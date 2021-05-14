25 главных рек Москвы

В последствие, чтобы напомнить жителям и туристам об историческом виде города, у «Охотного ряда» представили имитацию Неглинной. А для диггеров подземные коллекторы стали настоящей находкой и излюбленным место для походов.

Москва

Главная река города, которая и подарила ему название. Водохранилище Москвы имеет три надпойменные террасы. Прогулки по реке – один из популярных туристических маршрутов. Круизы организуются на постоянной основе и могут быть тематическими. Такой вид экскурсий позволяет с воды осмотреть многие достопримечательности столицы и наметить дальнейший путь ознакомление с особенно понравившимися.

Длина реки – 473 км., в Москве – 80 км.