими в этой местности в прошлом. Сейчас отдельные лесные участки тоже встречаются, но не везде. На русле образовались 3 пруда. По берегам Сосенки проходит популярный туристический маршрут.
Общая длина – 20 км.
Химка
Протекает на северо-западе города. 9 км протяженности относятся к Химкинскому водохранилищу. Сток регулируется большой земляной плотиной. Долина реки врезана глубоко, имеются особо живописные участки. На берегах немало достопримечательностей: парк усадьбы Покровское-Стрешнево, сад «Захарково», Парк Дружбы. Есть места, где хорошо клюют плота, ёрш и окунь.
Общая длина реки – 18 км.
Городня
Находится в южной части Москвы. 14 км протяженности реки – в открытом русле. Долина реки живописна. Однако в период активной застройки города и позднее, русло искусственно менялось. Оно сохранило первозданный вид только у Битцевского леса. Пять участков долины – региональные памятники природы. Городня – украшение города, хотя и не используется в хозяйственной деятельности и не имеет рекреационного значения.
Длина реки – 16 км.
Чурилиха
Левый приток Нищенки. Заключена в коллекторы практически по всей длине. Образует 4 крупных пруда и ещё несколько мелких. Зарождается Чурилиха из слияния двух ручьёв. Благодаря обнаружению в пойме реки курганов вятичей, территория пользуется популярностью у любителей такого рода достопримечательностей. Ряд участков реки признан региональными памятниками природы.
Длина реки – 13,4 км.
Нищенка
Имеет больше всего притоков из малых рек столицы. Сама же впадает в Москву с левого берега. Большая часть реки находится в коллекторах. Исток – болотце у Измайловского парка. Протекает вблизи заводских построек. Это и другие причины привели к ухудшению экологии в долине. Нищенку называют самой грязной рекой города и используют для сплава снега при уборке.
Длина реки – 12,4 км.
Чертановка
По поводу принадлежности реки ведутся споры: она – либо приток Москвы, либо – Городни. 8,4 км реки – открытое русло. Чертановка полностью относится к территории столицы. Исток находится в самой высокой точке города около станции «Тёплый Стан». После объявления Верховья и долины региональным памятником природы в 1991 году, создан пруд-отстойник, чтобы очищать воду.
Длина реки – 12 км.
Чермянка
Находится в северной части столицы. В открытом русле по Москве протекает примерно 7,6 км. Река важна для архитектурно-ландшафтного вида города, но не используется для рекреации и рыбохозяйства из-за сильного загрязнения воды. Долина Чермянки от улицы Дежнёва до устья, а также от Широкой до Молодцова – памятник природы регионального значения с 1991 года.
Длина реки – 12 км., в Москве – 10,3 км.
Чаченка
Московская часть русла находится в Можайском районе города. В верховьях расположено родниковое болото. Этот участок наиболее загрязнён. На берегах, где река течёт открыто, встречаются редкие живописные уголки. По берегам реки устраиваются пешие экскурсии. Особенно популярен участок в районе Ромашковского пруда. Здесь организованы и туры для рыбаков. Искусственно выведены форель и стерлядь.
Общая длина реки – 12 км.
Ичка
Одна из самых чистых региона. Водосборный бассейн находится на территории одного из первых национальных парков России «Лосиный остров». Создан ландшафтный заказник под названием «Долина реки Ички». По берегам встречаются растения, занесённые в Красную книгу, вроде лютика длиннолистного и купальницы. На некоторых участках хорошо клюют плотва, щука и караси.
Общая длина реки – 12 км.
Серебрянка
Открытое русло – 3,7 км. Исток – болотце у МКАДа. С 1987 году долина Серебрянки объявлена памятником природы регионального значения. Местность знаменита ненарушенными природными комплексами. Благодаря им, перенасыщенная предприятиями восточная часть города сохранила привлекательный вид. Река – главный источник воды для Измайловского парка.
Длина реки – 12,5 км., в Москве – 9 км.
Люберка
Правый приток Пехорки. Та часть русла, которая находится на территории столицы, заключена в подземный коллектор. Диггеры исходили его вдоль и поперёк. Глубина – чуть выше колена, встречаются участки с мусором. Исток реки располагается в канаве со сточными водами. В прошлом Люберка проходила через одноименное озеро, но оно пересохло в 60-х годах прошлого века.
Общая длина реки – 10 км.
Филька
Название реки также может произноситься как Хвилка или Хилка. Относится к числу притоков Москвы. Большая часть из 10 км её длины заключена в подземный коллектор. Исток – болотце у МКАДа. Татаровская возвышенность делится рекой на Крылатские холмы и Поклонскую гору. Сохранился небольшой живописный уголок Фильки недалеко от станции «Пионерская» – пруд с островком и мостиком.
Длина реки – 10 км.
Очаковка
Левый приток Раменки. Протяжённость примерно 10 км, из них более 2/3 – открытое русло, а около 1,2 км протекает через другие водоёмы. В пойме Очаковки имеются 2 пруда с общей площадью в 7,6 га. Это рыбные места, где клюют плотва и окунь. Берега реки особо благоустроены в районе ландшафтного заказника «Тёплый стан». Загрязнение воды идёт из близлежащих коллекторов, и пока проблему не удаётся взять под контроль.
Длина реки – 10 км.
Раменка
Самый крупный правый приток Сетуни. Название дано от слова «рамень», обозначающего тип леса – тёмнохвойный или ельник с примесью берёзы и осины. Исток находится около Воронцовских прудов. Русло примерно на половину от обще длины помещено в подземный коллектор. Вода загрязнена выбросами нефтепродуктов. Частично долина реки имеет статус особо охраняемой природной территории.
Длина реки – 9 км.
Котловка
Правый приток Москвы. Подпитывается крупными ручьями. В среднем течении русло открытое, в остальном река заключена в подземный коллектор. По всей длине встречаются пороги, но небольшие. В связи с сильным загрязнением воды, купаться в Котловке запрещено. Часть долины реки, относящаяся к территории Коробковского сада – памятник природы регионального значения.
Длина реки – 8,5 км.
Таракановка
Левый приток Москва. Продолжаются споры по поводу принадлежности реки к числу притоков Ходынки. Практически полностью находится под землёй, выступая на поверхности лишь фрагментарно. Участок у станции Сокол особенно сильно заилен. Коллектор Таракановки – популярное место для диггеров. Поскольку есть опасные участки, несколько экспедиций экстремалов закончились травмами.
Длина реки – 7,8 км.
Неглинная
Исторически была главной рекой Москвы и протекала вдоль Кремлёвской стены. Теперь полностью заключена в подземном коллекторе. В связи с особенностями эксплуатации вода в реке серьёзно загрязнена, и ситуация ухудшается. Недалеко от «Охотного ряда» сделана имитация Неглинной над прежним руслом: якобы её выпустили на поверхность. Однако это лишь элемент городского декора.
Длина реки – 7,5 км.
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к стыду своему - почти половины не знал.
сетунь, пехорка, неглинка, серебрянка - это всем известные названия. а вот чаченка, котловка - даже не слышал раньше о таких. ..